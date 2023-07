Artikkelen fortsetter under annonsen

Den brede CSI 300-indeksen, hvor de største og mest omsettelige aksjene fra børsene i Shanghai og Shenzhen inngår, er på samme nivå som ved inngangen til 2023.

Finansinstitusjonen Goldman Sachs mente at oppgangen fra slutten av fjoråret ville fortsette og antydet en børsoppgang på 15 eller 20 prosent ved inngangen til 2023.

– Trodde vi at Kina kom til å bli så ille? Nei, vi var alle euforiske over gjenåpningen. Prøv å snakk med noen om kinesiske aksjer nå. Det er som å flytte murstein i oppoverbakke, sier en aksjetrader ved en investeringsbank i Hongkong til Financial Times.

Mangler solid fotfeste

De siste aktivitets- og forventningsindeksene for juni måned bekrefter at det er pessimisme i industrien. Pmi-indeksen fra Caixin/S&P Global, hvor det er overvekt av små- og mellomstore private selskaper, falt fra 50,9 i mai, til 50,5 i juni. Den offisielle pmi-indeksen havnet på 49.

– Den kinesiske oppgangen har fortsatt ikke et solid fotfeste. Det er alvorlige problemer, inkludert en mangel på lokale vekstdrivere, svak etterspørsel og svake utsikter fremover. Det spenner fra et stadig mer alvorlig arbeidsmarked til økende deflasjonspress og avtagende optimisme, sier seniorøkonom Wang Zhe hos Caixin Insight Group, som står bak pmi-målingen i en kommentar.

Arbeidsledigheten hos unge kinesere er rekordhøy – på over 20 prosent. Det er betydelig skjult ledighet i denne aldersgruppen. Eksportsektoren melder om svak ordreinngang inn i siste halvår. Fortsatt høy prisvekst og nye renteøkninger i USA, Europa og andre markeder merkes svært godt.

– Til og med tjenestesektoren, som var et lyspunkt tidligere i år, har nå falt til lavere nivåer enn før pandemien. Økonomien vil sannsynligvis gjøre fremskritt resten av året, men det forutsetter at det kommer økt politisk støtte – og fremskrittene vil være beskjedne, sier leder for Kina-analyse hos Capital Economics, Julian Evans-Pritchard, i en rapport.

Kina og USA har trappet opp handelskrigen, og det ventes en ytterligere opptrapping senere i sommer. President Xi Jinping advarte på tirsdag mot å ødelegge de globale forsyningskjedene – en dag etter at Kina innførte restriksjoner på eksport av ulike, sjeldne metaller til databrikkeproduksjon.

Advarer om «tapt tiår»

Internasjonale finansinstitusjoner har kuttet vekstprognosene for Kina i 2023 de siste ukene. Konsensus ligger på i overkant av fem prosent for året. De siste kvartalstallene kommer om et par uker. Det ventes en vekst på mellom syv og åtte prosent, ifølge konsensus. Årsaken er et svakt fjorårskvartal.

Den australske finansinstitusjonen ANZ kuttet vekstprognosene for 2023 til under fem prosent nylig, og advarte om et «tapt tiår». ANZ påpeker at de ikke avskriver Kina.

– Kina har tålt tidens tann. Med en befolkning på 1,4 milliarder og en moderne infrastruktur, er ikke Kina det typiske fremvoksende markedet som er sårbart for internasjonale sjokk. Selv om veksten faller til tre prosent innen 2030, vil det tilføre verden en verdiskaping på i gjennomsnitt 1000 milliarder dollar årlig til verdensøkonomien – den høyeste i Asia, skriver sjeføkonom for Kina, Raymond Yeung, i en ny rapport.

Han peker på voksende urbanisering og investeringer i Kina, robuste forsyningskjeder tilsvarende Japan og Tyskland, høy sparing i husholdningene, det pågående, grønne skiftet, og en lav utenlandsgjeld og store valutareserver som eksempler på at mye ligger til rette i landet.

– Altfor pessimistiske

Det ventes offentlige støttetiltak for å få fart på økonomien – og aksjemarkedet. Utenlandske investorer har rømt fra Kina de siste månedene. Den kinesiske valutaen har svekket seg rundt fem prosent mot amerikanske dollar i år.

– De nåværende verdivurderingene er altfor pessimistiske, sier global markedsstrateg Davis Chao hos Invesco, til Financial Times, om kinesiske aksjer.

Goldman Sachs er overbevist om at en oppgang ligger i kortene og spår en oppgang på syv prosent for kinesiske aksjer det neste året. Den britiske finansinstitusjonen HSBC mener at CSI 300-indeksen skal opp over ti prosent før nyttår, fra dagens nivå.

– Langsiktige investorer vil ikke avskrive Kina umiddelbart. Næringslivsledere reiser til Kina, observerer og tar kalkulerte risikoer. Langsiktige investorer har ofte ulikt syn på Kina sammenlignet med makroinvesteringsfond, skriver ANZs sjeføkonom Raymond Yeung i en rapport denne uken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.