Den kinesiske valutaen renminbi (yuan) nærmer seg det laveste nivået mot amerikanske dollar på over 15 år. Svekkelsen har tiltatt og er fem prosent lavere enn for tre måneder siden. Mens USA og vestlige land har økt renten, har Kina satt den ned. Nye rentekutt er ventet i verdens nest største økonomi.

Støtte fra sentralbanken

Den kinesiske valutaen har falt fra 6,7 yuan mot en dollar i midten av januar til 7,28 denne uken. Den var så vidt innom 7,3 mot en dollar like før gjenåpningen etter pandemien i fjor høst – et nivå som sist ble sett mot slutten av 2007.

Den kraftige svekkelsen av den kinesiske valutaen har kommet som en overraskelse. Det var ventet at gjenåpningen etter pandemien skulle gi høy økonomisk aktivitet. Det har ikke skjedd. Nå er sentralbanken på banen.

Sent onsdag kveld publiserte People’s Bank of China en kommentarartikkel i statskontrollerte Financial News, hvor de sa at de har tilstrekkelige verktøy for å kontrollere valutakursen hvis det kommer et «panikkfall», ifølge oversettelsen fra Bloomberg News.

– Kina har trappet opp støtte til valutaen. Dette kan vise seg å være et vendepunkt. Når myndighetene setter ned foten, slik det virker som de gjør nå, er det ingen tvil om effekten, skriver makroøkonom Jonas Golterman hos Capital Economics.

Den svenske storbanken SEB venter på tiltak fra sentralbanken.

– I og med at forventningene til Kinas økonomi er så lave, kan valutaen styrke seg mot 6,9 mot slutten av 2023 hvis aktiviteten blir høyere enn ventet. Den pågående pessimismen mot de kinesiske utsiktene vil til slutt avta, skriver Eugenia Victorino, som er leder for Asia-strategi hos SEB.

– Et sjokk

Pan Gongsheng ble utnevnt til kommunistpartiets representant i sentralbanken i helgen. Han vil sannsynligvis overta som ny sentralbanksjef om kort tid, ifølge Securities Times.

Utnevnelsen kom overraskende. Forsker Neil Thomas ved tenketanken Asia Society Policy Institute’s Center for China Analysis karakteriserer utnevnelsen som «et sjokk». Årsaken er at Pan blir sett på som en teknokrat, og ikke en lojalist til president Xi Jinping.

– Min umiddelbare reaksjon er at president Xi er mer bekymret for Kinas økonomi enn han var før den siste partikongressen, sier Thomas til CNN.

Pan har studert ved Harvard University’s Kennedy School of Government og var i en periode på slutten av 1990-tallet tilknyttet Cambridge University. Han har hatt ansvaret for å forvalte de kinesiske valutareservene på over 3000 milliarder dollar de siste 11 årene.

– Det spiller ingen rolle hvem som leder sentralbanken. Det er kommunistpartiet som styrer showet. Om det er Pan Gongsheng eller noen andre, vil han gjøre det som ventes. Det at vi ikke har hatt stimulans ennå, til tross for svake data, viser at ingen ønsker å ta risiko, sier sjeføkonom for Asia hos Natixis, Alicia Garcia-Herrero, til Financial Times.

Skuffende utvikling

Nedtellingen har startet til Kina legger frem økonomiske statistikker for andre kvartal. Fjorårets andrekvartal var svakt på grunn av omfattende nedstengninger av blant annet storbyen Shanghai, noe som vil gi lavere sammenligningsgrunnlag og dermed en høyere årsvekst.

Det er pessimisme hos kinesiske selskaper og forbrukere. Istedenfor å bruke penger etter gjenåpningen av økonomien, ønsker mange å betale ned på boliglån. Bare i fjor økte innskudd for privatkunder med 17.800 milliarder yuan (26.300 milliarder kroner) i Kina – en ny rekord, ifølge sentralbanken.

Aksjemarkedet lokker heller ikke. Den brede børsindeksen CSI 300 ligger 0,5 prosent lavere enn hva hvor den var ved nyttår. Eiendomsprisene steg med 0,1 prosent i mai – den første økningen på 13 måneder. I 2019, før pandemien, var eiendomsprisene på vei opp.

