De offisielle statistikkene for den kinesiske økonomien for siste kvartal ble lagt frem i forrige uke. Denne viste en vekst i bruttonasjonalprodukt på 0,8 prosent sammenlignet med foregående kvartal og en årsjustert vekst på 6,3 prosent sammenlignet med fjoråret. Statistikkene er svært mangelfulle.

– Ikke lett å gi et vanntett svar

Internasjonale finansinstitusjoner og analytikere har alltid vært skeptiske til de offisielle statistikkene fra Kinas National Bureau of Statistics. Mange har utviklet egne statistiske modeller, men også dette er blitt vanskeligere de siste årene.

– Som vanlig vil mange tvile på nøyaktigheten til de offisielle tallene. Selv om vår egne China Activity Proxy peker på en dramatisk nedgang i aktiviteten sammenlignet med foregående kvartal, tyder de offisielle statistikkene på at de har overvurdert ekspansjonen siden begynnelsen av fjoråret, skriver Kina-økonom Sheana Yue hos Capital Economics i et notat.

Analyse- og rådgivningsselskapet har svart med å kutte vekstprognosene for 2023 – fra tidligere seks prosent vekst for året, til 5,5 prosent. Listen over analytikere som kutter prognosene øker daglig. Flere har lagt seg ned på firetallet.

– Dette er hvor vi befinner oss for øyeblikket. Hvor mye har økonomien vokst i andre kvartal? Eller har den ikke gjort det? Dette er et veldig viktig spørsmål for markedene og beslutningstagere. Alle spør: «Stagnerer den kinesiske økonomien?». Det er det ikke lett å gi et vanntett svar på, sier sjeføkonom for Asia hos S&P Global, Louis Kuijs, til Financial Times.

Kina er blant de første landene til å legge frem økonomiske statistikker etter et kvartal er avsluttet – som regel et par uker senere. I motsetning til de fleste andre større økonomier kommer de ikke med reviderte statistikker når bedre underlagsmateriale foreligger.

– Statistikkene utarbeides ikke på en måte som vi er kjent med i avanserte økonomier. Der er det standarder for innsyn og åpenhet. Vi kan ta kontakt og stille spørsmål og de er forpliktet til å svare på hvorfor de har foretatt justeringer, sier Kuijs til næringslivsavisen.

Som en svart boks

Capital Economics har sin «China Activity Proxy». Denne benytter åtte ulike komponenter for å måle den økonomiske aktiviteten i Kina, blant annet produksjon, fraktvolum, eiendomssalg, passasjertrafikk, personbilsalg og energiforbruk.

China Beige Book utarbeider en kvartalsrapport tilsvarende den amerikanske «Beige Book» fra Fed, hvor data og informasjon hentes inn i ukene før rentemøtene. Det er blitt vanskeligere å få tilgang til underlagsmateriale og statistikker i Kina, blant annet eiendomstransaksjoner i byer og kommuner.

– Kina er blitt mer som en «svart boks» og beveger seg mer og mer i den retningen. Da vi startet med China Beige Book hadde vi mange konkurrenter. De fleste har forsvunnet, sier direktør Shehzad Qazi hos China Beige Book, som utarbeider rapporten med samme navn, til Financial Times.

I et intervju med næringslivskanalen CNBC sier Qazi at Kina er i ferd med å bli en «informasjonsørken».

– Gjennom mange har det vært omfattende sensur, men problemer nå er hva slags data har selskaper med drift i Kina få tilgang til eller ikke. Det er blitt veldig vanskelig å forstå situasjonen på bakken. Det er dårlig nytt for økonomien, sier han.

Statistikkserier forsvinner

Stanford Center on China’s Economy and Institutions har intervjuet ledende økonomer som følger Kina tett og analysert ulike metoder som benyttes for å hente inn data. De konkluderer med at selv om det er betydelig skepsis til offisielle kinesiske data må disse benyttes i sammenheng med andre metoder.

– Offisielle kinesiske data er spesielt dårlige sammenlignet med andre fremvoksende land. Selv Russland og Pakistan har bedre data. Lokale myndigheter har incentiver til å overrapportere statistikker til sentrale myndigheter, sier en av ekspertene som ble intervjuet, ifølge en presentasjon tidligere i juli.

Internasjonale konsulentselskaper i Kina er underlagt nye sikkerhetslover fra i år. Dette gjør det vanskeligere, og ofte ulovlig, å innhente og bearbeide informasjon til klienter. Det ble utført raid mot konsulentselskapene Bain og Capvision tidligere i vår.

– En av utfordringene med å analysere Kina generelt er at statistikkserier forsvinner. Det har definitivt blitt vanskeligere å få tilgang til pålitelige data de siste årene, sier sjeføkonom Diana Choyleva hos analyse- og rådgivningsselskapet Enodo Economics til Financial Times.