Kinas forsøk på å utvikle en egen databrikkeindustri er rammet av restriksjoner og press fra USA, blant annet eksportforbud. Japanske og nederlandske leverandører av produksjonsutstyr til databrikkeindustrien er underlagt forbud om å eksportere til kinesiske kunder.

Nederlandske myndigheter kom med restriksjoner før helgen som hindrer ASML Holding, som har nesten monopol på produksjonsutstyr av de mest avanserte databrikkene, på eksport til Kina. Nå er Kina klar med tilsvar. Opptrappingen vil ramme alt fra datamaskiner og smarttelefoner til biler og solpanel.

– Umiddelbare ringvirkninger

Kina innfører omfattende eksportrestriksjoner fra 1. august på blant annet gallium og germanium. I en uttalelse fra regjeringen gjøre dette for å «beskytte nasjonale interesser». Regjeringen skal utstede eksportlisenser.

– Det vil ha umiddelbare ringvirkninger på halvlederindustrien, og spesielt avanserte databrikker, sier bransjeekspert Alastair Neill, som er styremedlem i Critical Mineral Institute, til Wall Street Journal.

Det antas at rundt 95 prosent av gallium som benyttes i verden kommer fra Kina, ifølge det britiske handelsdepartementet. Metallet benyttes blant annet til moderne led-lyspærer, men også avanserte komponenter til blant annet utbygging av 5G-nettet.

Gallium Gallium er et mykt metall med sølvaktig farge. Det smelter ved lav temperatur (omtrent 29,76 °C), noe som gjør at det kan smelte i hånden.

Gallium er ikke funnet naturlig i ren form, men finnes i mange mineraler og er vanligvis utvunnet som et biprodukt av aluminium og sink.

Et av de viktigste bruksområdene for gallium er i halvledere, som galliumarsenid og galliumnitrid.

Galliumarsenid brukes til å lage integrerte kretser, solceller og dioder, inkludert LED-lys og laserdiode.

Galliumnitrid har en rekke elektroniske og optoelektroniske applikasjoner på grunn av dens evne til å utstråle lys i det ultraviolette til infrarøde spekteret.

Gallium er også brukt i produksjon av speil, i kjernefysikk for nøytron deteksjon, og i medisinsk avbildning. Kilder: Wikipedia, Bing AI, Chat GPT 4 (Utarbeidet etter DNs Retningslinjer for redaksjonell bruk av kunstig intelligens)



Germanium har egenskaper som øker overføringshastigheten i silisiumbrikker, og benyttes ofte i produksjon av fiberoptiske systemer, solceller og til romfartsprosjekter.

– Dette er virkelig en styrkedemonstrasjon for å minne USA på om hvor sterke Kina er, og for å minne oss alle om hvor mye kontroll de har på våre forsyningskjeder, sier advokat Nazak Nikakhtar hos Wiley Rein, som har lang erfaring fra posisjoner i det amerikanske handelsdepartementet knyttet til nasjonal sikkerhet, til næringslivsavisen.

Bevæpner forsyningskjeder

Statskontrollerte kinesiske medier skriver at eksportforbudet er et direkte svar på de amerikanske restriksjonene rettet mot Kina. Kinesiske selskaper får ikke tilgang til de mest avanserte databrikkene eller patentene fra USA, men får heller ikke kjøpe produksjonsutstyr for å utvikle egen industri.

Forbudet kom bare timer etter at USA bekreftet at finansminister Janet Yellen reiser til Kina på et offisielt besøk senere denne uken. Biden-administrasjonen vil legge frem nye teknologirestriksjoner rettet mot Kina senere i sommer.

– Hvis Kina velger å bevæpne forsyningskjedene vil det komplisere situasjonen i USA, Europa og Asia i forsøket på å bli mindre avhengig av Kina – et forsøk som nettopp har startet. Det vil ta betydelig tid og ressurser for å bygge opp egne forsyningskjeder, sier seniorforsker Paul Triolo ved tenketanken Center for Strategic and International Studies i USA til South China Morning Post.

Han mener at Kina posisjonerer seg i en bedre forhandlingsposisjon med USA og vestlige land for å fjerne enkelte av eksportrestriksjonene på teknologi og avansert produksjonsutstyr.

– Dette er en nyttig påminnelse om viktigheten av å redusere avhengigheten overfor Kina på viktige ressurser selv om det betyr høyere kostnader eller å måtte ta upopulære beslutninger om å starte gruvedrift eller utvinning i egne land, sier direktør Thorsten Benner ved Global Public Policy Institute til Hongkong-avisen.

Kan miste markedsdominans

Markedet for sjeldne metaller og mineraler er lite, men viktig i internasjonal sammenheng. Galliumarsenid benyttes i de mest avanserte databrikker og det finnes ingen alternativer.

EU har plassert gallium, germanium, nikkel, magnesium og nesten 30 andre metaller og mineraler på en oversikt som blir sett på som «avgjørende for den europeiske økonomien». Kina har betydelig kontroll på mange av disse mineralene og metallene.

– Vi karakteriserer noen mineraler kritiske, men god grunn. Disse påvirker livene våre mer enn de fleste er klar over – fra elbiler til digitale produkter, medisinsk og militært utstyr, vindturbiner og solpanel. Store deler av økonomien vår er avhengig av tilgangen til den, sa Storbritannias handelsminister Nusrat Ghani i forbindelse med fremleggelsen av en strategirapport tidligere i år.

På sikt vil det ikke være vanskelig for andre land å utvikle egen produksjon.

– Når de slutter å undertrykke prisene, blir det plutselig mer interessant å utvinne disse metallene i Vesten. For en kort periode kan de få høyere priser, men så mister Kina markedsdominansen. Det samme har skjedd tidligere med antimon, wolfram og sjeldne jordmineraler, sier Christopher Ecclestone hos Hallgarten & Co. til Bloomberg.

