Kinesisk politi har gjennomført en rekke raid i all hemmelighet overfor vestlige og japanske selskaper i kinesiske storbyer de siste ukene. De berørte selskapene er ilagt munnkurv og får ikke engang bekrefte at de er under etterforskning.

– Kinesiske myndigheter har fortsatt å si at de ønsker utenlandske investeringer. Men en rekke aksjoner som er gjennomført nylig mot amerikanske selskaper i Kina har sendt stikk motsatt budskap. Næringslivet er skremt og spør seg: hvem er neste? Uansett hva myndighetenes intensjon er, er dette budskapet som mottas, sier direktør Michael Hart i næringsorganisasjonen American Chamber of Commerce til BBC.

Gjengjeldelse

Kinesisk politi kom på uventet besøk til det amerikanske konsulentselskapet Bain & Co. i Shanghai i midten av april. Det ble gjennomført avhør av ansatte og datamaskiner og mobiltelefoner ble beslaglagt.

Bain & Co. har over 200 ansatte i Kina og har kinesiske og internasjonale selskaper på kundelisten. Selskapet bekrefter overfor Financial Times at ansatte er blitt avhørt, etter at seks uavhengige kilder bekreftet dette.

– Vi kan bekrefte at kinesiske myndigheter har avhørt ansatte ved vårt Shanghai-kontor. Vi samarbeider på passende måte med kinesiske myndigheter. På nåværende tidspunkt har vi ingen ytterligere kommentarer, sier selskapet i en kommentar.

Det syder av rykter i Shanghai og Beijing om andre selskaper som er blitt raidet de siste ukene, men som har fått munnkurv.

Revisjons- og konsulentselskapet Deloitte har fått forbud mot å drive virksomhet i tre måneder og ilagt en bot på nesten 400 millioner kroner. Det er gjennomført raid mot det amerikanske due-diligence-selskapet Mintz Group. Kina har åpnet etterforskning mot det amerikanske databrikkeselskapet Micron.

Amerikanske selskaper i Kina er bekymret for at dette er gjengjeldelse etter at kinesiske selskaper i USA er plassert på sanksjonslister og toppsjefen for Tiktok møtte stille opp til en kongresshøring.

– Næringslivet trenger nødvendigvis informasjon. Derfor er det en risiko for at ansatte ikke vil være i stand til å innhente tilstrekkelig informasjon på vegne av sine selskaper, i frykt for å bli stemplet som spionagenter, sier advokat Lester Ross, som er basert i Beijing, til Wall Street Journal.

Risiko for utlendinger i Kina

Den reviderte kontraspionasjeloven ble godkjent onsdag kveld og er gjeldende fra 1. juli. I den engelske oversettelsen av loven har den som formål å «forhindre, stanse og straffe spionasjehandlinger for å trygge nasjonal sikkerhet og beskytte folkets interesser».

Loven dekker økonomi, teknologi og andre områder som ligger utenfor tradisjonelle forsvars- og statshemmeligheter. Myndighetene kan i langt større grad kontrollere hvem som reiser inn og ut av landet. Elektronisk utstyr kan konfiskeres og gjennomsøkes.

– Utvidelsen av den eksisterende loven viser hvilken vekt Kina legger på kontraspionasjearbeid. Hva dette vil bety i praksis vil bli klart over tid. Det er ikke bare et spørsmål om hvordan de vil bruke loven, men også om det vil komme pålitelig informasjon om gjennomføringen. Så mye av Kinas strafferettssystem er uklart, og spesielt når nasjonal sikkerhet påberopes, sier professor Margaret Lewis ved Seton Hall University, som er ekspert på kinesisk rettspraksis, til The Guardian.

Kommunistpartiet er fortsatt på vakt og har hatt en tendens til å se på kontakt mellom kinesiske statsborgere og kolleger innenfor næringslivet, jus, akademia, journalistikk og andre felt som mistenkelige, sier leder for Georgetown Center for Asian Law, Thomas Kellogg, til Wall Street Journal.

– Endringene i kontraspionasjeloven vil styrke partiets autoritet til å slå ned på de utenlandske kontaktene. Dette utgjør en reell risiko for utlendinger som bor og jobber i Kina, sier Kellogg.

– Sjokkbølger

En japansk næringslivstopp i Kina ble arrestert i mars for å ha brutt kontraspionasjelovene – den 17. personen siden 2014. Ifølge japanske medier hadde han jobbet i Kina i 20 år og hadde som arbeidsoppgave å innhente markedsinformasjon fra åpne kilder og offentlige etater.

«Denne hendelsen har sendt sjokkbølger gjennom i utenlandsk næringsliv i Kina», skrev storavisen Asahi på lederplass.

– Utenlandske ansatte bør unngå å ha politiske diskusjoner, ikke bare på nettet, men også under forretningsmiddager og på kontorene, sier advokat Yoshio Iteya til den japanske næringslivsavisen Nikkei Asia.

Den japanske advokaten advarer om at vanlige samtaler kan føre til problemer da kinesiske statsborgere pålegges å rapportere om mistanke om spionasje.

