Kinas president Xi Jinping, og nyutnevnt utenriksminister Qin Gang, har kritisert USA direkte og åpent under de første dagene av Folkekongressen i hovedstaden Beijing. Dette kommer kort tid etter at USA avlyste det første høynivåbesøket til Kina på nesten fem år.

– Alt den ene siden gjør, blir sett på som negativt og gjort med onde hensikter. Dette er den kalde krigens mentalitet, sier utenrikspolitisk spesialist med Kina som fagfelt ved University of Denver, Suisheng Zhao, til næringslivsavisen Wall Street Journal.

Sentralisering appellerer

Den kinesiske presidenten offentliggjorde på tirsdag planer om å foreta den største overhalingen av offentlig sektor og byråkratiet i Kina på flere tiår. Dette er en del av forsøket på å gjøre Kina mer selvforsynt og robust mens USA hindrer landet fra å tilegne seg avansert teknologi.

«Målet er å tildele ressurser for å overvinne utfordringer innen de viktigste kjerneområdene og kunne bli raskere selvforsynt med forskning og teknologi», heter det i et sammendrag fra det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Tiktok Tiktok er en videodelings-app som er blitt populær over hele verden, spesielt blant unge brukere.

Appen er eid av det kinesiske selskapet ByteDance, som ble etablert i 2012 av Zhang Yiming.

Appen var blant de første som tok i bruk kunstig intelligens og avanserte algoritmer i betydelig omfang.

Appen er lastet ned over 2,5 milliarder ganger.

Tiktok har vært kontroversiell på grunn av bekymringer om personvern og sikkerhet. Flere land har vurdert å forby appen på grunn av frykt for at kinesiske myndigheter har tilgang til brukerdata.

Tiktok har svart på bekymringene ved å lagre lokal brukerdata i datasentre i blant annet USA, Irland og Singapore.

Bytedance er ikke børsnotert. Selskapet har en antatt verdi på mellom 200 og 300 milliarder dollar

Det skal etableres et nytt superdepartement som skal håndtere de enorme datamengdene som hentes og lagres i Kina. Alle kinesiske selskaper er lovpålagt å dele data og informasjon med den kinesiske staten under påskudd av «nasjonal sikkerhet».

Overvåkningen av finanssektoren, som er verdt 60.000 milliarder dollar, skal også styrkes. China Banking and Insurance Regulatory Commission, som tilsvarer Finanstilsynet, skal legges ned. Central Financial Work Commission skal overta, og legges direkte under regjeringen.

– Dette signaliserer et skifte i regjeringens prioriteringer av stabilitet i finanssektoren og å redusere den økonomiske risikoen for eksponering mot lokale myndigheter og finansinstitusjoner, skriver sjeføkonom for Kina hos ANZ, Raymond Yeung, i en rapport onsdag morgen.

Flere arbeidsoppgaver som i dag ligger under Ministry of Public Security og Ministry of State Security skal overtas av et nytt «innenriksutvalg». Planene skal formelt godkjennes av Folkekongressen fredag.

– Det er mulig å argumentere for en bedre koordinering mellom ulike etater, men en helt ny superreguleringsadministrasjon er kanskje ikke løsningen. Men, sentralisering av makt er noe som appellerer til mange, sier Fraser Howie, som har skrevet flere bøker om den kinesiske finanssektoren, til Reuters.

«Målet er å løse de langvarige konfliktene og problemene i finanssektoren», skriver Xinhua.

– Mer enn Tiktok

Det er i ferd med å bli bred politisk støtte i USA for å forby den kinesiske videoappen Tiktok. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jack Sullivan, bekreftet tirsdag kveld at Biden-administrasjonen støtter et tverrpolitisk lovforslag som åpner for et forbud.

– Det tverrpolitiske lovforslaget vil gi USAs regjering myndighet til å hindre enkelte utenlandske regjeringers mulighet til å utnytte teknologitjenester på en måte som utgjør en risiko for amerikaneres sensitive opplysninger og vår nasjonale sikkerhet, sier Jake Sullivan i en uttalelse.

Lovforslaget er mer omfattende enn tidligere utkast, og retter seg mot apper og internettplattformer fra Kina, Russland, Iran, Nord-Korea, Venezuela og Cuba. Det gjelder også tjenester som har over én million amerikanske brukere.

– Restrict Act handler om mer enn Tiktok. Loven vil gi oss en mer omfattende tilnærming, sa senator Mark Warner på en pressekonferanse på tirsdag.

Sensurerer Tiktok-brukere

Tidligere president Donald Trump truet med å forby Tiktok fra distribusjonsplattformene tilhørende Apple og Google appen ikke ble solgt til en amerikansk kjøper. En amerikansk domstol avgjorde at dette var lovstridig.

Tiktoks eierselskap, kinesiske Bytedance, sier de har gjort endringer i hvor og hvordan brukerdata lagres. Data for amerikanske brukere skal lagres hos det amerikanske it-selskapet Oracle i delstaten Texas. Tilsvarende løsninger gjøres i Europa og Sørøst-Asia.

«Et amerikansk forbud mot Tiktok er et forbud mot eksport av amerikansk kultur og verdier til flere milliarder mennesker som bruker tjenesten vår over hele verden. Vi håper at Kongressen vil se hvordan de nasjonale sikkerhetsutfordringene kan løses, uten at dette fører til at millioner av amerikanere sensureres», sier Tiktok i en uttalelse.