Artikkelen fortsetter under annonsen

Administrasjonen til president Joe Biden innførte midlertidige restriksjoner i oktober i fjor på eksport av databrikker og teknologi som kan benyttes i fabrikker i Kina. Nå kommer det en innstramning og justering av disse restriksjonene denne uken, melder Reuters og Bloomberg på mandag.

Ny sanksjonsliste

Siden USA innførte de siste restriksjonene for ett år siden, har avanserte løsninger for kunstig intelligens (KI), blant annet Chat GPT og Bard fra OpenAI og Google, tatt verden med storm. Også kinesiske selskaper har svart med konkurrerende produkter. Disse løsningene krever avanserte databrikker.

Og disse kommer i hovedsak fra den amerikanske databrikkeprodusenten Nvidia, med H100/A100-prosessorene. Disse er allerede forbudt å eksportere til Kina. Nvidia svarte med å utvikle prosessorer i 800-serien som har lavere overførselshastighet, for kinesiske kunder.

Nå sier kilder til Reuters at disse modellene står på USAs nye sanksjonsliste. Søkemotorselskapet Baidu, Tiktok-eier ByteDance og internettgigantene Alibaba og Tencent har satt inn bestilling på A800-serien for over fem milliarder dollar i år for levering i 2023 og 2024.

– De amerikanske eksportkontrollene blir snart strengere, sier Julian Evans-Pritchard, som leder Kina-analyser hos Capital Economics, i en ny rapport.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Analyse- og konsulentselskapet skriver at de mindre kraftige prosessorene har gjort det vanskeligere og dyrere å trene store «kunstig intelligensmodeller» for kinesiske teknologiselskaper som kan konkurrere effektivt med løsninger fra selskaper som Google, Microsoft og OpenAI.

– Begrensningene som følger de amerikanske eksportrestriksjonene vil forsterkes over tid. De kommende restriksjonene vil tette noen av smutthullene, blant annet bruk av datasentre i utlandet. Den teknologiske avstanden mellom de mest avanserte databrikkene og hva Kina får lov til å kjøpe, kommer til å øke, ifølge Julian Evans-Pritchard.

– Enklere sagt enn gjort

Nvidia har vært den store vinneren i kunstig intelligens-kappløpet. Børsverdien på selskapet er nesten firedoblet det siste året – til 1120 milliarder dollar. Selskapet hadde en nettomargin på 45 prosent i siste kvartal.

Selskapet planlegger å lansere kraftigere dataprosessorer neste år. GH200-modellen skal håndtere over tre ganger større datamodeller og gjøre jobben raskere. Det vil kreve færre datamaskiner, noe som vil redusere de store kostnadene forbundet med bruk av kunstig intelligens-løsningene.

– Løsningen er selvfølgelig for Kina at de produserer egne, avanserte KI-brikker. Men det er enklere sagt enn gjort. Databrikkene i Huaweis siste telefon er produsert av Kinas ledende databrikkeprodusent, SMIC, og de viser at de blir dyktigere. Det nærmer seg det maksimale de kan oppnå med DUV-litografiteknologi, påpeker Capital Economics.

Handelskonflikten mellom USA og Kina 2018 Juli: USA innfører straffetoll på 25 prosent på import fra Kina på varer til en verdi av 34 milliarder dollar. Kina gjengjelder med straffetoll på 545 ulike produkter med tilsvarende verdi.

August: USA eskalerer konflikten og innfører ytterligere 25 prosent straffetoll på kinesisk import verdt 16 milliarder dollar. Kina svarer med samme mynt.

September: USA ilegger straffetoll på 10 prosent på kinesisk import verdt 200 milliarder dollar. Kina svarer med straffetoll på amerikanske produkter verdt 60 milliarder dollar.

Desember: President Donald Trump og president Xi Jinping inngår en våpenhvile under G20-møtet i Argentina. 2019 Mai: Etter et sammenbrudd i forhandlingene øker USA straffetollen på kinesisk import fra 10 prosent til 25 prosent på vareimport verdt 200 milliarder dollar. Kina øker straffetollen tilsvarende.

Juni: USA plasserer det kinesiske konglomeratet Huawei på en svarteliste, som i realiteten forbyr enhver handel med selskapet. Kina svarer med å opprette en egen liste. 2020 Januar: USA og Kina undertegner fase én av en handelsavtale. Kina forplikter seg til å kjøpe 200 milliarder dollar mer av amerikanske produkter og tjenester.

Februar: Kina reduserer toll på amerikanske produkter verdt 75 milliarder dollar.

Mai: Kina innfører tollfritak på 80 ulike amerikanske produkter. 2021 Januar: Joe Biden innsettes som ny president og sier at straffetollene vil opprettholdes «for øyeblikket». 2022 Februar: President Biden sier han ikke vil fjerne straffetollene da Kina ikke har opprettholdt sin del av fase én-avtalen. En rapport sier Kina har kjøpt kun 57 prosent av hva de forpliktet seg til. 2023 Juli: Kina innfører eksportrestriksjoner på metallene gallium og germanium, som er svært viktige for blant annet produksjon av elektronikk.

August: President Biden bekrefter nye investeringsrestriksjoner for amerikanske selskaper i Kina. Handelsminister Gina Raimondo er i Kina for samtaler med landets ledelse. Hun sier amerikanske selskaper mener Kina er «uinvesterbart» og for risikabelt.

Oktober: USA vil stramme inn på de eksisterende restriksjonene og fjerne smutthull, hvor kinesiske selskaper har etablert datasentre i andre land hvor de har importert databrikker fra USA.

Produksjonsteknologien som kan produsere de mest avanserte databrikkene kontrolleres av selskaper i USA, Japan og EU, blant annet nederlandske ASML. Japanske Canon lanserte i forrige uke produksjonsutstyr som benytter ekstrem, ultrafiolett litografi (EUV) i konkurranse med ASMLs løsninger.

– Det vil ta mange år før Kina er i stand til å bygge slike avanserte litografimaskiner på egen hånd, sier Julian Evans-Pritchard hos Capital Economics.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stenger smutthull

Kinas import av databrikker fra utlandet falt med 15 prosent i årets ni første måneder, målt i antall enheter. I verdi falt import av databrikker og halvledere med 19,8 prosent – til 252,9 milliarder dollar.

De nye amerikanske restriksjonene vil gjøre det vanskeligere for kinesiske selskaper å etablere datasentre i land som er allierte av USA og hvor det ikke er restriksjoner på bruk av avanserte databrikker eller teknologi fra amerikanske selskaper, ifølge Reuters.

Kina ønsker å bli uavhengig av patenter og teknologi fra USA. Lokale selskaper har full støtte fra myndighetene og kommunistpartiet.

– Tradisjonelt har hver yuan som er blitt investert i databehandlingskraft i Kina resultert i tilsvarende tre til fire yuan i avkastning. Dette er i tråd med Kinas ambisjoner om å styrke økonomien ved å ta en ledende rolle i teknologi. Kina har et spesielt fokus på kunstig intelligens og de største nettskyleverandørene lanserer KI-løsninger i stor skala for privatmarkedet og næringslivet, sier senioranalytiker Akshara Bassi hos analyseselskapet Counterpoint Research til CNBC.

Capital Economics publiserte nylig en omfattende rapport på hva kunstig intelligens vil bety for enkelte lands økonomier og globale markeder.

– Vi ser på kunstig intelligens som en mulig game changer de neste par tiårene. Historien viser at omfanget av slike produktivitetsforbedringer kan variere betydelig mellom land, basert på deres kapasitet til å ta i bruk og spre teknologien. Geopolitiske faktorer er en av årsakene til at vi antar at Kina vil få mer begrensede fordeler fra denne teknologien, sier Julian Evans-Pritchard hos analyse- og rådgivningsselskapet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.