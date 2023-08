Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har vært en dramatisk sensommer i Kina med svake økonomiske statistikker for privat forbruk, internasjonal handel og eiendomsmarkedet. På toppen av dette kommer deflasjonsrisiko og rekordhøy ledighet hos unge. Myndighetene kritiseres for å ha gjort for lite – for sent.

Det var ventet at sentralbanken ville kutte to av de mest sentrale utlånsrentene før markedene åpnet mandag morgen. De svarte med å foreta et ørlite rentekutt på 10 basispunkter (0,10 prosentpoeng) på 12-måneders utlånsrente – mindre enn ventet.

Femårsrenten Loan Prime Rate (LPR), som er en referanserente fra 18 storbanker og benyttes for å fastsette boliglån, ble uendret på 4,2 prosent. Det var ventet et kutt på 15 basispunkter.

– Den skuffende kunngjøringen styrker vår oppfatning om at sentralbanken sannsynligvis ikke vil komme med de langt større rentekuttene som ville vært nødvendig for å gjenopplive etterspørselen etter lån. Håpet om en tiltaksstøttet oppgang i den økonomiske aktiviteten avhenger i stor grad av finanspolitisk støtte, sier leder for Kina-analyser hos Capital Economics, Julian Evans-Pritchard, i en rapport.

Hektisk møtevirksomhet

Idet Hongkong-børsen stengte på fredag hadde Hang Seng-indeksen falt med over to prosent og var 21 prosent lavere enn årstoppen i januar. Da handelen åpnet mandag morgen falt indeksen med 1,2 prosent. China Enterprises Index var 1,5 prosent lavere like etter børsåpning.

Det har vært hektisk møtevirksomhet gjennom hele helgen i Kina. Finans- og verdipapirtilsynene møttes fredag ettermiddag for å diskutere den svake utviklingen for økonomien og et verdipapirmarked som få i Kina har fattet interesse for på mange år.

China Securities Regulatory Commission (CSRC) la frem en liste, hvor det blant annet vurderes å endre åpningstidene for aksjehandel. Nå er det aksjehandel kun fire timer på ukedagene. Det understrekes at verdipapirmarkedet er viktig for stabiliteten i økonomien og samfunnet.

– Uten en stabil markedssituasjon er det ikke grunnlag til å gjenopplive markedet og løfte sentimentet, skriver Finanstilsynet etter møtet, som kommer fire uker etter at politbyrået møttes til et «hemmelig» krisemøte i Beijing og lovte tiltak.

Vurderer reformer

Shanghai Composite Index er på det halve av hva den var under toppen høsten 2007. Siden 2016 har Shanghai-indeksen beveget seg mellom 2500 og 3500, og åpnet uken på 3131. Den er helt flat sammenlignet ned inngangen til 2023. Den amerikanske S&P 500-indeksen har steget med nesten 15 prosent.

Utenlandske investorer har solgt aksjer for netto 51,6 milliarder yuan hittil i august, ifølge Bloomberg.

– Før mer kraftfulle politiske tiltak kommer for å demme opp for smitterisiko, tror vi at kinesiske aksjer vil havne i en lavere region enn hva vi tidligere så for oss, skriver et Goldman Sachs-team, ledet av Kinger Lau og Timothy Moe, i en ny rapport.

Ifølge konklusjoner fra helgens møter skal det gjøres enklere å få registrert børsnoterte aksjefond og eiendomsfond. Det skal tilrettelegges for tilbakekjøp av aksjer.

– Tilbakekjøp av aksjer er en svært markedsorientert måte å styrke tilliten og å øke aksjekursene for undervurderte selskaper, sier sjeføkonom Bruce Pang hos Jones Lang LaSalle i Kina til Financial Times.

Sentralbanken oppfordrer i en melding, som ble publisert søndag kveld, finansinstitusjoner om å støtte opp økonomien ved å øke utlån. I juli var nye utlån på det laveste nivået siden 2009.

Handelsnedgang fortsetter

Den kinesiske eksporten falt med nesten 15 prosent i juli. Alt tyder på at nedgangen fortsetter i august. Helt ferske og foreløpige statistikker fra Sør-Korea for de første 20 handelsdagene av august tyder på at den globale handelen fortsetter å være i en dyp bølgedal.

Den sørkoreanske eksporten falt med 16,5 prosent de første 20 dagene av august. Dette er tiende måned på rad med en nedgang. Den sørkoreanske eksporten til Kina har falt med 27,5 prosent hittil denne måneden.

Det er spesielt elektronikk- og databrikkesektoren som opplever tøffe tider. Kinesiske selskaper benytter komponenter fra Sør-Korea, Taiwan og Japan i ferdige produkter. Dette skjer i en periode hvor det vanligvis er høy etterspørsel fra Kina.

Produksjonen av den neste Iphone-modellen er i gang i forkant av lanseringen i september. Tradisjonelt går kinesiske fabrikker for fullt fra sensommeren for å kunne levere til høysesongen før jul.