Det er seks år siden tidligere president Donald Trump avfyrte de første skuddene i handelskonflikten med Kina. Det som i utgangspunktet var et forsøk på å stanse teknologileverandøren Huawei fra å dominere 5G-utbyggingen, er blitt en handelskrig med geopolitiske konsekvenser.

– Militær provokasjon

USA og Kina sier de ønsker å normalisere forholdet. USAs utenriksminister Antony Blinken avla et tredagersbesøk til Kina i midten av juni. I begynnelsen av neste måned setter finansminister Janet Yellen seg på flyet til Beijing for møter med den kinesiske toppledelsen.

Dette vil skje samtidig som at USA forbereder nye eksportrestriksjoner og sanksjoner mot Kina. Omfanget av disse vil ikke bli kjent før etter besøket er over. USA ønsker å gjenåpne kommunikasjonslinjene på militært nivå, men Kina holder igjen.

– Den amerikanske siden vet årsaken til vanskelighetene i de direkte militære forbindelsene med Kina. Det var faktisk USA som innførte ensidige sanksjoner mot Kina. Slike hindringer må fjernes før utveksling og samarbeid kan finne sted mellom landene, sa den kinesiske ambassadens pressetalsperson i USA, Liu Pengyu, på briefingen onsdag.

Kinas forsvarsminister nektet å møte sin amerikanske kollega, Lloyd Austin, da begge deltok på et internasjonalt toppmøte i Singapore tidligere i juni.

Det er økt amerikansk, militær tilstedeværelse i Asia, blant annet i Sør-Kina-havet og rundt Taiwan. USA har også inngått nye avtaler med Filippinene og Vietnam – til Kinas store forargelse.

– Amerikanske militærfartøy og fly reiste halve verden rundt til Kinas dørstokk. De gjennomførte rekognosering og viste muskler. Det handler ikke om navigasjonsfrihet. Dette er en militær provokasjon, sa Liu.

– Varig tap for amerikansk industri

De nye restriksjonene mot Kina vil rette seg inn mot kunstig intelligens (KI). Det pågår et kappløp mellom amerikanske og kinesiske selskaper om å få et forsprang og utvikle fremtidens produkter og løsninger.

Amerikanske databrikkeselskaper som Nvidia, Intel, AMD og Qualcomm ligger i front og har utviklet avanserte prosessorer. Nvidia er årets børsvinner, har steget med 187 prosent ved Nasdaq-børsen siden nyttår, og har en børsverdi på over 1000 milliarder dollar.

Under et webinar på onsdag advarte Nvidias finansdirektør om konsekvensene av nye eksportrestriksjoner til Kina.

– På lang sikt vil restriksjoner som forbyr salg av kunstig intelligens-databrikker føre til et varig tap for amerikansk industri til å konkurrere i et av verdens største markeder. Det vil ha innvirkning på vår fremtidige virksomhet og finansielle resultater, sa Colette Kress.

Hva er OpenAI og Chat GPT? OpenAI er et av de mest innflytelsesrike selskapene innenfor kunstig intelligens.

Selskapet har blant annet skapt det populære språkprogrammet ChatGTP og Dall-E, som kan generere realistiske bilder fra tekstbeskrivelser.

ChatGTP kan brukes av hvem som helst til å løse en rekke oppgaver som før krevde menneskelige evner. Man kan for eksempel bruke den til å forfatte barnebøker, programmere nettsider eller skrive eksamener – som får toppkarakterer.

Selskapet ledes av programmerer og gründer Sam Altman (37). Det ble opprettet i 2015 av Altman sammen med blant andre Peter Thiel og Elon Musk, hvor sistnevnte har trukket seg fra styret.

Selskapet skulle opprinnelig være ikke-kommersielt og åpen om hvordan teknologien deres fungerer. I 2019 bestemte likevel OpenAI seg for å bli kommersielle og ikke dele informasjon om selskapets teknologi.

Selskapet har levert dataprosessorene som teknologiselskaper er avhengige av for å tilby kunstig intellings-løsninger. Mellom 20 og 25 prosent av Nvidias omsetning fra datasenterdivisjonen kommer fra Kina. Ikke alle av selskapets produkter vil bli underlagt sanksjoner.

USA har tidligere gitt sørkoreanske og taiwanske selskaper midlertidig fritak fra de eksisterende restriksjonene til å fortsatt kunne selge til Kina. Disse utløper i høst for blant annet Samsung Electronics og Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Bekymret for løsrivelse

Kina har svart med å innføre restriksjoner mot enkelte amerikanske selskaper, blant annet databrikkeselskapet Micron. På onsdag ble en ny lov, som er rettet mot utenlandske selskaper i Kina, godkjent av den stående komiteen i Folkekongressen. Den gir også økt makt til president Xi Jinping.

– For første gang definerer en lov formålet, betingelsene og den politiske retningen for anvendelsen av en kinesisk lov i utenlandske forhold. Den fastlegger prinsipper for mottiltak mot land, enkeltpersoner eller organisasjoner, sier professor Huang Huikang ved Wuhan University, til Global Times.

Dette skjer samtidig som at den kinesiske kommunistledelsen, ledet av president Xi Jinping, sier de ønsker utenlandske selskaper og investeringer velkommen til Kina.

– Kineserne er svært bekymret for en løsrivelse. De ønsker å få forholdet til USA tilbake på et bedre spor, sa seniorforsker Dennis Wilder ved Georgetown University under en debatt i regi av Carnegie Endowment for International Peace's China Center forrige uke.