Asia-børser i rødt: Krigsfrykt, Kina utfordrer dollaren og politisk kaos i Thailand

Det er oppstått regjeringskrise i Thailand etter at det nest største partiet forlot regjeringskoalisjonen onsdag kveld. Demonstranter forlanger torsdag formiddag at statsminister Paetongtarn Shinawatra går av. Hovedindeksen ved Bangkok-børsen, som er over 20 prosent lavere enn ved nyttår, fortsetter fallt.

Foto: Lillian Suvarnrumpha/AFP/NTB