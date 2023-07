Artikkelen fortsetter under annonsen

Kina er først ute med endelige aktivitets- og forventningsrapporter for juni måned. For industrien havnet pmi-målingen på 49 – under 50-nivået som skiller mellom en oppgang og en nedgang i aktiviteten. For tjenesteytende sektor kom den inn på 52,2 – ned fra 54,4 i mai, og svakere enn ventet.

– Kina fortsetter å slite etter gjenåpningen, og veksten fra kvartal til kvartal vil være svak resten av året. Politikerne vil sannsynligvis trappe opp støtte snart, og økonomien bør vise noen fremskritt, sier Julian Evans-Pritchard, som leder Kina-seksjonen hos Capital Economics, i en rapport.

Sliter

Halvveis inn i 2023 har Kina skuffet. Det var ventet at gjenåpningen etter pandemien ville føre til høy aktivitet i hele økonomien. Det har ikke skjedd. Verdens nest største økonomi sliter på nesten alle fronter og problemene i eiendomssektoren er langt fra løst.

– Første halvdel av 2023 har ført med seg uventede vendinger, blant annet tap av drivkraft i Kinas gjenåpningsløft. Optimismen har vist seg å ha vært overdrevet. Strukturelle problemer i den kinesiske økonomien har dukket opp igjen og en generell tillitsmangel gjør at husholdningene holder tilbake og ikke bruker mer penger, sier analysesjef Khoon Goh hos den australske finansinstitusjonen ANZ i en ny rapport.

Internasjonale finansinstitusjoner har kuttet i vekstprognosene for Kina i løpet av juni. Kinas statsminister sa denne uken at veksten i andre kvartal ligger an til å bli høyere enn i årets tre første måneder. Svaret kommer om tre uker.

– For bare få år siden var det vanskelig å forestille seg at Kina ikke raskt ville gå forbi USA som verdens største økonomi. Nå vil denne geopolitiske hendelsen nesten helt sikkert bli forsinket. Det er mulig å forestille seg scenarioer hvor dette ikke kommer til å skje, sier sjeføkonom Tom Orlik hos Bloomberg Economics til Bloomberg News.

Fanget i ond sirkel

Kina-børsene gikk rett til værs ved gjenåpningen av økonomien ved slutten av fjoråret. CSI 300-indeksen er svakt lavere enn ved årsskiftet. Ved Hongkong-børsen har Hang Seng-indeksen falt med over seks prosent i år.

Til sammenligning har den amerikanske S&P 500-indeksen steget med 15 prosent. Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen, som består av de 225 største og mest omsettelige aksjene, har steget med nesten 30 prosent på seks måneder.

Den kinesiske sentralbanken har foretatt flere små rentekutt, men det er pessimisme hos kinesiske forbrukere. Arbeidsledigheten hos unge er rekordhøy og eiendomsmarkedet ligger fortsatt nede for telling. En ny undersøkelse fra sentralbanken viser økt pessimisme rundt eiendomspriser og privatøkonomien.

– Vi er fanget i en ond sirkel i den forstand at den trengs massiv stimulans for å skape en liten moderat effekt. Vi må være forberedt på lavere økonomisk vekst i fremtiden, da Kina er i overgangsfasen mellom industrialisering til en innovasjonsbasert vekst. En innovasjonsbasert vekst skjer ikke så raskt, sier professor Keyu Jin ved London School og Economics til Bloomberg.

Svak verdenshandel

Den kinesiske eksporten nådde en topp for 18 måneder siden med 340 milliarder dollar i desember 2021. I mai hadde den falt med nesten 60 milliarder dollar. Fra april til mai falt den kinesiske eksporten med 6,1 prosent.

Verdenshandelen falt med 1,4 prosent fra mars til april, ifølge de siste statistikkene fra CPB Netherlands Bureau.

– Vi tror at svakheten i verdenshandelen vil vedvare i flere måneder, ettersom de forsinkede virkningene fra betydelige innstramninger vil presse flere industriland inn i svake resesjoner senere i år, skriver makroøkonom Ariane Curtis hos Capital Economics i en rapport på verdenshandelen.

Analyse- og rådgivningsselskapet mener de siste tilgjengelige rapportene og statistikkene fra fremvoksende markeder tyder på et svakt andrekvartal.

– Det er ikke noe som tyder på at etterspørselen fra eksportmarkedene er i ferd med å ta seg opp, skriver senior Asia-økonom Gareth Leather.

Leather mener å se enkelte oppløftende signaler på inflasjonsfronten. I India, Indonesia, Thailand og Vietnam er prisveksten tilbake på målene som er satt av sentralbankene. Kina, Sri Lanka og Vietnam har kuttet renten i juni og det ventes at den sørkoreanske sentralbanken vil gjøre det samme.

Nye statistikker fra fredag morgen viser at den sørkoreanske industriproduksjonen økte 3,2 prosent sammenlignet med foregående måned. Finansinstitusjonen ING sier de vil oppjustere vekstprognosene for andre kvartal, men nedjustere prognosene for andre halvår.