I løpet av det neste døgnet kommer nye aktivitets- og forventningsrapporter fra Kina – verdens nest største økonomi. I juli kom pmi-målingen for industrien inn på 49,3 – under 50, som skiller en oppgang og nedgang. Det ventes en svak bedring til 49,4 for august, ifølge konsensus.

Det ventes nye tiltak for å stabilisere eiendomsmarkedet. De statskontrollerte bankene vil sannsynligvis kutte boliglånsrenten på eksisterende lån allerede denne uken, ifølge Bloomberg.

– Dette er en gradvis justering av politikken, og ikke et vendepunkt da tilliten hos folk fortsatt er på et lavt nivå. Jeg mener vi vil se lettelser på eiendomsfronten de neste ukene. Jeg er usikker på om det vil være kraftig nok, sier sjeføkonom for Kina hos Macquarie Group, Larry Hu, til nyhetsbyrået.

Totale boliglån i Kina var på 36.500 milliarder yuan (53.075 milliarder kroner) ved utgangen av juni. En lavere boliglånsrente kan gi høyere forbruk, men det er ikke gitt. Tidligere har mange valgt å øke sparingen eller nedbetale på boliglån.

– For verdens skyld

USAs handelsminister Gina Raimondo avslutter på onsdag et firedagers besøk i Kina. Hun har møtt deler av toppledelsen i den kinesiske regjeringen, blant annet statsminister Li Qiang og visestatsminister He Lifeng, som har ansvar for gjennomføring av den økonomiske politikken.

Hun avviste frykten mange har om at USA og Kina er i ferd med å koble seg fra hverandre og etablere nye, globale forsyningskjeder.

Handelskonflikten mellom USA og Kina 2018 Juli: USA innfører straffetoll på 25 prosent på import fra Kina på varer til en verdi av 34 milliarder dollar. Kina gjengjelder med straffetoll på 545 ulike produkter med tilsvarende verdi.

August: USA eskalerer konflikten og innfører ytterligere 25 prosent straffetoll på kinesisk import verdt 16 milliarder dollar. Kina svarer med samme mynt.

September: USA ilegger straffetoll på 10 prosent på kinesisk import verdt 200 milliarder dollar. Kina svarer med straffetoll på amerikanske produkter verdt 60 milliarder dollar.

Desember: President Donald Trump og president Xi Jinping inngår en våpenhvile under G20-møtet i Argentina. 2019 Mai: Etter et sammenbrudd i forhandlingene øker USA straffetollen på kinesisk import fra 10 prosent til 25 prosent på vareimport verdt 200 milliarder dollar. Kina øker straffetollen tilsvarende.

Juni: USA plasserer det kinesiske konglomeratet Huawei på en svarteliste, som i realiteten forbyr enhver handel med selskapet. Kina svarer med å opprette en egen liste. 2020 Januar: USA og Kina undertegner fase én av en handelsavtale. Kina forplikter seg til å kjøpe 200 milliarder dollar mer av amerikanske produkter og tjenester.

Februar: Kina reduserer toll på amerikanske produkter verdt 75 milliarder dollar.

Mai: Kina innfører tollfritak på 80 ulike amerikanske produkter. 2021 Januar: Joe Biden innsettes som ny president og sier at straffetollene vil opprettholdes «for øyeblikket». 2022 Februar: President Biden sier han ikke vil fjerne straffetollene da Kina ikke har opprettholdt sin del av fase én-avtalen. En rapport sier Kina har kjøpt kun 57 prosent av hva de forpliktet seg til. 2023 Juli: Kina innfører eksportrestriksjoner på metallene gallium og germanium, som er svært viktige for blant annet produksjon av elektronikk.

August: President Biden bekrefter nye investeringsrestriksjoner for amerikanske selskaper i Kina. Handelsminister Gina Raimondo er i Kina for samtaler med landets ledelse. Hun sier amerikanske selskaper mener Kina er «uinvesterbart» og for risikabelt.

– Handelssamarbeidet mellom USA og Kina er et av de viktigste og avgjørende for hele verden, og en forsvarlig håndtering av dette er avgjørende for begge land – og for verdens skyld. Vi vil aldri gjøre noe som går på akkord med nasjonal sikkerhet, sa Raimondo til amerikanske journalister – om bord i et høyhastighetstog fra Beijing til Shanghai tirsdag kveld.

Kina har bygget ut et omfattende nettverk av høyhastighetsruter mellom storbyene. Den 1318 kilometer lange strekningen mellom de to byene gjøres unna på fire og en halv time. Den nesten like lange togstrekningen mellom de amerikanske storbyene New York og Chicago tar rundt 20 timer.

– Dette dreier seg ikke om en frakobling. Det handler om å opprettholde det svært betydningsfulle handelssamarbeidet, noe som er bra for USA, bra for Kina og bra for verden. Et ustabilt økonomisk forhold mellom Kina og USA er dårlig for hele verden, sa hun.

– For risikabelt

Det har vært et iskaldt forhold mellom USA og Kina i flere år. Det startet under tidligere president Donald Trump, som avfyrte de første skuddene i hva som er blitt en handelskrig. President Joe Biden har fortsatt med å innføre restriksjoner på eksport av avanserte databrikker og teknologi fra USA.

Amerikanske investeringer i Kina har stupt.

– Stadig oftere hører jeg fra bedrifter at Kina er uinvesterbart da det er blitt for risikabelt, sa den amerikanske handelsministeren.

Den amerikanske flyprodusenten Boeing forsøker å få innpass hos kinesiske flyselskaper. De siste årene, etter USA innførte straffetoll på kinesiske produkter, har Airbus vunnet de største kontraktene. Kina innførte forbud mot Boeing 737 Max etter to alvorlige ulykker.

– Jeg mottok ingen forpliktelser, men jeg var svært tydelig på våre forventninger. Jeg tror jeg ble hørt. Vi får se om de foretar seg noe, sa hun.

– Katastrofale konsekvenser

Det statseide kinesiske nyhetsbyrået Xinhua siterer statsminister Li om at begge partner må forsøke å redusere spenningen og samarbeide bedre.

– Ved å legge en politisk vinkel på økonomiske og handelsmessige forhold, og overdimensjonere sikkerhetsanliggender, vil ikke bare svekke bilaterale relasjoner og gjensidig tillit. Det vil også skade interessene for næringslivet og folk i begge land og ha katastrofale konsekvenser på verdensøkonomien, sa statsminister Li, ifølge Xinhua.

USA og Kina karakteriserer samtalene som «direkte og konstruktive».

– Det er en endring i tonen, men det er fortsatt usikkert om dette vil føre til praktiske endringer, sier forsker Lu Xiang ved tenketanken Chinese Academy of Social Sciences til Hongkong-avisen South China Morning Post.

