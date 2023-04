Artikkelen fortsetter under annonsen

Asia-børsene har startet handelsdagen på tå hev i frykt for at det går mot en ny runde børsuro. Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen startet med en nedgang på én prosent onsdag morgen, men har tatt seg noe inn igjen. Det er et svakt børsfall i Kina, Hongkong, Sør-Korea og Australia.

– Investorene ser det negative

CSI 300-indeksen ved kinesiske børser har hatt sin verste seksdagersperiode siden oktober i fjor da kinesiske aksjekurser stupte. Resultatsesongen i Kina har ennå ikke startet og deler av neste uke holder stengt i Kina i forbindelse med markering av 1. mai.

Nasdaq Golden Dragon China Index, hvor kinesiske selskaper børsnoterte i USA inngår, falt med 3,1 prosent på tirsdag. Dette er sjette dag på rad Kina-indeksen har falt og er den lengste sammenhengende nedgangsperioden på over ett år. På tre måneder har indeksen falt med 24 prosent.

Siden slutten av mars har det forsvunnet aksjonærverdier for 100 milliarder dollar (over 1000 mrd. kroner) fra disse selskapene, ifølge beregninger Bloomberg har foretatt. Internett- og investeringsselskapet Alibaba, det største selskapet i Kina-indeksen, har falt med over 20 prosent på tre uker.

Union Bancaire Privée (UBP), som er en av de største privateide bankene i Sveits, har endret anbefalingen på kinesiske aksjer fra «overvekt» til «nøytral». Årsaken er «geopolitisk risiko».

– Slik det er nå forsøker investorer å se det negative i enhver overskrift. Bekymringer rundt nye amerikanske restriksjoner svekker sentimentet, sier direktør Vey-Sern Ling til Bloomberg.

Må velge side

Den amerikanske valgkampen er underveis og det ventes at Kina vil være et av de få områdene Republikanere og Demokrater er enige om at de skal stå samlet. Det ventes de vil markere seg med nye utspill for å svekke Kina. USA har innført restriksjoner på eksport av avansert teknologi til Kina.

Internasjonale finansinstitusjoner og analyseselskaper legger ned store ressurser for å forsøke å navigere et langt mer komplisert verdensbilde – ikke minst for investorer. Capital Economics mener investorer og selskaper må begynne å navigere i en ny verdensorden.

– Det vil bli det dominerende temaet det kommende tiåret. Det vil gjøre verdensøkonomien mer volatil og tvinge selskapene til å revurdere hvordan de driver, skriver sjeføkonom Neil Shearing hos analyse- og rådgivningsselskapet Capital Economics i en ny rapport.

Han viser til advarsler fra sentralbanksjef Christine Lagarde i ECB om at en mer fragmentert verdensøkonomi vil føre til lavere vekst, høyere kostnader og usikkert handelssamarbeid. Det internasjonale pengefondet (IMF) har lansert uttrykket «geoøkonomisk fragmentering».

– Dette tvinger land til å velge side i en splittet verden med Kina og USA som ledere for egne blokker. Det er viktig å forstå at avgjørende, politiske valg innenfor disse blokkene i økende grad blir formet av geopolitiske hensyn, skriver han.

Fragmentert verden

Capital Economics mener at den kinesiske blokken sannsynligvis vil bli mindre økonomisk mangfoldig og at den i hovedsak vil bestå av råvareeksporterende land. Kina vil ha forsprang for den grønne omstillingen.

USA-blokken vil bestå av allierte og fremvoksende land som Mexico, Polen og Vietnam, ifølge analyse- og rådgivningsselskapet.

Shearing tror ikke det blir et regelrett brudd, men en alvorlig brist.

– Mange trekk vi kjenner fra den globaliserte verden vil bestå. Nøkkelen til å kunne navigere i en fragmentert verden er å forstå kreftene som driver den, skriver sjeføkonomen i rapporten.

– Skremmende ny æra

Veterankommentator Martin Wolf i Financial Times skriver at USA-Kina-relasjonene har gått inn i en «skremmende ny æra».

«Perioden med strategisk konfrontasjon vi har gått inn i er skremmende. Dette gjelder spesielt for de av oss som ønsker at idealene om individuell frihet og demokrati skal blomstre, samtidig som vi samarbeider med Kina for å opprettholde fred og velstand, og beskytte vår dyrebare planet. Få ledere i historien har båret en tyngre moralsk byrde enn dagens», skriver Wolf.

Wolf, som er en av de mest innflytelsesrike økonomiske kommentatorene i verden og har skrevet flere bøker om globalisering og verdensøkonomien, tegner et dystert bilde for hele århundret.

«Forholdet mellom USA og Kina vil sannsynligvis avgjøre menneskehetens skjebne i det 21. århundre. Det vil avgjøre om det blir fred, velstand og beskyttelse av miljøet på jorden. Eller det motsatte, skriver Wolf.

