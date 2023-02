Artikkelen fortsetter under annonsen

Den kinesiske videoappen Tiktok ble kåret til verdens tredje mest populære internettjeneste i 2022 – bak Google og Facebook, av Cloudfare. Den er lastet ned over 2,6 milliarder ganger. Selskapet måtte i fjor høst innrømme at ansatte hadde spionert på journalister.

Tiktok hadde 208 ansatte i Europa i 2019. Ved siste årsskifte hadde dette økt til over 5000, ifølge Tiktok Information Technologies UK. Brukerdata er blitt flyttet over til datasentre i Irland. Det er en dyp skepsis til selskapet og forbindelsene til kinesiske myndigheter.

Sikrer digital infrastruktur

Det hvite hus beordret på mandag at Tiktok må fjernes fra alle smarttelefoner og datasystemer som tilhører føderale myndigheter innen 30 dager. Det er tidligere innført begrenset forbud for ansatte i Det hvite hus og flere departementer.

– Denne veiledningen er en del av administrasjonens pågående forpliktelse til å sikre vår digitale infrastruktur og beskytte det amerikanske folks sikkerhet og personvern, sier den amerikanske sikkerhetstsaren Chris DeRusha til Reuters.

Fremskrittspartiet vil ha forbud mot Tiktok for alle i regjeringsapparatet og departementene. Et forslag er klart og skal leveres inn til Stortinget om kort tid.

– Vi må hjelpe regjeringen å skjønne alvoret, sa leder i justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, til Dagbladet mandag kveld.

– En sikkerhetsrisiko

Kanadiske myndigheter fulgte opp med et tilsvarende forbud på mandag, og ga samtidig private selskaper sterke hint om å vurdere om å gjøre det samme.

– Jeg vil anta at når regjeringen tar det store skrittet ved å fortelle offentlige ansatte om at de ikke lenger kan bruke Tiktok på jobbtelefonene sine, vil mange selskaper og private brukere selv reflektere over sikkerheten på egne data og ta kanskje ta egne valg. Jeg er alltid avhengig av å gi kanadiere den informasjon som gjør dem i stand til å ta egne beslutninger, sa statsminister Justin Trudeau på mandag.

Ansatte i Europakommisjonen og EU-rådet fikk tilsvarende pålegg i forrige uke. Storbritannias statsminister Rishi Sunak er under press om å innføre et tilsvarende forbud – også fra egne rekker.

– Selv når vestlige sikkerhetsorganisasjoner viser at Tiktok utgjør en sikkerhetsrisiko for oss i Storbritannia virker det som at vi haler det ut i langdrag og forsøker å unngå å gjøre noe som helst som kan fornærme Kina. Statsministeren har en mulighet til å ta kontroll over Kina-politikken, og dette er en kritisk periode. Jeg håper regjeringen innser faren Kina utgjør og iverksetter umiddelbare tiltak rettet mot Tiktok, sa tidligere leder for Det konservative partiet, Iain Duncan Smith, til The Guardian i forrige uke.

– Ikke en bombekaster

Den amerikanske kongressen starter en høring på tirsdag hvor målet er å få en bedre forståelse av amerikanske selskaper som investerer i Kina.

– En ting jeg er interessert i å forstå er hvordan store selskaper med betydelig aktivitet i Kina, som Disney eller NBA, navigerer den komplekse situasjonen. Dette skal ikke være en bombekaster, eller en gotcha-komité. Vi ønsker å høre perspektivet fra selskaper som har satset på det kinesiske markedet, sa den republikanske representanten Mike Gallagher til amerikanske medier på mandag.

Disney har betydelige investeringer i Kina, blant annet fornøyelsesparker i Shanghai og Hongkong. Under pandemien ble Shanghai-parken stengt flere ganger etter det ble registrert enkelttilfeller med smitte og besøkende ble holdt innestengt inntil de kunne testes.

I 2019 sendte sportsdirektøren Daryl Morey i basketball-laget Houston Rockets Twitter-meldingen «Stå sammen for Hongkong». Den ble oppfattet som en støtteerklæring til den demokratiske bevegelsen. Kinesiske sponsorer brøt alle bånd med NBA – før det kom en unnskyldning.

– Nøyaktig samme strategi som det kinesiske kommunistpartiet bruker for å kontrollere egne innbyggere, benyttes i økende grad med strategier og teknologi for å kontrollere amerikanere, sa Gallagher.

Det er bred støtte fra begge partier om å følge Kina tett.

– Amerikanerne tenker ikke på MSS (det kinesiske sikkerhets- og etterretningsdepartementet, red anm.) på samme måte som de tenkte på KGB under den kalde krigen. Gradvis våkner folk opp til trusselen som det kinesiske kommunistpartiet utgjør for amerikansk suverenitet, sa Gallagher, som ønsker et regelrett forbud mot Tiktok i USA eller at appen selges fra kinesisk eierskap.

