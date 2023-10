Artikkelen fortsetter under annonsen

De kinesiske markedene har holdt stengt siden i forrige uke for å markere nasjonaldag og høstfestival. Først på mandag åpner børsene. I løpet av de neste par ukene vil det legges frem kvartalsstatistikker – og sannsynligvis nye tiltak for å øke aktiviteten i verdens nest største økonomi.

– Hendene er bundet

Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) har justert vekstprognosene for Kina denne uken for 2023 og 2024, men opprettholder at Kina vil få en stabil vekst. Internasjonale finansinstitusjoner har kuttet i sine analyser og mener at Kina vil få en vekst på firetallet i 2024.

Rhodium Group og Atlantic Council er svært skeptisk til utsiktene for Kina og mener at IMFs prognoser ikke er til å stole på i rapporten «Running out of road». Årsaken er blant annet at IMF må benytte offisielle statistikker fra Kina.

– De er forpliktet til å benytte statistikker som er levert av Kina for sine prognoser. Hendene deres er noe bundet da de ikke har anledning til å velge egne og alternative data for å foreta en korrigering, sa Daniel Rosen hos Rhodium Group, under en paneldiskusjon i forbindelse med fremleggelsen av Kina-rapporten på onsdag.

Denne uken reduserte Verdensbanken vekstprognosen for Kina fra 4,8 prosent til 4,4 prosent. IMF fastholder vekstprognosen på 5,2 prosent for 2023.

– Kinesiske myndigheter, som har kommet frem til dette tallet, må svare for seg. Jeg kan ikke finne noe som helst som på noen som helst måte kan forklare en vekst noe mer enn to til 2,5 prosent for året. En vekst på over tre prosent er usannsynlig for Kina på mellomlang sikt og lengre frem i tid, sa Rosen.

Forfatterne av rapporten legger skylden på kinesiske myndigheter på den svake veksten og de strukturelle problemene.

– Den kinesiske økonomien lider fordi kommunistpartiet fortsetter å prioritere ideologi fremfor økonomisk dynamikk, skriver Rhodium Group og Atlantic Council.

Etterlyser reformer

De store teknologiselskapene, blant annet Alibaba, Tencent og Baidu, er blitt vingeklippet de siste tre årene. Alibabas børsverdi har stupt fra over 800 milliarder dollar til 212 milliarder dollar. Eiendomssektoren ligger nede for telling og den offentlige gjelden øker kraftig.

– Det siste året har Kina beveget seg vekk fra markedsnormer når det gjelder åpen konkurranse og innovasjon. Det er en vekst i andelen statseide selskaper blant de største selskapene. De har strammet inn på deling av informasjon, tilgang til akademiske databaser og hvordan selskaper benytter algoritmer. Det har gjort innovasjonssystemet mindre åpent, skriver teamet i rapporten.

Det avvises at den økonomiske svekkelsen Kina for tiden opplever skyldes pandemien eller ettervirkninger fra denne.

– Dette skyldes en manglende evne til å gjennomføre reformer i økonomien. Den kinesiske ledelsen er klart over at den må gjennomføre betydelig reformer for å fjerne lenkene fra den nåværende nedgangen. Tidligere forsøk har langt fra vært nok til de endringene som situasjonen krever, påpekes det.

Hva som skjer i Kina og mangelen på reformer har konsekvenser langt utenfor landets grenser.

– Privat kapital forlater Kina. Jeg tror en må se et mer overordnet på hvor risikoen befinner seg. Jeg mener det ligger nesten helt og alene rundt en forstyrrende endring i Kinas valutapolitikk, hvor målet vil være å fremme kinesiske eksportører, sa Daniel Rosen

USA og EU strammer grepet

USA og Europa har innført restriksjoner på import fra Kina. Det er også betydelige begrensninger på hvilke komponenter og patenter kinesiske selskaper kan benytte fra Vesten. Det går sannsynligvis mot nye innstramninger på eksport av vestlig teknologi i oktober.

Det kinesiske teknologiselskapet Huawei, som er underlagt svært omfattende sanksjoner fra USA, har sannsynligvis hatt et gjennombrudd på produksjon av avanserte databrikker.

– Dette er ekstremt foruroligende. Vi trenger flere verktøy for å håndheve eksportkontroll og ekstra ressurser, sa USAs handelsminister Gina Raimondo under en høring på onsdag.

Europakommisjonen har startet etterforskning av den kinesiske elbilsektoren og påstander om ulovlige subsidier. Andelen kinesiske elbiler i EU har økt til åtte prosent av totalsalget og kan nå 15 prosent i 2025.

– Subsidiene utgjør en umiddelbar trussel for en allerede sårbar bilbransje, heter det i en ny uttalelse fra EU.