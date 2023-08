Artikkelen fortsetter under annonsen

De siste ukene har Kina lagt frem svake økonomiske statistikker. Eksporten stupte med nesten 15 prosent i juli og handelsnedgangen med USA og Europa var høyere. Denne uken kom bekreftelsen om at Kina er inne i en deflasjon med fallende priser. Samtidig innfører USA nye teknologieksportrestriksjoner.

Truer verden

Ledelsen i Kina har i svært liten grad kommentert den svake økonomiske utviklingen i verdens nest største økonomi. Det var ventet høy aktivitet fra nyttår etter pandemigjenåpningen. Det har ikke skjedd. Den brede børsindeksen CSI 300 har steget med kun 2,2 prosent siden nyttår.

USAs president Joe Biden kommenterte den økonomiske situasjonen i Kina i Park City i delstaten Utah, hvor han talte til støttespillere som gir penger til presidentvalgkampen på torsdag.

– Den økonomiske veksten har bremset. Antall mennesker i pensjonistalder er flere enn de i arbeidsdyktig alder. De har den høyeste arbeidsledigheten, sa Biden.

Dette er uvanlig kraftige utspill fra den amerikanske presidenten, som har forsøkt å normalisere forholdet til Kina de siste månedene. Biden sa han ikke ønsker en konflikt med Kina, men at han følger tett med situasjonen hos erkerivalen.

– De økonomiske problemene har forårsaket en tikkende tidsinnstilt bombe som truer resten av verden, sa han.

– Onde handlinger

Biden karakteriserte det kinesiske «Belt and Road»-initiativet, som ble lansert av Xi Jinping da han ble innsatt som president for over ti år siden, som en «gjeldsfelle» på grunn av betingelsene mottagerlandene må akseptere.

På forsommeren karakteriserte Biden president Xi som en «diktator». Dette utløste kraftige reaksjoner fra Kina, som kalte det en «provokasjon». Flere møter på regjeringsnivå mellom USA og Kina ble utsatt som følge av uttalelsene.

– De har en del problemer. Når onde mennesker har problemer, utfører de onde handlinger, sa Joe Biden.

Journalister som deltok på det politiske arrangementet, hvor det ble samlet inn penger til presidentkampanjen, fikk ikke ta opptak av uttalelsene, men måtte forholde seg til skriftlige notater. Både Bloomberg og Reuters har identiske sitater fra Biden.

Rekordledighet hos unge

Den offisielle arbeidsledigheten i Kinas byer er på 5,2 prosent. Ledigheten i aldersgruppen under 25 år var på 21,3 prosent i juni – en dobling på fire år.

– Hvis ledigheten hos unge ikke håndteres riktig vil det forårsake andre sosiale problemer utover økonomien. Det kan til og med tenne en lunte med politiske problemer, skriver tenketanken China Macroeconomy Forum ved Renmin University of China i en rapport.

Ledighetstallene for juli ventes å bli enda høyere da 11,6 millioner nyutdannede fra høyskoler og universiteter ble uteksaminert nylig. De er på jobbjakt. Sannsynligvis er ledigheten hos unge betydelig høyere.

Det kinesiske utdannelsesdepartementet beordret i juni karriererådgivere ved universitetene om å få bekreftelser fra studenter om at de hadde jobbtilbud. Det selges falske jobbtilbud fra selskaper på nettsteder til et par hundre kroner.

– Hvis du ikke signerer vil de bare plage deg mer hyppig. Jo nærmere det er eksamen, desto hardere presser de, sier den 22-årige studenten Lucia Xu til New York Times, som ga karriererådgiveren et falskt jobbtilbud.

Kurskollaps

Kinesiske selskaper har store problemer. Internett- og teknologiselskapet Alibaba, som har vært en populær arbeidsgiver hos nyutdannede, kvittet seg med nesten 12.000 ansatte i fjor, ifølge tenketanken Chinese Academy of Social Sciences, som ligger under regjeringen.

Eiendomssektoren ligger med brukket rygg. Eiendomsselskapet Country Garden er det siste som har misligholdt obligasjonslån. Aksjekursen fortsatte å falle fredag morgen med 11,5 prosent og har falt over 30 på en uke.

Dette kommer etter at selskaper torsdag advarte om at de venter et underskudd på over 80 milliarder kroner i første halvår.