Artikkelen fortsetter under annonsen

For to måneder siden fjernet Kina over natten mange av pandemirestriksjonene. Dette utløste som ventet store smittebølger og mange dødsfall. Det har gått betydelig bedre enn fryktet. Myndighetene hevder at dødsfall og alvorlig smitte har falt med 98 prosent på fem uker.

Oppjusterer veksten

Den kinesiske økonomien fikk en vekst på tre prosent i 2022 – den nest laveste årsveksten siden 1970-tallet. Kommunistledelsen hadde mål om en vekst på fem prosent i fjor. Fjerningen av pandemitiltakene gjør at vekstmålet kan oppnås i 2023.

– Den raske oppgangen etter sjokksmittebølgen betyr at aktiviteten første halvår 2023 vil være sterkere enn vi trodde, skriver sjeføkonom Brian Coulton hos Fitch Ratings i en ny oppdatering.

«Sjokksmittebølgen» ble utløst da Kina fjernet de fleste smitteverntiltakene i begynnelsen av desember. Dette utløste smittebølger i storbyene før nyttår, og på den kinesiske landsbygden i januar. Kinesiske myndigheter mener smittetoppen ble nådd ved nyttår.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kredittvurderingsselskapet oppjusterer vekstprognosene for 2023 fra 4,1 prosent til fem prosent, og opprettholder samtidig Kinas kredittrating på «A+» med «stabile utsikter».

– Vi tror den økonomiske oppgangen primært vil være forbrukerstyrt, ettersom husholdninger gjenopptar aktiviteter som tidligere var begrenset på grunn av helseverntiltak, skriver Fitch-teamet.

Gjenåpningen av Kina er viktig for verdensøkonomien.

– Den kinesiske gjenåpningen, og myndighetenes holdninger til økonomisk vekst, vil øke den globale økonomiske veksten. Vi tror dette delvis vil kompensere for nedgangen i USA, skriver sjeføkonom Richard Yetsenga hos den australske storbanken ANZ, i en rapport.

Rekordhøy sparing

Den sveitsiske banken UBS mener at kinesiske husholdninger har overskuddssparing som følge av pandemien, oppsparte midler som vanligvis ville ha gått til forbruk, på mellom 4000 og 4600 milliarder yuan (mellom 6000 og 7000 milliarder kroner).

– Tilliten har stupt det siste året. Når folk er usikre på fremtiden, er den umiddelbare reaksjonen å spare penger, sier professor Zhiwu Chen ved University of Hongkong til Wall Street Journal.

Bankens sjeføkonom for Kina tror det kan ta tid før sparepengene ender opp som forbruk, da mange kinesere fortsatt er forsiktige og avventende med å dra på kjøpesentre og restauranter.

Den private sparingen økte i 2022 med 7900 milliarder yuan, sammenlignet med 2021, til 17.840 milliarder yuan. Nye lån falt fra 7920 milliarder yuan i 2021, til 3830 milliarder yuan i fjor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Ingen er tjent med deglobalisering

– Vi tror ikke at hele overskuddssparingen vil bli frigitt raskt i 2023. En ytterligere normalisering i forbrukermønsteret, og frigjøring av overskytende sparing, kan bidra til å støtte opp en vekst i det private forbruket i 2024 og fremover, sier sjeføkonom Wang Tao i en rapport CNBC henviser til.

– Det største potensialet

Den kinesiske regjeringen setter sin lit til forbrukerne. Privat forbruk fra husholdninger utgjør 38 prosent av den kinesiske verdiskapingen. I USA er den på nesten 70 prosent av bruttonasjonalproduktet.

– Det største potensialet for den kinesiske økonomien ligger i forbruket fra 1,4 milliarder mennesker. Å øke forbruket er et viktig skritt for å øke den innenlandske etterspørselen. Vi må gjenopprette den strukturelt viktige rollen forbruk har i økonomien, sa statsminister Li Keqiang under en regjeringskonferanse nylig, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

Denne uken er det åpnet for kinesiske gruppereiser til utlandet – for første gang på over tre år. Kinesiske myndigheter har godkjent 20 land hvor det er tillatt å reise i første fase. De fleste av disse landene er i Asia.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.