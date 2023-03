Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en kraftig nedgang ved alle de største børsene i Asia på tirsdag, starter det med en svak oppgang onsdag morgen ved børsene i Tokyo, Sydney og Seoul. Det er fortsatt mye nervøsitet. Nikkei-indeksen var nesten én prosent høyere, men var etter en time tilbake til start.

Venter lettelser

Den australske finansinstitusjonen ANZ ser lyspunkter fra USA etter at myndighetene raskt kom på banen og garanterte for innskudd etter kollapsen av Silicon Valley Bank (SVB) og Signature Bank de siste dagene. Prisveksten endte også litt svakere i februar.

«Markedene kom seg litt over natten etter flere dager med uro knyttet til SVB-kollapsen. Frykten for at dette kan utløse kollaps hos andre banker over hele verden er i ferd med å forsvinne», skriver ANZ i morgenrapporten fra Sydney.

Capital Economics forsøker å se om bankkollapsene i USA har ført til kapitalflukt eller uro i fremvoksende markeder og hva konsekvensene vil bli for blant annet rentepolitikken. Foreløpig er det lite som tyder på det.

– Det virker som at finansmarkedene har stabilisert seg. Det virker ikke som at fremvoksende markeder har opplevd store kapitalstrøm eller press på banksektoren. Hvis dette fortsetter kan sentralbankene i disse landene begynne å lette på pengepolitikken tidligere enn hva som ventes, skriver sjeføkonom for fremvoksende markeder, William Jackson, i en rapport.

Kina reiser seg forsiktig

Investorer ser på helt ferske økonomiske statistikker, beslutninger og hendelser. Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet mener at Kina, India og deler av Sørøst-Asia vil stå for mye av den økonomiske veksten for verdensøkonomien i 2023.

Den kinesiske Folkekongressen oppjusterte i forrige uke vekstprognosene for i år til «rundt fem prosent». I 2022 var veksten for verdens nest største økonomi på kun tre prosent.

Tirsdag morgen kom nye økonomiske statistikker fra Kina for januar og februar måned. Dette er det første normalperiode etter at null-covid-strategien ble forkastet og smittesituasjonen ble normalisert.

Industriproduksjonen økte med 2,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er en bedring sammenlignet med januar da veksten var på 1,3 prosent. Nye investeringer økte med 5,5 prosent mot 5,1 prosent i desember.

Kinesiske forbrukere er forsiktige. Detaljhandelen økte med kun 3,5 prosent. Dette var som ventet.

– Denne vekstraten ser ganske så moderat ut. Hvis vi ekskluderer salg av biler, var det en vekst i detaljhandelsomsetningen på fem prosent sammenlignet med i fjor. Nedgangen i bilsalget er i hovedsak et resultat av at subsidier på elbiler ble avviklet fra nyttår, skriver sjeføkonom for Kina hos ING, Iris Pang, i en rapport.

Arbeidsledigheten økte med 0,1 prosentpoeng til 5,6 prosent. I tiåret før pandemien var den gjennomsnittlige veksten i detaljhandelen på 11,8 prosent.

«Den internasjonale situasjonen er blitt mer uoversiktlig og kompleks. Utilstrekkelig etterspørsel er fremtredende og den økonomiske oppgangen lar vente på seg», skriver statistikkbyrået National Bureau of Statistics i en rapport.

– Vietnam, Vietnam, Vietnam

Den vietnamesiske sentralbanken tar ingen sjanser. Helt uventet kuttet den styringsrenten før markedene åpnet i Asia onsdag morgen – fra 4,5 prosent til 3,5 prosent. Sentralbanken satte opp renten to ganger i fjor.

– Vietnam, Vietnam, Vietnam. Mens Fed er i ferd med å øke renten med 25 basispunkter, til fem prosent, kutter Vietnam renten med 100 basispunkter. De prioriterer vekst fremfor inflasjon. Ikke bare kutter de renten, men letter også på kredittvilkårene for eiendomssektoren. Uansett, det er spennende tider for landet, skriver Trinh Nguyen, som er seniorøkonom for fremvoksende markeder hos Natixis i Hongkong, på Twitter

Rentekuttet kommer etter pålegg fra kommunistpartiets statsminister Pham Minh Chinh, som ønsker lavere rente for å støtte opp rundt vekst og investeringer. Verdensbanken mener den økonomiske veksten i Vietnam vil falle fra åtte prosent i 2022 til 6,5 prosent i år.

