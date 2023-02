Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er vel to måneder siden Kina uten forvarsel fjernet nesten alle pandemirestriksjoner over natten. Etter tre år med stengte grenser, nesten ingen passasjerflytrafikk og isolasjon fra omverdenen er Kina åpent til omverdenen. Kinesere ønsker seg vekk.

– Du kan ikke forestille deg hvordan de bruker penger. Det er galskap, sier direktør Pearce Cheng ved immigrasjons- og flyttebyrået AIMS, som tilrettelegger for at rike kinesere kan flytte til Singapore på, til Channel News Asia.

Ubehagelig nært Kina

De rikeste kinserne har brukt årene med pandemi og isolasjon til å revurdere hvor de ønsker på bo og hva de ønsker å gjøre med livet. Andre steder i Asia lokker mer enn Kina. Alibaba-grunnlegger Jack Ma har dukket opp i Japan, Singapore og Thailand de siste månedene.

Ifølge Monetary Authority of Singapore, som tilsvarer sentralbanken, var det totalt 400 selskaper i Kina i 2020 som har som hovedformål å forvalte verdier på vegne av rike familie. I fjor antas antallet å ha havnet på over 1500, ifølge advokatfirmaet Dentons Rodyk.

– Jeg ville ikke ha blitt overrasket om ett av to familieinvesteringsselskaper er fra Kina, sier Loh Kia Meng, som leder verdiforvaltning hos advokatfirmaet, til Channel News Asia.

I mange tiår ble Hongkong sett på som en trygg havn for rike familier i hele Asia. Kina har slått hardt ned på demokrati i den tidligere britiske kolonien og det har vært uro ved børsen. Hovedindeksen stupte til det laveste nivået siden 2007 i fjor høst.

– Hongkong er ubehagelig nært Kina. Hvis jeg er kineser, ønsker jeg å forvalte pengene mine et sted hvor det er trygt. Singapore er sannsynligvis tryggere, sier direktør Ryan Lin hos Bayfront Law til bransjenettstedet AsianInvestor.net.

Rekordsalg av luksusbiler

Direktør Cheng hos AIMS hjelper rike kinesere med å finne luksusleiligheter, ordne med plass til barn på privatskoler og finne sjåfører og hushjelper. Dessuten må de bygge sosiale nettverk og markere sin ankomst til hva som er en av verdens dyreste byer.

Han deltok på et selskap for en klient, hvor det ble servert 55 år gammel «Yamazaki» whisky til over åtte millioner kroner for en flaske.

De edle dråpene ble først destillert av Suntory-grunnlegger Shinjiro Torii i 1960 og har fått godgjøre seg i tønner laget av mizunar-eik. Det ble lagt ut 100 flasker til salgs i det internasjonale markedet i 2020.

– Rike kinesere tilhører vanligvis første generasjon. De har vært opptatt av å tjene penger. Da Kina var nedstengt og de holdt på med nullsmittestrategien i landet hadde disse tid til å ta en pause, tenke og spørre seg selv: hva bør jeg gjøre med pengene mine, sier advokat Loh Kia Meng til Asianinvestor.net.

Det ble solgt rekordmange Rolls-Royce og Bentley-modeller i Singapore i 2021 og 2022. Det er flere års venteliste for å få levert toppmodellene, ifølge Financial Times. Det er nyankomne kinesiske kjøpere som dominerer luksussegmentet.

Prisen på Rolls-Royce Phantom II starter på vel to millioner Singapore-dollar (16 millioner kroner). I tillegg kommer spesielle avgifter for å eie bil i bystaten.

Ved countryklubben Sentosa Golf Club på sørspissen av Singapore, med utsikt over et av verdens mest trafikkerte skipsleier, betaler utenlandske medlemmer 840.000 Singapore-dollar (6,4 millioner kroner), ifølge Bloomberg.

Jakter store boliger

I Singapore sto kinesiske statsborgere for 42 prosent av alle private eiendomssalg til utlendinger i de åtte første månedene av 2022, ifølge eiendomskonsulentselskapet OrangeTee & Tie. Over 20 prosent av alle boligsalg til over 38 millioner kroner gikk til kinesere.

Det lander flere hundre fly fra Kina ved thailandske flyplasser hver uke. Reiselivsorganisasjoner i hele Sørøst-Asia har oppjustert prognosene. Thailand regner med over 25 millioner besøkende i år mot under en halv million i 2021. I fjor var det 11 millioner.

Kina er tilbake for fullt og kineserne har spart opp mye penger gjennom pandemien, viser nye statistikker fra den kinesiske sentralbanken. Kinesiske statsborger eide 730.000 leiligheter i Thailand i 2022, viser statistikker gjengitt av Thailand Construction News.

– De startet å kjøpe igjen tidlig i 2022 da de fryktet nye nedstengninger. Kinesiske kjøpere foretrekker store leiligheter og de ønsker å overta boligene umiddelbart da de ønsker å flytte inn med en gang, sier administrerende direktør Tritecha Tangmatitham hos det børsnoterte eiendomsselskapet Supalai PLC til Bangkok Post.

Toppsjef Thongchai Busrapan hos eiendomsutvikleren Noble Development, som selger luksusboliger i Thailand, sier til avisen han ser et skifte fra kinesere. Tidligere kjøpte de eiendom som investering.

– De ønsker å bo sammen som familie. De ser også på eneboliger, sier han til avisen.