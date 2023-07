Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter to år som ambassadør til USA ble Qin Gang utnevnt som ny utenriksminister i Kina i forbindelse med at president Xi Jinping ble utnevnt til en ny femårsperiode tidligere i år. Qin er blitt sett på som en protesje av Xi og en av de yngste utenriksministrene i Kinas historie.

– Informasjon er et våpen

Nå har han vært ute av syne i over tre uker.

– Hemmelighold er hvordan det gjøres i Kina da informasjon er et våpen for kommunistpartiet. I dette tilfellet er mysteriet rundt en så viktig tjenesteperson overveldende, sier seniorstipendiat Willi Wo-Lap Lam ved Jamestown Foundation til New York Times.

Da pressetalsperson Mao Ning i utenriksdepartementet ble bedt om å kommentere hvor Qin Gang var, ble hun svarløs. Dette kom etter at Qin ikke deltok på en internasjonal konferanse i Indonesia med representanter fra hele verden, også USA, Russland og europeiske land.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg har ikke informasjon å dele, sa hun sist fredag.

Under en pressekonferanse denne uken ble spørsmålet stilt på nytt.

– Jeg har ikke kjennskap til denne saken, sa hun.

Politisk ustabilitet

Det har vært en rekke amerikanske toppdelegasjoner i Kina de siste ukene, blant annet med finansminister Janet Yellen og klimaminister John Kerry. Han skulle også ha møtt EUs utenrikssjef Josep Borrell i juli. Dette møtet ble kansellert.

– Gitt Kinas status og innflytelse i verden er det virkelig merkelig at utenriksministeren ikke har vist seg på over 20 dager, sier politisk analytiker Deng Yuwen, som er tidligere redaktør for en kommuniststyrt avis i Kina til CNN.

Qin har tilhørt den såkalte «ulvegjengen» av kinesiske diplomater – en mer aggressiv form for diplomati som har vokst frem de siste 15 årene i Kina. Han har jobbet tett sammen med president Xi i flere år.

– Qin ble valgt ut og av Xi personlig. Eventuelle problemer med ham vi reflektere dårlig på Xi, da det vil antyde at han ikke valgte riktig person for jobben, sier Deng.

Han påpeker at dette er et problem for totalitære regimer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– De er i utgangspunktet ustabile da alle beslutninger fattes av personen på toppen. Hvis noe uvanlig skjer vil folk spørre om forholdet er blitt dårligere eller om det er et tegn på politisk ustabilitet, sier Deng.

Usensurert søk på internett

Forsvinningen har utløst spekulasjoner på sosiale medier i Kina. Ifølge Baidu Index, som identifiserer de mest populære internettsøkene i Kina, har søk etter «Qin Gang» økt med over 5000 prosent på en uke.

Det blir sett på som oppsiktsvekkende at søkene ikke sensureres og at spekulasjoner får florere. Dette er uvanlig i Kina.

– Gitt mangelen på innsyn i Kina er det vanskelig å vite om Qin virkelig er i vanskeligheter eller om han kan dukke opp igjen når som helst. Det at rykter rundt en så høytstående tjenestemann diskuteres på kinesisk internett uten total sensur er uvanlig. Det får folk til å lure på om det er en sannhet i ryktene om maktkamp, korrupsjon, misbruk av posisjoner eller et romantisk forhold, sier professor i statsvitenskap ved National University of Singapore, Ian Chong, til BBC.

Les også: Svakere vekst enn ventet i verdens nest største økonomi

Taiwanske medier skriver at Qin skal ha hatt et forhold til en av Kinas mest kjente tv-journalister. Hun har jobbet for en tv-kanal i Hongkong med internasjonale forhold i USA og Europa som hovedområde. Dette skjedde mens Qin var ambassadør til USA og før den tid jobbet tett sammen med president Xi.

– Selv om Qin har helseproblemer ville de ha funnet en måte å vise ham frem på, men det har de foreløpig ikke gjort. Om hele verden spekulerer rundt Qin Gang er det naturligvis mange på innsiden av systemet som også stiller spørsmål, sier politisk kommentator Deng Yuwen til New York Times.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.