Mens USA rykket nærmere sannsynligheten for økonomisk kaos hvis det ikke ble inngått enighet om å heve USAs gjeldstak, har toppsjefer fra noen av USAs største og viktigste selskaper tilbrakt arbeidsuken i Kina. Gjeldskrisen fikk en løsning natt til fredag, og kun president Joe Bidens signatur gjenstår.

Trioen Elon Musk fra Tesla, finansinstitusjonen JPMorgan Chases toppsjef Jamie Dimon og Starbucks Laxman Narasimhan representerer tre helt ulike bransjer, men de er også representative for selskaper som har satset tungt på det kinesiske markedet i mange år.

– Vi vil være i Kina i gode og dårlige tider, sa Dimon under besøket denne uken.

LVMHs konsernsjef Bernard Arnault, som troner på toppen av listen over verdens rikeste rett under Elon Musk, planlegger også å besøke Kina denne måneden.

Kina er selskapets viktigste vekstmarked, og besøket vil være det første siden før pandemien. LVMHs aksjekurs har falt med åtte prosent den siste måneden.

Som sammenvokste tvillinger

Det er mange år siden topplederne har besøkt Kina, som først åpnet grensene for vanlig trafikk for seks måneder siden etter pandemien. Elon Musk har pleiet forbindelsene med den kinesiske kommunistledelsen i mange år, og dørene ble åpnet helt til topps i Beijing og Shanghai denne uken.

Tesla-sjef Elon Musk idet han forlater Beijing i privatflyet. Musk har hatt en rekke møter i Beijing og Shanghai denne uken. (Foto: Jade Gao/AFP/NTB) Mer...

Utenriksminister Qin Gang sa under et møte med Musk at det er i både Kinas og USAs interesse å ha et sunt samarbeid. Han fikk full støtte fra Musk, som ikke har vært i Kina siden begynnelsen av pandemien for over tre år siden.

– USA og Kinas interesser er som sammenvokste tvillinger. Vi ønsker ikke en frakobling av USA og Kina, sa Musk ifølge kinesiske medier.

I et møte med industriminister Jin Zhuanglong sa Musk at konkurransen mellom USA og Kina ikke er et nullsumspill, at hvis den ene parten vinner, må den andre tape.

Det har vært usedvanlig stille fra Musks vanligvis rødglødende Twitterkonto under Kina-besøket denne uken. Han la ut et par bilder fra et besøk ved Tesla-fabrikken nær Shanghai, hvor han også skal ha servert hamburgere til enkelte ansatte.

Congratulations to Giga Shanghai & Tesla China SDS teams for their excellent work overcoming many obstacles over many years!! pic.twitter.com/Q1QKajKR1l — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2023

– Det har vært utrolig imponerende å se hvordan dere har vært i stand til å overvinne så mange vanskeligheter og utfordringer. Jeg forteller folk jeg møter over hele verden at bilene vi produserer her, ikke bare har den mest effektive produksjonen, men også den høyeste kvaliteten, sa Musk.

Langt mer komplisert

Jamie Dimon, som er konsernsjef for finansinstitusjonen JPMorgan Chase, har ikke vært i Kina på fire år. Kina har vært et viktig og prioritert satsingsområde siden slutten av 1990-tallet. Banken er en av få utenlandske finansinstitusjoner som eier virksomheten alene i Kina, uten en lokal partner.

Den frittalende toppsjefen kom med kontroversielle uttalelser i 2021, da JPMorgan og det kinesiske kommunistpartiet begge feiret 100 år, om at JPMorgan ville overleve lengre. Han måtte senere beklage uttalelsene, som kom under en lederkonferanse ved Boston College.

– Handels- og sikkerhetskonflikter mellom USA og Kina lar seg løse. Du kommer ikke til å fikse dette ved å sitte på hver side av Stillehavet og rope mot hverandre. Jeg håper vi får til et ekte engasjement og dialog, sa Dimon i Shanghai, hvor han også tok til ordre for å redusere risikoen i de økonomiske båndene.

I et intervju med Bloomberg sier han at Kina er blitt «langt mer komplisert enn tidligere». Han tilføyer at Kina har sine egne problemer å stri med.

– Jeg er en amerikansk patriot og følger amerikanske myndigheter. Vi ønsker også å hjelpe Kina. Kina har sine egne problemer, blant annet en farlig 20 prosent ungdomsledighet, sa Dimon i intervjuet.

Politiske ambisjoner

Det har vært minimal kontakt mellom den politiske ledelsen i de to landene de siste årene. Kina takket denne uken nei til en invitasjon fra USA om at forsvarsministrene fra begge land kan møtes under Shangri-La Dialogue i Singapore, hvor begge vil være til stede.

– Kinas manglende vilje til å delta i viktige diskusjoner om vårt og deres forsvar kommer ikke til å svekke vår forpliktelse til å søke åpen kommunikasjon med Kinas hær, sa Pentagons talsperson.

Under oppholdet i Kina denne uken har Dimon fremstått mer som en politiker. I Bloomberg-intervjuet ble han spurt om han har vurdert å stille til valg.

– Jeg elsker landet mitt, og en dag vil jeg kanskje tjene landet mitt på en annen måte, sa han.

Det er ikke første gang han har flørtet med ideen.

– Jeg tror jeg kunne ha slått Trump. Jeg er minst like tøff som ham, jeg er smartere. Jeg ville ha klart meg fint. Han kunne slå rundt seg alt han kunne, men det ville ikke ha fungert mot meg, sa han i 2018.

Hedgefondmilliardæren Bill Ackman har fulgt opp på Twitter og oppfordret Dimon til å utfordre Joe Biden.

Jamie Dimon is one of the world's most respected business leaders. Politically he is a centrist. He is pro-business and pro-free enterprise, but also supportive of well-designed social programs and rational tax policies that can help the less fortunate. He is extremely smart,… — Bill Ackman (@BillAckman) May 31, 2023

«@potus (Joe Biden) er ekstremt svak og viser en kognitiv svekkelse. 70 prosent av demokratene ønsker ikke at han skal stille. Bidens svekkelse har skapt en åpning for en kvalifisert outsider til å stille som en demokrat», skriver Ackman, som avviser sammenligningen med milliardæren Michael Bloomberg, som også forsøkte å utfordre Trump.