De kinesiske markedene tar en pustepause hele denne uken for å feire nasjonaldag og tradisjonell høstfestival. Det er en svak bedring i den økonomiske aktiviteten. Dette startet på ettersommeren. Aktivitets- og forventningsindeksen (pmi) steg fra 49,7 i august til 50,2 i september.

«Produksjonsaktiviteten over hele Kina bedret seg litt for andre måned på rad. Optimismen for det neste året er relativt lav, noe som førte til en nedgang i sysselsettingen i industrien», heter det i rapporten.

– Gjenvinner litt fart

Mye holder stengt i Kina denne uken, som tradisjonelt er den travleste for eiendomsmeglere å gjennomføre boligvisninger. Den kinesiske eiendomssektoren ligger nede for telling. Det er et visst håp om at kineserne vil vurdere boligkjøp og bruke penger på seg selv.

Hvis dette slår til, kan det slå positivt ut på de økonomiske aktivitetsstatistikkene – og for eiendomssektoren. Det er betydelig skepsis.

– Kinas økonomi gjenvinner litt fart etter å ha stanset opp for en kort periode i sommer. En opptrapping i politisk støtte ser ut til å få en moderat syklisk oppgang, men trendveksten forblir fortsatt under press, skriver leder for Kina-analyser hos Capital Economics, Julian Evans-Pritchard, i en rapport.

Nye statistikker fra China Real Estate Information viser de 100 største eiendomsselskapene inngikk kontrakter på 404 milliarder yuan (602 milliarder kroner) i september. Dette er 29,2 prosent lavere enn samme måned i fjor. Det var en 17,9 prosent vekst sammenlignet med august måned.

Nesten 40 prosent av alle banklån har en tilknytning til eiendomssektoren i Kina. Den kinesiske sentralbanken gjennomførte en stresstest av de 20 største bankene tidligere i år. Konklusjonen var at de ville komme seg gjennom en forverring i eiendomssektoren.

– Hvis Kina ikke beordrer bankene om å avskrive råtne lån i eiendomsmarkedet, vil rentekostnadene fortsette å tære på økonomien. For mye kapital vil fortsette å bli sløst bort på verdiløse investeringer, sier direktør Andrew Collier hos Orient Capital til New York Times.

– Et bomskudd

Sjeføkonom Richard Yetsenga hos den australske storbanken ANZ mener at problemene i den kinesiske økonomien ikke er forbigående.

Han kritiserer mange vestlige kommentatorer, blant annet Maersk-direktør Jens Eskelund og Harvard-professor Kenneth Rogoff, som har avfeid den svake utviklingen som midlertidig.

– Etter min mening er dette et bomskudd. Realiteten er at den kinesiske veksten har vært avtagende siden den toppet 15 prosent i 2007. Landets økonomiske utfordringer ble ikke skapt i går, og de vil heller ikke bli løst i morgen, sier han.

Yetsenga identifiserer tre økonomiske utviklingsmønstre som påvirker verdens nest største økonomi negativt: skjebne, demografi og gjeld. Befolkningen i Kina faller, noe som skyldes ettbarnspolitikken fra 1970-tallet frem til nylig. Antall kvinner i Kina i alderen mellom 23 og 30 år vil halveres dette tiåret.

– Hver av disse peker mot en mye svakere vekst enn hva landet opplevde i tiårene før pandemien, sier Yetsenga.

Ifølge Bank for International Settlements var den kinesiske gjelden på 306,5 prosent av landets bruttonasjonalprodukt ved utgangen av første kvartal. I 2018 var gjelden på tilsvarende 257,2 prosent av bnp.

– Gjeld i en økonomi med høy økonomisk vekst lar seg løses. Men, en høy gjeld, en fallende befolkning og lavere vekstrater er en svært problematisk kombinasjon. Det kreves vekst for å løse gjelden. Vekst krever mennesker. Mennesker vil prioritere å være forsiktig, ettersom gjelden øker, sier sjeføkonomen, som peker på at husholdningsgjelden i Kina har økt fra 20 prosent av bnp for 15 år siden, til 61 prosent i 2022.

Lave investeringer

Kinesiske myndigheter har lansert flere tiltak for å øke den økonomiske aktiviteten og innfri vekstmålet på «rundt fem prosent». ANZ har identifisert over 200 tiltak, og mener at dette vil være nok til å stabilisere veksten på fire prosent i 2024.

– Jeg er skeptisk til at dette kan stimulere til en bærekraftig vekst som vil utgjøre en stor forskjell for Kinas fremtidige økonomiske utvikling, konkluderer Yetsenga.

Utenlandske investeringer i Kina har falt til «det laveste nivået i moderne tid», ifølge ANZ. India fremstår som den store vinneren.

– Kapitalstrømmen til Kina vil sannsynligvis ta seg opp igjen nå, etter hvert som økonomien stabiliserer seg på kort sikt. Men, den store kapitalreduksjonen er underveis, mener sjeføkonomen.