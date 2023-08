Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har vært ventet en opptrapping i den over seks år lange handelskrigen mellom USA og Kina. Onsdag kveld undertegnet president Joe Biden et dekret som begrenser sterkt visse typer amerikanske investeringer innenfor avanserte databrikker, kvanteteknologi og kunstig intelligens i andre land.

Dekretet gjelder investeringer i «land av bekymring», og kan favne bredt, men det er direkte rettet mot Kina og de to delvis selvstyrte byene Hongkong og Macau.

– Nasjonale interesser

Biden-administrasjonen forsøkte å holde en lav profil da restriksjonene ble offentliggjort etter børsens stengetid – uten en seremoni eller pressekonferanse. Forholdet mellom USA og Kina har vært på frysepunktet siden 2017, men det var vært kontakt på regjeringsnivå i sommer.

USA sier det er nasjonal sikkerhet som ligger bak og ikke økonomiske interessert, slik Kina mener.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg mener at land som er identifisert som en bekymring er engasjert i langsiktige strategier som støtter eller styrer utvikling i sensitive teknologiske områder som er viktige for landenes militære- og etterretningskapasiteter, sa Biden i en skriftlig uttalelse.

Dekretet kommer i tillegg til tidligere restriksjoner som er rettet mot kinesiske teknologiselskaper som Huawei, droneprodusenten DJI og databrikkeutfordreren Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

– Kina motsetter seg bruk av nasjonal sikkerhet for å politisere og bevæpne handel, innenfor vitenskapelig og teknologisk områder og bevisst lagrer hindringer for en normal handel- og økonomisk utveksling og samarbeid. Kina vil følge opp tett og beskytte våre rettigheter og interesser, sa talsperson Liu Pengyu for den kinesiske ambassaden i USA.

USA har siden 1980-tallet vært en stor og viktig investor i Kina. I fjor falt direkte amerikanske investeringer i Kina til 8,2 milliarder dollar – det laveste nivået på 20 år, ifølge Rhodium Group. De nye begrensningene er omfattende og gjelder også investeringsselskaper.

– Kina trenger ikke pengene våre. De er nettoeksportør av kapital. Vi prøver ikke å hindre at penger ender opp i Kina, da de har nok av penger. Det de ikke har er kunnskapen, sier en amerikansk tjenestemann til CNBC.

– Relativt gode nyheter

Biden-administrasjonen har brukt to år på å forberede de siste restriksjonene. Samtidig har forholdet til Kina forverret seg. Den kinesiske eksporten har stupt de siste månedene, produsentprisene er over fire prosent lavere enn i fjor og i juli var det deflasjon.

– For næringslivet er dette relativt gode nyheter. Det er et ganske snevert forbud, sier seniorforsker Sarah Bauerle Danzman ved Atlantic Council til Bloomberg.

Det vil være opp til finansminister Janet Yellen å definere hvilke «sensitive teknologier og produkter» som skal underlegges restriksjoner. Det er innført omfattende eksportforbud på avanserte databrikker fra blant annet Nvidia, som er blitt årets børsvinner i USA.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det må trekkes en grense for hva som er militær bruk av kunstig intelligens, og definere kunstig intelligens, sier direktør Emily Benson ved den tverrpolitiske tenketanken Center for Strategic and International Studies (CSIS) til The Guardian.

– Nesten latterlig

Republikanske politikere mener det må skarpere lut til.

– Administrasjonen har nedskalert restriksjonene. Dette skjer på et tidspunkt hvor det trengs mer offensive tiltak enn noensinne. De fortsetter med å tilfredsstille teknologisektoren på bekostning av nasjonal sikkerhet. Vi må stanse strømmen av amerikanske dollar og kunnskap til det kinesiske militæret og overvåkningsteknologi, sier Michael McCaul, som leder utenrikskomiteen i Representantenes hus.

Senator Marco Rubio fra Florida er ikke imponert over president-dekretet.

– Dette er på overtid, men Biden-administrasjonen har endelig erkjent at det er et alvorlig problem at amerikanske dollar finansierer Kinas vekst på vår bekostning, sier han i en uttalelse.

Han er kritisk til at det først blir innført neste år.

– Dette tilpassede forslaget er nesten latterlig. Det er fullt av smutthull, overser eksplisitt hvordan teknologier kan brukes til ulike formål og unnlater å inkludere bransjer som kinesiske myndigheter ser på som viktige. USA må gjøre bedre enn dette, sier Rubio.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.