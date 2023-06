Artikkelen fortsetter under annonsen

Kina har lagt frem svært svake økonomiske statistikker i juni. Hverken industriproduksjonen, handelen, innenlandsk detaljomsetning eller andre viktige statistikker har innfridd. Sentralbanken har svart med rentekutt. Om en måned legges halvårstallene frem. Det ser dystert ut.

Mobiliserer amerikanske næringslivstopper

Kinesiske myndigheter innser alvoret. De ønsker å normalisere forholdet til USA etter seks år med eskalerende handelskonflikter som har skadet Kina mer enn USA. Hva som startet med en vingeklipping av teknologiselskapet Huawei har spredt seg og lammet den kinesiske teknologisektoren.

Et døgn før USAs utenriksminister Antony Blinken landet i Beijing møtte en tung kinesisk toppledelse opp for å møte grunnleggeren av Microsoft. Bill Gates har ingen formell rolle i USAs nest mest verdifulle selskap, men president Xi Jinping tok seg tid til å møte ham.

– Jeg er svært glad for å se deg. Vi har ikke sett hverandre på over tre år og du er en gammel venn av Kina. Du er den første amerikanske vennen jeg har sett i år, sa Xi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Apples toppsjef Tim Cook, Tesla-sjef Elon Musk og toppsjefen for JPMorgan Chase, Jamie Dimon, har besøkt Kina de siste ukene – i tillegg til en rekke andre kjente navn noen av USAs største selskaper. Dette er selskaper som har betydelig virksomhet i Kina – og politisk innflytelse i USA.

– Jeg har alltid ment at grunnlaget for et godt forhold mellom USA og Kina ligger i menneskene. Jeg legger mitt håp i det amerikanske folk, sa Xi til Gates, ifølge statskontrollerte kinesiske medier.

Stanse fritt fall

USAs utenriksminister Blinken hadde et over åtte timer langt møte med sin kinesiske kollega, Qin Gang på søndag. De fortsatte med en middag og lovte å opprettholde kontakt på høyt diplomatisk nivå fremover.

Mandag morgen møtte Blinken Wang Yi, som er den kinesiske toppdiplomaten med ansvar for utenrikspolitikken og sitter i politbyrået. Det er mulig det blir et møte med president Xi Jinping før Blinken forlater Kina mandag kveld.

– Hvis det er ett ord jeg skal benytte for å beskrive diskusjonene så må det være ‘direkte’. Begge sider uttrykte et ønske om å stabilisere forholdet og unngå at konkurranse mellom landene skal utløse en konflikt, sier en kilde fra det amerikanske utenriksdepartementet til Reuters.

Qin Gang sa under møtet at Kina er forpliktet til å ha et «stabilt, forutsigbart og konstruktivt» forhold til USA, skriver statlige kinesiske medier mandag.

– Dette besøket dreier seg om å gjenopprette kontakt og ikke en avspenning i forholdet. De må stanse et fritt fall og finne en felles plattform for stabilitet. Begge land trenger, og ønsker, at møtene ikke skal gå dårlige. Det er for tidlig å snakke om suksess, sier Kina-ekspert Evan Medeiros ved Georgetown University til Financial Times.

Zombier i en skrekkfilm

Demokratene og republikanerne har vært enige om sin skepsis til Kina og sanksjonene som er blitt innført. Nå møter president Joe Biden og administrasjonen kritikk for sitt forsøk på å normalisere forholdet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har sett denne filmen før. I over 30 år har Washington fulgt en plan hvor en har trodd at økonomisk vekst vil føre til politiske reformer. Vi vet nå at velstand kun har oppmuntret president Xis verste autoritære instinkter, skriver den republikanske representanten Mike Gallagher, som representerer Wisconsin i Representantenes hus, i et innlegg i Wall Street Journal.

Les også: Det er på tide med en ny start

Han kritiserer Bidens tilnærming overfor Kina og mener det er som en skrekkfilm.

– Akkurat som zombiene i en skrekkfilm har strategien med uhemmet engasjement gjenoppstått fra de døde, skriver Gallagher.

Mike Gallagher har fått motsvar fra en demokratisk kollega.

– Mike liker muligens zombiefilmer. Men, det er virkelig viktig at vi har disse samtalene, at vi gjør alt for å være direkte og lytte samtidig, og finne måter vi kan motvirke aggresjon, sier Raja Krishnamoorthi til Financial Times.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.