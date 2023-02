Artikkelen fortsetter under annonsen

Kinesiske myndigheter har siden 2015 vært tydelig på at landet skal bli en stormakt på kunstig intelligens. Eierselskapet bak den kontroversielle videoappen Tiktok tok i bruk avansert kunstig intelligens (AI) for å behandle enorme datamengder for seks år siden.

– Mer avansert i Kina

Språkrobotene som er lansert nylig, blant annet ChatGPT og integreringen av tilsvarende teknologi i Microsofts søketjeneste Bing, er ikke tilgjengelig for brukere i Kina. Myndighetene har holdt vestlige nettjenester utestengt fra det lokale markedet i over 20 år.

ChatGPT-tjenesten er som en personlig assistent. Den innhenter og bearbeider datamengder, tilsvarende en søkerobot, men gir svar som er mer relevant enn å måtte bla seg gjennom søkeresultat. Den kan også overta arbeidsoppgaver og skrive enkle dataprogrammer.

– Kunstig intelligens-teknologi er mer avansert i Kina enn den er i USA. Jeg tror ChatGPT kan utjevne forskjellene, med hjelp fra Microsoft, sier direktør Dan Ives hos meglerhuset Wedbush Securities til Nikkei Asia.

Microsoft vil investere flere hundre milliarder kroner i OpenAI, som er eierselskapet bak ChatGPT, de neste årene. Dette vil gi Seattle-selskaper en nesten 50 prosent eierpost av OpenAI, ifølge medierapporter.

– Det at OpenAI har knekt kunstig intelligens-formelen, og at Microsoft har kjøpt halvparten, har akselerert kappløpet både i USA, så vel globalt som i Kina. Til syvende og sist vil dette legge mer press på kinesiske aktører for å forbedre sine kunstige intelligens-algoritmer, sier Ives til den japanske næringslivsavisen.

Børsrally

Mens vestlige selskaper som Google, Twitter, Facebook, Microsoft og andre vestlige selskaper som leverer nettjenester er utestengt fra Kina, har kinesiske selskaper tilbudt alternative produkter og vokst seg store på det lokale markedet.

Baidu er Kinas svar på Google og mange av de samme produktene, blant annet søk, karttjenester, musikk og netthandel. Nå lover selskapet å ha en språkrobot klar og vil la brukere ta i bruk kunstig intelligens sammen med produktene allerede i mars.

Baidu har steget med nesten 50 prosent siden novemmber ved Nasdaq-børsen. Aksjekursen på 360 Security Technology, som «snart» skal ha en ChatGPT-lignende robot klar, har steget med 60 prosent siden nyttår.

«Vi ser litt irrasjonale hendelser i næringslivet. Aksjemarkedet har i realiteten hatt et anfall og jaktet på ethvert selskap som har et snev av forbindelser til kunstig intelligens eller språkroboter», skriver MIT Technology Review.

Hvordan genereres teksten som ChatGPT produserer? Slik svarer ChatGPT på spørsmålet: ChatGPT genererer tekst ved å bruke en teknikk kalt transformativ prøvevekting (Transformative Pre-training). Det betyr at modellen er trent på store mengder tekstdata ved å lære å forutsi neste ord i en setning basert på de foregående ordene. Dette gjør at modellen lærer å forstå språkets struktur og kontekst, og dermed generere tekst som er relevant og meningsfull.

Når modellen skal generere tekst, gir man den en startsetning eller en oppgave å utføre, og modellen bruker det den har lært under treningsprosessen for å generere tekst som svarer på oppgaven eller fullfører setningen. Modellen benytter en teknikk kalt beam search, som gjør at den genererer flere mulige setninger og velger den som har høyest sannsynlighet basert på det den har lært under treningsprosessen.

Det er viktig å merke seg at modellen ikke har egenkjennskap og ikke kan reflektere over egen tekstgenerering, den kan bare basere seg på de dataene den har sett under treningsprosessen.

Secoo, som selger luksusprodukter i Kina, steg over 120 prosent på en dag tidligere i februar. Årsaken var at selskapet sa de «vurderer» å ta i bruk kunstig intelligens. Tilsvarende har skjedd med andre selskaper.

– Det virker som at det er et spekulativt element til det siste børsrallyet, sier investeringsdirektør for asiatiske aksjer hos Abrdn PLC (tidligere Standard Life Aberdeen), Christina Woon, til Bloomberg.

Pokerspill

Den pågående teknologikonflikten mellom USA og Kina kan gjøre det vanskeligere for kinesiske selskaper å utvikle og masseprodusere de mest avanserte dataprosessorene. Kunstig intelligens er avhengig av databrikker for å kommersialisere og skalere tjenestene.

Kinesiske selskaper har hamstret databrikker de siste årene og har relativt store lagre, men det er neppe nok.

– Jeg tror dette pokerspillet vil dreie seg om databrikker. Det er selve jokeren og kan til syvende og sist bremse utviklingen av kunstig intelligens i Kina, sier Ives til Nikkei Asia.

USA har innført eksportkontroll på blant annet databrikkene A100 og H100 fra grafikkprodusenten Nvidia til Kina. Dette vil legge begrensninger på å trene avanserte språkmodeller ved bruk av kunstig intelligens.

Kinesiske myndigheter er i ferd med å gjøre klar en støttepakke verdt 1500 milliarder kroner for å tilrettelegge for investeringer i avansert databrikkeproduksjon. Kinesiske selskaper får ikke kjøpe det mest avanserte produksjonsutstyret fra USAs allierte.