Flere av Kinas største selskaper får ikke tilgang til teknologi eller patenter hvor USA har påvirkning. Fabrikkene har heller ikke tilgang til det mest avansert produksjonsutstyret for å produsere databrikker og annen avansert elektronikk. Nå er Kina i ferd med slå tilbake – i det skjulte.

Vil unngå oppmerksomhet

USA har godkjent nye restriksjoner på eksport til Kina. Dette vil gjøre det vanskeligere for kinesiske selskaper å få tilgang til avanserte databrikker fra blant annet det amerikanske databrikkeselskapet Nvidia til bruk i datamaskiner som benyttes til kunstig intelligens.

Kina svarer med å koordinere en storstilt satsing på forskning og teknologi. Central Science and Technology Commission hadde sitt første møte i sommer, men det er først nylig at det hele tatt er blitt kjent at den i det hele tatt eksisterer.

– Jeg tror Kina ønsker å unngå oppmerksomhet fra Vesten. På den måten kan de fremme forsknings- og utviklingsagenda med færre hindringer og inngrep, sier seniorforsker Xie Maosong hos China Institute for Innovation and Development Strategy, som er en del av forskningsmiljøet ved Chinese Academy of Sciences, til South China Morning Post.

«Made in China 2025»-initiativet skulle gjøre Kina til verdens mest innovative industrinasjon innenfor førerløse biler, neste generasjon mobiltelefonnett (5G), marineteknologi, miljøteknologi, kunstig intelligens og avanserte databrikker.

Professor Lee Branstetter ved Carnegie Mellon University skriver i en ny rapport at «Made in China 2025»-initiativet har utløst mange av konfliktene mellom Kina og USA. Den har også ført til at USA og EU har kommet med tilsvarende strategier, blant annet å utvikle og produsere databrikker.

Økt hemmelighold

Fagmiljøer og eksperter på det kinesiske fastlandet mener at Kina bevisst ønsker mist mulig omtale og oppmerksomhet rundt den nye kommisjonen. Den vil overse den sivile teknologisatsingen i Kina, men sannsynligvis også deler av den militære.

Det trekkes sammenligninger til kommisjonen som fikk ansvaret for å utvikle moderne raketter, kjernefysiske våpen og satellitter i Kina fra 1950-tallet av.

– Situasjonen er tilsvarende nå. Medlemmene av kommisjonen skal være lojale teknokrater med høy anseelse. Hvis nøkkelpersoner avsløres, kan det blottlegge retningen eller utviklingen av initiativene. På grunn av bekymring for nasjonal sikkerhet og forskernes egen sikkerhet ventes det at organisasjonen opererer i dyp hemmelighet, sier analytiker, og tidligere professor, Chen Daoyin til avisen.

Det er skepsis til hemmeligholdet og hvordan dette skal kunne føre til innovasjon og samarbeid på tvers av fagmiljøer og opp mot private selskaper.

– En mer skjult beslutningsprosess i Beijing kan øke USAs skepsis til den statsstyrte forskningen i Kina, og skape større politiske hindringer for vitenskapelig samarbeid mellom de to landene, sier forsker Neil Thomas ved Asia Society Policy Institute til Hongkong-avisen.

– Dette er et stort slag

IT-giganten Huawei har vært underlagt amerikanske sanksjoner i fem år. Selskapet var i ferd med å bli verdens største smarttelefonprodusent og den viktigste leverandøren til utbyggingen av 5G-nett over hele verden. Etter at USA strammet inn, har Huaweis markedsandeler stupt utenfor Kina.

Huawei lanserte i forrige uke smarttelefonen Mate 60 Pro på det kinesiske markedet. Ifølge kinesiske medier skal denne benytte en egenutviklet 5G-prosessor. Huawei har ikke delt tekniske detaljer om prosessoren eller telefonen.

– Dette er et stort slag for Huaweis tidligere leverandører – hovedsakelig amerikanske. I det store geopolitiske perspektivet viser dette at det er fullt mulig å utvikle og produsere teknologi uten amerikansk støtte. Det matcher kanskje ikke de siste vestlige modellene, men er imponerende bra, sier analysesjef for teknologi hos Albright Stonebridge Group, Paul Triolo, til Washington Post.

Ifølge den japanske næringslivsavisen Nikkei kan prosessoren i telefonen være produsert av det kinesiske selskapet SMIC, som er en direkte konkurrent til taiwanske TSMC. Huawei-prosessoren kan være basert på 7 nanometer-prosess, tilsvarende 2018-utgavene av Apples Iphone.

– Dette viser at kinesiske selskaper som Huawei fortsatt har en besitter betydelig innovasjonsevne. Jeg vil anta dette vil forsterke debatten i Washington om hvorvidt restriksjonene bør strammes inn, sier professor Chris Miller ved Tufts University, som også er forfatter av boken «Chip War», til Washington Post.

Det nederlandske selskapet ASML, som er Europas mest verdifulle teknologiselskap, er underlagt nye eksportrestriksjoner til Kina fra 1. september. De har fått en midlertidig utsettelse på eksport av Twinscan NXT 2000i, det mest avanserte produksjonsutstyret, ut året.