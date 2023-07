Artikkelen fortsetter under annonsen

Kina har den siste uken lagt frem svake økonomiske statistikker for siste kvartal og helt ferske handelsstatistikker. Eksporten falt med over 12 prosent i juni og det ventes store utfordringer fremover. USA planlegger nye eksportrestriksjoner på teknologi og bruk av amerikanske patenter

– Avtagende etterspørsel

Handelsstatistikkene fra Japan, som ble lagt frem torsdag morgen, viser et fall i den samlede japanske importen på 12,9 prosent. Eksporten økte svakt med 1,5 prosent. Dette skyldes i all hovedsak økt eksport av biler og andre kjøretøy, som var 30,6 prosent høyere enn for ett år siden.

Den japanske eksporten til Kina falt med 11 prosent i juni. Både det amerikanske og europeiske markedet viste en appetitt etter japanske produkter, med en vekst på henholdsvis 11,7 og 15 prosent.

Capital Economics viser til at eksporten av halvledere og databrikker falt med 10,7 prosent. Sør-Korea og Taiwan er viktige partnere innenfor elektronikksektoren. Det er fortsatt svak utvikling i etterspørselen.

– Det store bildet viser en avtagende internasjonal etterspørsel. Det ventes fortsatt en eksportnedgang i andre halvår ettersom resesjoner i andre industriøkonomier tynger på etterspørselen, skriver makroøkonom med ansvar for Japan hos analyse- og rådgivningsselskapet, Darren Tay, i en rapport.

Japans import falt med 12,9 prosent i juni – et fall som er høyere enn konsensus. Dette skyldes lavere priser på energi og råvarer, noe som sannsynligvis betyr at importvolumet økte. Samtidig er den japanske yenen nesten syv prosent svakere enn for 12 måneder siden, noe som påvirker handelsstatistikkene.

– Kan ikke bare sitte stille

I Kina har alarmen gått og myndighetene forsøker å finne syndebukker. Kinas USA-ambassadør langet kraftig ut mot USA under Aspen Security Forum på onsdag mot handelsrestriksjonene USA har innført mot Kina.

– Kina kan ikke bare sitte stille. Vi ønsker ikke å provosere, men vil ikke vike unna provokasjoner. Det er ikke vårt ønske at dette skal bli en situasjon hvor vi svarer med samme mynt. Vi ønsker hverken en handelskrig eller en teknologikrig, sa Xie Feng.

Det ventes nye restriksjoner fra USA på eksport av teknologi og bruk av amerikanske patenter om kort tid. USA har nedlagt et regelrett forbud på eksport av de mest avanserte dataprosessorene fra amerikanske selskaper til kinesiske kunder.

Den kinesiske ambassadøren kom med en fargerik metafor.

– Dette er som å forlange at motparten bruker gammeldags badetøy i en svømmekonkurranse mens du selv bruker speedo, sa han.

– Ekstremt alvorlig situasjon

Direktør Li Xingqian i det kinesiske handelsdepartementet mener at restriksjonene fra USA ikke bare rammer kinesiske selskaper, men også de globale forsyningskjedene.

– Selskaper sier at enkelte land politiserer handel og dette har tvunget ordrer og produksjon til andre land. Det ødelegger de økonomiske interessene for leverandører og kjøpere. Vi skal støtte selskaper med å håndtere urimelige handelsrestriksjoner, sa Li i forbindelse med en halvårsoppsummering på onsdag med kinesisk presse.

Eksport har tradisjonelt utgjort en viktig komponent i den økonomiske veksten i Kina. Eksportfallet på 12,4 prosent i juni var den største nedgangen siden pandemien rammet for fullt i februar 2020. Den kinesiske eksporten til USA stupte med 24 prosent i juni – til 42,7 milliarder dollar.

– Vi står overfor en ekstremt alvorlig situasjon i andre halvår, sa Li.

Han sa at «enkelte land» forsøker å frakoble seg fra Kina og at dette har forårsaket store ødeleggelser på de globale forsyningskjedene. Han kommenterte ikke de kinesiske eksportrestriksjonene på to viktige metaller som benyttes i den globale elektronikksektoren. Disse innføres 1. august.

Venter tiltakspakke

Den kinesiske sentralbanken rørte ikke utlånsrenten på torsdag og lot den ligge på 3,55 prosent. Dette var som ventet. Kommunistledelsen skal samles til sin årlige sommerkonferanse i begynnelsen av august. Den økonomiske situasjonen blir diskutert og planer for 2024 legges under Beidaihe-møtet.

– Markedsfokuset vil raskt skifte til det neste Politbyrå-møtet, som sannsynligvis blir avholdt i slutten av juli. Politiske beslutningstagere har intensivert kommunikasjonen til markedet og forventningene til en tiltakspakke øker, skriver den australske finansinstitusjonen ANZ i en ny rapport.

