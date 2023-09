Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er ett år siden president Joe Biden la frem planer for at USA skal bli en stormakt innenfor produksjon av avanserte databrikker. Totalt skal det fordeles 550 milliarder kroner i støtte, og minst like store beløp i form av skattelettelser, til selskaper som legger produksjonsanlegg til USA.

På fredag ble de endelige reguleringene offentliggjort. De vil forby databrikkeselskaper å ekspandere i Kina i ti år hvis de mottar støtte fra USA. Begrensningene gjelder også forskning og partnerskap. Iran, Russland og Nord-Korea inngår også på listen.

– Disse retningslinjene vil ivareta vår nasjonale sikkerhet og hjelpe USA til å ligge i forkant i flere tiår fremover, sier handelsminister Gina M. Raimondo i en uttalelse.

EU lover tøffere linje

EUs visepresident i Europakommisjonen, Valdis Dombrovskis, er i Kina på et offisielt besøk. Han kom med åpen kritikk av Kina i en tale på mandag ved Tsinghua University – Kinas fremste universitet.

– Mangelen på gjensidighet og like konkurransevilkår, sammen med det geopolitiske skiftet, har tvunget EU til å bli mer resolutt. EU er åpen for konkurransen, da det styrker våre selskaper og gjør dem mer innovative. Imidlertid må konkurransen være rettferdig. Vi vil være mer besluttsomme i å håndtere urettferdighet, sa Dombrovskis i en tale.

EU igangsatte en etterforskning i september på kinesiske subsidier av importerte, elektriske biler.

– Tungt subsidierte og billige elbiler fra Kina oversvømmer markedene og ødelegger dem, sa Europakommisjonens president Ursula von der Leyen.

Kina har svart med protester og advart om at etterforskningen vil få konsekvenser for handelen mellom Kina og EU.

EU-lederne vil diskutere Kina under et toppmøte i begynnelsen av oktober. Det bil bli lagt frem en rapport som viser at EU kan bli like avhengig av litium-ion-batterier og brenselceller fra Kina, som den var av russisk gass, olje og kull før Ukraina-invasjonen.

– Ikke råd til å tape Kina

Det siste året har asiatiske selskaper, som produserer det meste av databrikker og avansert elektronikk, bedt om å få svar fra USA på hva de kan selge og ikke selge til Kina. Mange har også betydelig virksomhet i Kina, hvor det produseres produkter for det amerikanske markedet.

Da restriksjonene kom i fjor produserte Samsung og SK Hynix inntil 40 prosent av avanserte databrikker ved fabrikker i Kina, ifølge The Register. De har fått flere midlertidige unntak fra de amerikanske forbudene for å holde fabrikkene gående med produksjonsutstyr.

– Det er en gunstig beslutning at Samsung og SK Hynix kan øke produksjonen av avanserte halvledere i Kina. Av Sør-Koreas samlede eksport utgjør halvledere 20 prosent, og 60 prosent av databrikkeeksporten går til Kina. Hverken Sør-Korea eller sørkoreanske selskaper har råd til å tape Kina. Dette betyr at handelen i det minste kan opprettholdes, sier økonomiprofessor Kim Dae-jung ved Sejong University til The Korea Times.

Den sørkoreanske eksporten har falt de siste 11 månedene og handelen med Kina har stupt. USA har overtatt for Kina som det viktigste markedet for sørkoreanske eksportører – for første gang på nesten 20 år.

Taiwanske og sørkoreanske selskaper har store produksjonsanlegg i Kina. Disse må moderniseres. Dette har amerikanske politikere forsøkt å sette foten ned for. I de nye reguleringene vil det amerikanske handelsdepartementet kunne overvåke eksisterende fabrikker i Kina.

– Min oppfatning er at de har funnet en fornuftig balanse mellom å være restriktive, men samtidig ikke for strenge for eksisterende fabrikker i Kina, sier Chris Miller, som er forfatter av boken «Chip War», og førsteamanuensis i historie ved Tufts University, til New York Times.

Verdensledende innen 2035

Parallelt med dette er landet i gang med massive investeringer for å kunne utvikle og masseprodusere avanserte databrikker og komponenter, uten å være avhengig av vestlig kontrollert teknologi. Kina har også innført restriksjoner på viktige råvarer.

Statsminister Li Qiang lovte å «øke støtten til moderne industri» i helgen. Han gjentok at Kina har som mål å bli ledende innenfor avansert produksjon innen 2035.

– Kina må ha som mål å bli mer robust og sikre industrielle forsyningskjeder, være ledende i integreringen av digital teknologi og økonomi, og fremme utviklingen av en grønn industri, sa Li, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

Kina har gjort store fremskritt, blant annet innenfor solenergi og elektriske biler.

Usikker på fremgang

Kina er avhengig av produksjonsutstyr fra Nederland og Japan for å kunne masseprodusere avanserte databrikker. USA og amerikanske selskaper eier enkelte av patentene i denne teknologien og har satt foten ned for eksport til Kina.

– Den neste fasen i moderniseringen vil bli mye vanskeligere enn den forrige runden, som startet på 1980-tallet, da USA og dets allierte ikke lenger er villige til å levere avansert teknologi, sier forsker Deng Yuwen ved University of Nottingham, som har vært mangeårig redaktør i en av kommunistpartiets aviser, til South China Morning Post.

Teknologigiganten Huawei har vært underlagt amerikanske sanksjoner i fem år og har tapt markedsposisjoner innen 5G-utbyggingen og smarttelefoner. Selskapet lanserte nylig en ny smarttelefon som kan vise seg å være et gjennombrudd for produksjonen av avanserte databrikker.

– Selskaper som Huawei har gjort en viss fremgang, men vi er usikre på nøyaktig hvor langt de har kommet. Det er for tidlig å trekke en endelig konklusjon, sier Deng til Hongkong-avisen.