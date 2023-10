Artikkelen fortsetter under annonsen

De kinesiske markedene holder stengt hele uken for å feire nasjonaldag og høstfestivaler. Gjenåpningen av verdens nest største økonomi har vært skuffende. Investorer og makroøkonomer trodde det ville bli høy aktivitet når restriksjonene ble fjernet i Kina for et knapt år siden. Det har ikke skjedd.

Utfordrende

Verdensbanken kommer med klare advarsler til Asia i den siste oppdateringen. Vekstmodellen som de fleste landene har fulgt siden gjenoppbyggingen av Japan etter annen verdenskrig, må endres. Det er ikke lenger mulig å eksportere seg ut av problemene, slik det ofte har vært.

– Utenlandsk etterspørsel etter produkter og råvarer svekkes ettersom den globale veksten avtar. Vareeksporten har falt med over 20 prosent i Indonesia og Malaysia, og med over ti prosent i Kina og Vietnam, skriver Verdensbanken.

Les også: Putin og Xi har samme farlige overbevisning

Med unntak av oljesjokket på 1970-tallet, et par finanskriser og pandemien, har ikke den ventede veksten for fremvoksende økonomier i Asia vært lavere siden slutten av 1960-tallet. Det ventes en økonomisk vekst på fem prosent i år og 4,5 prosent i 2024. Dette er lavere enn prognosene i vår.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Den internasjonale situasjonen forblir utfordrende for fremvoksende økonomier. Den globale veksten ventes å falle til 2,1 prosent i 2023 – ned fra 3,1 prosent i 2022. I 2022 ble det innført nesten 3000 nye restriksjoner for verdenshandelen – nesten tre ganger så høyt som i 2019, skriver Verdensbanken i rapporten.

Verdensbanken mener det er betydelige muligheter for å skape ny vekst i regionen, blant annet i tjenesteytende sektor og digitalisering.

– Dette kan føre til en positiv spiral med økte økonomiske muligheter, og vil bedre mulighetene for enkeltmennesker, sa sjeføkonom for Asia hos Verdensbanken, Aaditya Mattoo, i forbindelse med fremleggelsen av rapporten.

Gjeldsoppbygging

Den kinesiske økonomien, verdens nest største målt i bruttonasjonalprodukt, fikk en kvartalsvekst på 0,8 prosent i andre kvartal. I årets tre første måneder var veksten på 2,2 prosent sammenlignet med foregående kvartal, ifølge Verdensbanken.

Den kinesiske vekstmodellen, med enorme investeringer i infrastruktur og eiendom, er mettet.

– Hva som skjer i Kina har betydning for hele regionen. En nedgang på én prosent i den økonomiske veksten tilsvarer en regional nedgang på 0,3 prosentpoeng. Kinas tidligere vekst, som i stor grad har vært drevet av investeringer i infrastruktur og eiendom, har ført til at bedrifter og lokale myndigheter sitter igjen med stor gjeld. Mettet infrastruktur fører til redusert avkastning og et overskudd av boliger reduserer eiendomsprisene, skriver Verdensbanken.

Verdensbankens økonomer er bekymret over gjeldsoppbyggingen. Gjeld, målt mot bruttonasjonalprodukt, har økt betydelig det siste tiåret. Dette gjelder både offentlig gjeld og privatgjeld.

– Selskapsgjelden har også steget markant i Kina og Vietnam, med mer enn 40 prosentpoeng av bruttonasjonalprodukt siden 2010. Den er høyere enn i avanserte økonomier. Forbrukergjelden er betydelig høyere i Kina, Malaysia og Thailand enn andre fremvoksende økonomier, skriver Verdensbanken i rapporten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Handelsomdirigering

USA, under president Donald Trump, avfyrte de første skuddene i handelskrigen med Kina for over fem år siden. Begge land har svart med straffetoll mot hverandre.

– Hele regionen fikk tidligere en pervers fordel av handelskonflikten mellom USA og Kina, i form av at handelen ble omdirigert. Nå er de rammet av omdirigeringer vekk fra regionen, sier Mattoo i et intervju med Financial Times.

USA har igangsatt store, offentlige prosjekter og grønne investeringer, med «Inflation Reduction Act» og «Chips and Science Act» det siste året. Disse skal blant annet gjøre USA mindre avhengig av avanserte databrikker og teknologi fra Asia, og lokker til seg utenlandske selskaper med store subsidier.

Verdensbanken karakteriserer dette som «diskriminerende». Land som Canada og Mexico er ikke underlagt de samme restriksjonene og får enklere tilgang til det amerikanske markedet. USA er blitt Vietnams største eksportmarked. I årets åtte første måneder falt eksporten med 20 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.