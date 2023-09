Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er to år siden problemene i det kinesiske eiendomsmarkedet førte til mislighold av gjeld og full stans i prosjekter i storbyer over hele landet. Problemene er fortsatt ikke løst, og gjeldsbyrden for de største eiendomsselskapene forblir rekordhøye – også i internasjonal målestokk.

Nå har internasjonale investorer våknet. Ifølge en ny undersøkelse fra Bank of America, som hver måned fanger opp hva som er på radaren til fondsforvaltere, er det eiendomssektoren som blir sett på som den største risikoen for en «kreditthendelse».

– For investorer fremstår Kinas eiendomsmarked som hovedkilden til den neste, globale kreditthendelsen, sier verdipapirstrateg Michael Hartnett hos Bank of America i undersøkelsen, og viser til en plutselig hendelse som kan ramme internasjonale kredittmarkeder og ha alvorlige, globale konsekvenser.

Dette er mer enn en dobling, sammenlignet med august-undersøkelsen, hvor 15 prosent pekte på den kinesiske eiendomssektoren. For en måned siden var næringseiendom i USA og EU den største risikoen. Dette blir fortsatt sett på som en nesten like høy risiko som kinesisk eiendom.

– Utilstrekkelige tiltak

Mye har skjedd i Kina på ettersommeren. Eiendomsselskapet Country Garden betalte ikke avdragene på flere obligasjonslån, og har forhandlet frem en forlengelse på tilbakebetaling. Aksjekursen har falt med 60 prosent i år.

De neste ukene er vanligvis den viktigste perioden for salg av eiendommer i Kina. September og oktober har stått for 18 prosent av det samlede eiendomssalget i Kina siden 2009, ifølge eiendomsmeglerselskapet Centaline.

Myndighetene har kommet med lettelser som skal gjøre det enklere å kjøpe sin egen bolig. Egenkapitalkravet er senket og bankene har satt ned rentene – også på innskudd, for å tilrettelegge for eiendomskjøp.

– Selv om disse tiltakene markerer et betydelig skritt for å stimulere eiendomssektoren og økonomien generelt, mener vi de fortsatt er utilstrekkelige. Myndighetene i Beijing kan bli nødt til å iverksette kraftigere tiltak for å sikre en reell bedring, sier sjeføkonom for Kina hos Nomura, Lu Ting, ifølge Bloomberg.

Unngå Kina-strategi

Ifølge undersøkelsen er vekstforventningene i Kina på nivåer som sist ble sett våren 2022, da Shanghai og andre storbyer var fullstendig nedstengte under pandemien.

– Forventningene til Kinas vekst har sunket til de laveste nivåene vi så under nedstengningen. I februar var 78 prosent optimistiske og forventet en sterkere økonomi. Nå er det ingen som venter det, sier verdipapirstrateg Michael Hartnett hos Bank of America i undersøkelsen.

Ifølge Bank of America er «unngå Kina»-strategien blitt en av de dominerende strategiene hos investorer som deltar i undersøkelsen. Hartnett mener det har vært et «dramatisk skifte», med rekordstore investeringer i amerikanske aksjer, og et rekordstort fall i nye investeringer i fremvoksende aksjemarkeder.

Overvekt amerikanske aksjer

Allokeringen viser at 55 prosent av de spurte er langsiktige på teknologi, og 21 prosent har shortet kinesiske aksjer. Åtte prosent er langsiktige japanske aksjer, og fire prosent har shortet eiendomsinvesteringsfond.

Shorting Å «gå short» i en aksje er helt enkelt å vedde på kursfall.

Mekanismen er å selge lånte aksjer, for så å kjøpe nye og levere disse tilbake når kursen har falt. Forskjellen i pris mellom disse tidspunktene er profitt (eller tap, dersom kursen stiger).

Det er risikabelt å kjøpe en aksje i håp om kursoppgang, men tapene har en øvre grense. En aksje kan tross alt ikke gå i minus.

I en shortposisjon finnes ingen slik grense, ettersom aksjer teoretisk sett kan stige ubegrenset.

Det er en betydelig overvekt i amerikanske aksjer, og tilsvarende pessimisme i fremvoksende markeder. Den amerikanske S&P 500-indeksen har steget med 16,7 prosent i år. MSCI Emerging Markets Index er to prosent høyere.

– Kinesiske aksjer har lenge dominert fond i fremvoksende markedet, men stadig flere fond unngår nå å investere i landet. Så langt i år har dette vært en lønnsom beslutning, skriver fondsanalyseselskapet Morningstar i et nytt notat.

