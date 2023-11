Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden oppstarten i 2011 har Shein vokst til å bli et av de største motemerkene i verden og har tatt opp konkurransen med H&M, Uniqlo og Zara i nøkkelmarkeder. Lojale kunder og influensere har publisert videosnutter på Tiktok hvor de har vist frem de siste kolleksjonene.

Daglig lanseres det et par tusen nye produkter på nettstedet – ofte til godt under hundrelappen.

Hemmelig børssøknad

Ifølge kinesiske og internasjonale medier har Shein levert inn en hemmelig søknad om å foreta en emisjon og børsnotering i USA. Denne typen søknad er vanlig og benyttes ofte av selskaper som har behov for å hemmeligholde informasjon av konkurransehensyn samtidig som at søknaden kan justeres.

Shein hentet inn penger fra investorer våren 2022 med en verdi på rundt 100 milliarder dollar. I den siste kapitalinnhentingen i mai, hvor selskapet ble tilført to milliarder dollar, var verdien blitt kuttet med 36 milliarder dollar (382 milliarder kroner), til 64 milliarder dollar.

På eiersiden står blant annet Abu Dhabis investeringsfond Mubadala og investeringsfondets Sequoia China, som er en del av den amerikanske venture capital-gruppen Sequoia. Selskapet fikk en omsetning på 23 milliarder dollar i 2022 og et overskudd på 800 millioner dollar, ifølge Wall Street Journal.

Det har vært emisjonstørke i USA etter renteoppgangen startet for to år siden. I 2021 ble det hentet inn over 330 milliarder dollar i emisjoner i USA. Hittil i år er beløpet på rundt 25 milliarder dollar, ifølge Bloombergs beregninger.

Det antas det vil snu i 2024 når rentetoppen er nådd og inflasjonen peker fortsatt ned. Teknologiselskapet Arm Holdings omsettes til rundt samme nivå som ved børsnoteringen i september. Instacart har falt med 25 prosent.

Selskaper med kinesisk opprinnelse har vært fraværende. Transportselskapet Didi ble børsnotert i USA i 2021 med en verdi på nesten 70 milliarder dollar, men ble strøket et knapt år senere i forbindelse med kinesiske myndigheters kampanje mot techselskaper.

Svært populært

Selskapet er kontroversielt, ikke minst i USA, som på kort tid er blitt det største enkeltmarkedet. Shein det nest mest populære shoppingnettstedet for amerikanske tenåringer – bak Amazon, ifølge en ny undersøkelse fra Piper Sandler.

Amerikanske politikere har bedt om en etterforskning av Shein før en børsnotering i USA. I sommer ble det lagt frem en omfattende rapport til House Select Committee on the Chinese Communist Party hvor det ble konkludert med brudd på amerikanske importforskrifter.

Det er minimalt med informasjon å finne om grunnlegger Sky (Chris) Xu og hans bakgrunn. Selskapet har røtter i Kina, men flyttet hovedkontoret fra Nanjing til Singapore for to år siden. Selskapet har avvist påstander om tvangsarbeid i forsyningskjedene, og spesielt fra bruk av bomull fra Xinjiang-regionen.

– Hvis Shein med troverdighet kan si at de ikke er et kinesisk selskap vil det redusere de sensitive følelsene rundt dette i USA. Samtidig kan de argumentere overfor kinesiske myndigheter at de regulatoriske kravene rundt sikkerhet ikke gjelder for dem, sa professor Shang-Jin Wei ved Columbia University til CNBC i oktober.

Shein har satt inn en internasjonal ledelse og flyttet kundedata til amerikanske nettskytjenester fra Microsoft og Amazon. Det har også foretatt flere oppkjøp i USA de siste månedene og inngått et samarbeid med Authentic Brands Group og eiendomskonglomeratet Simon Property Group.

De amerikanske finansinstitusjonene Goldman Sachs, JPMorgan og Morgan Stanley er hyrt inn som tilretteleggere for den kommende emisjonen og børsnoteringen, som antas å komme i 2024.

Vill internasjonal ekspansjon

Mens Shein vokser internasjonalt og er blitt svært populært hos yngre kunder, er det dukket opp mange asiatiske konkurrenter med tilsvarende forretningsmodell med lave priser og nye kolleksjoner hele tiden.

Kinesiske Temu har gått forbi Shein i Japan og Sør-Korea, hvor de lanserte shoppingapper i sommer. I høst har Malaysia, Filippinene stått for tur. Selskapet, som har det kinesiske konglomeratet PDD Holdings i ryggen, har for lengst havnet på radaren til amerikanske finansinstitusjoner.

– Temu har på kort tid utvidet den internasjonale tilstedeværelsen og vi mener de er til stede i over 40 land. Vi fortsetter å se muligheter for vekst i de kommende kvartalene, skrev Goldman Sachs i en rapport i oktober.

Goldman Sachs mener at Temu har transaksjoner på over en milliard dollar i måneden og venter fortsatt vekst. Selskapet har kjørt store markedsføringskampanjer i USA i forbindelse med lanseringen.

Temu har tapt store beløp på den internasjonale lanseringen. Ifølge det kinesiske nyhetsnettstedet 36kr, gjengitt av Wired, taper Temu mellom 30 og 35 prosent av hver ordre til amerikanske kunder. Det budsjetteres et tap på 23 milliarder yuan (34 milliarder kroner) i år.

Temu bruker inntil 10 millioner dollar (over 100 millioner kroner) hver dag på nettreklame hos Meta og Google, ifølge an analyse fra Tencent.

– Hvis Temu ekspanderer til 47 land på et år, men ingen av landene har en klar tidsplan når de skal gå med overskudd, er det ganske så farlig, sier teknologianalytiker Jeff Li, som har en fortid som direktør i konsulentselskapet Accenture, til Wired.