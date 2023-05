Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er seks måneder siden Kina over natten fjernet alle pandemirestriksjoner – flere kvartaler etter at andre land gjorde det samme. Skepsisen har vært betydelig hos mange om det er trygt å gå tilbake til normalen. Nå viser nye økonomiske statistikker at Kina kan være på full fart tilbake.

– Slår forventningene

De økonomiske statistikkene for april måned ble lagt frem tirsdag morgen. Disse viser en årsvekst i industriproduksjonen på 5,6 prosent mot 3,9 prosent i mars. Dette var lavere enn ventet. Konsensus lå på 10,9 prosent.

Kapitalinvesteringer økte med 4,7 prosent, noe som er lavere enn i mars, da den var på 5,1 prosent sammenlignet med i fjor. Det var ventet en økning på 10,9 prosent, ifølge Reuters.

Det er detaljhandelen som endelig viser at kinesiske forbrukere igjen er villige til å gå ut, bruke penger i handlegatene, reise og handle på nettet. Detaljhandelsveksten var på 18,4 prosent – nesten en dobling i omsetningsveksten sammenlignet med mars måned, da den var på 10,6 prosent.

– Disse tallene forteller oss ikke så mye om den økonomiske situasjonen akkurat nå, siden de gjenspeiler en mye svakere situasjon for ett år siden. Våre beregninger tyder på at veksttakten i detaljhandelen bedret seg fra minus 0,2 prosent i mars til 1,2 prosent vekst i april, skriver Capital Economics i et notat.

Fordelingen av omsetningen viser en bred forbedring på tvers av bransjene. Det er imidlertid restaurantbransjen som har opplevd den største økningen. Dette kan indikere at forbrukernes har vilje til å bruke penger på tjenestetilbud som har vært hardt rammet av pandemien.

ING påpeker at april i fjor var en måned med lav aktivitet og det slår ut på statistikkene. Storbyen Shanghai var nedstengt gjennom hele våren, noe som sendte forbruket i hele Kina ned. I april 2022 falt detaljhandelen i Kina med 11,1 prosent.

– Vi anbefaler å sammenligne med foregående måned. Dessuten sparte sannsynligvis mange til ferien i mai, skriver sjeføkonom Iris Pang i morgenrapporten.

Den kinesiske økonomien fikk en vekst på 4,5 prosent i første kvartal. Dette er under de offisielle vekstmålene for hele året, som ligger på over fem prosent. Internasjonale finansinstitusjoner har penslet seg inn på en ventet vekst på rundt seks prosent for 2023.

– Kinas oppgang fortsetter å slå forventningene. Dette får oss til å heve bnp-prognosen vår til 5,9 prosent i 2023 – fra 5,5 prosent. Privat forbruk er hovedårsaken. Innenlandsreiser har økt, men det vil ta noe tid før internasjonale reiser når nivåene fra før pandemien. Svak internasjonal etterspørsel vil begrense veksten, skrev Eugenia Victorino, som er leder for Asia-strategi hos SEB, i en rapport før de siste statistikkene kom.

Luksusoppgang

Internasjonale luksusmerkeselskaper, som LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Hermès International og Richemont, har pekt på den økte trafikken i kinesiske utsalg – og ikke minst økt salg i forbindelse med at de har lagt frem kvartalsrapportene.

– Vi opplever en intens interesse om å kjøpe seg inn i den kinesiske oppgangshistorien, deriblant via europeiske og amerikanske selskaper som har omsetningseksponering overfor denne oppgangen, sier sjefstrateg for Asia hos Morgan Stanley, Jonathan Garner, til Wall Street Journal.

LVMH har steget med over 31 prosent ved børsen hittil i år – like bak Hermès, som har steget med 35 prosent. LVMH fikk en samlet omsetningsvekst på 17 prosent i første kvartal.

– Asia opplevde en betydelig oppgang etter fjerning av helserestriksjonene, skrev LVMH i kvartalsmeldingen, hvor det var merkevareutsalgene som opplevde den største omsetningsveksten med 30 prosent.

Konglomeratet Las Vegas Sands, som har store kasinoer i Macau og Singapore, hatt høy aktivitet i april og under fridagene kineserne hadde i begynnelsen av mai. Macau-omsetningen ble mer enn doblet i første kvartal og dette har fortsatt gjennom våren.

De kinesiske børsene har vært en skuffelse siden gjenåpningen. CSI 300-indeksen har steget med under tre prosent i år. Hang Seng-indeksen i Hongkong er tilbake til like under 20.000 – det samme som ved starten på året.