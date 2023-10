Artikkelen fortsetter under annonsen

En stor amerikansk delegasjon med representanter fra Demokratene og Republikanerne, ledet av senatsleder Chuck Schumer, er i Kina. På mandag møtte de blant annet president Xi Jinping og utenriksminister Wang Yi. Et møte med Xi, som var planlagt å vare tre kvarter, varte dobbelt så lenge.

Viktig nøkkelspiller

Kina har betydelig innflytelse i Midtøsten. President Xi foretok en av de få utenlandsreisene etter pandemien til Saudi-Arabia. Kina spilte en nøkkelrolle i å gjenopprette diplomatiske forbindelser mellom Saudi-Arabia og Iran tidligere i år.

– Flere av oss ba om at Kina utøver sin innflytelse på Iran for å forhindre en eskalering. De har innflytelse over Iran på flere måter. Vi ba dem om å gjøre alt de kunne for å hindre Iran i å spre eskaleringen selv, eller gjennom Hezbollah, sa demokraten Schumer.

Kineserne lovte de skulle videreformidle beskjeden, ifølge amerikanske kilder.

– Kina har en anledning til å vise lederevner og meglingsferdigheter på en mer betydningsfull måte. Hvis de lykkes med dette vil det ikke bare senke regionale spenninger, men også styrke Kinas posisjon som en viktig nøkkelspiller som kan fremme en nedtrapping og opprettholde stabilitet, sier direktør for Asia-programmet hos Abba Eban Institute for Diplomacy and Foreign Relations ved Reichman University, Gedaliah Afterman, til New York Times.

Det er sjelden Schumer reiser utenlands. Siden 2011 har han kun foretatt to offisielle reiser, ifølge New York Times. Den forrige var til India, Pakistan, Israel og Europa tidligere i år. Det er fire år siden en amerikansk kongressdelegasjon sist besøkte Kina.

Den amerikanske delegasjonen skal besøke flere kinesiske byer før de fortsetter Asia-reisen til Japan og Sør-Korea. En tidligere planlagt stopp på Taiwan, som ville ha skapt skarpe reaksjoner fra Kina, er skrinlagt.

Konkurranse – ikke konflikt

Schumer er kjent for å være svært kritisk til Kina, men har også åpnet døren for forhandlinger og tettere bånd. USA og Kina forsøker å bli enige om et toppmøte mellom de to presidentene under det kommende Apec-møtet i San Francisco i november.

– Vi er verdens to største økonomier og det er til verdens beste at vi skjønner hverandre og kan samarbeide. Vi er klare for å konkurrere og søker ikke konflikt, sa Schumer, som avviste at USA ønsker en «avkobling» fra Kina.

USA avfyrte de første skuddene i handelskrigen med Kina under president Donald Trump, men president Joe Biden har videreført straffetoller på kinesisk import. Det er betydelig lavere aktivitet i den kinesiske økonomien enn ventet etter gjenåpningen fra pandemien.

– Vi har tusen grunner til å få forholdet mellom Kina og USA til å fungere godt, og ikke en eneste grunn til å forverre forholdet, sa Xi under møtet med den amerikanske delegasjonen.

– Hvis Kina ville tillate en mer rettferdig konkurransesituasjon ville de ha løst mange problemer. Det ville ha vært langt bedre hvis vi ikke trengte disse sanksjonene. Dette er et område som ille ha vært til en stor fordel for USA. Det ville også hjelpe USA å ha en bedre holdning til Kina med minimale kostnader for Kina, sa Schumer før han satte seg på flyet til Kina i helgen.

Handelsutfordring løst

USA har innført omfattende restriksjoner på eksport av avansert produksjonsutstyr til selskaper i Kina. På mandag fikk de to sørkoreanske elektronikkselskaper Samsung Electronics and SK Hynix dispensjon til å importere produksjonsutstyr til nye fabrikker i Kina.

– Den amerikanske regjeringens beslutning innebærer at den største handelsutfordringen for sørkoreanske selskaper er løst. Sørkoreanske databrikkeselskaper er sentrale leverandører og står for 60,5 prosent av verdens dataminneproduksjon. Produksjonen er direkte relatert til den globale halvlederforsyningskjeden, sa den sørkoreanske presidents økonomiske rådgiver, Choi Sang-mok, på en pressekonferanse.

Dataminne produsert ved kinesiske fabrikker benyttes til blant annet Apples Iphone-modeller og personlige datamaskiner som bygges i Kina.

Samsung kom med resultatvarsel tirsdag morgen. Driftsresultatet i tredje kvartal falt sannsynligvis med 80 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor – til 2100 milliarder won (vel 16 milliarder kroner). Dataminnesektoren tapte sannsynligvis mellom 3000 og 4000 milliarder won.

