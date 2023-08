Artikkelen fortsetter under annonsen

Kina har lagt frem svake økonomiske statistikker gjennom hele sommeren. Eksporten falt mest siden begynnelsen av pandemien i juli, gjelden har økt kraftig, det er antydninger til deflasjon, eiendomsmarkedet ligger fortsatt nede for telling og utenlandske investeringer er satt på vent.

– Saboterer vekst

Kinas president Xi Jinping er i Sør-Afrika i forbindelse med det årlige Brics-møtet, hvor også Brasil, Russland og India deltar – i tillegg til vertsnasjonen og rundt 30 spesielt inviterte land. Dette er Xis andre utenlandsbesøk siden begynnelsen av pandemien for nesten fire år siden.

Xi skulle etter planen holde et innlegg under næringslivskonferansen på tirsdag, men dukket ikke opp. Han sendte handelsminister Wang Wentao, som leste opp en uttalelse på vegne av Xi.

Les også: Brics begrensninger

Wang fordømte «land som er besatte av å sabotere veksten til fremvoksende økonomier og utviklingsland».

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det må bli slutt på det synet på stater som deles inn i ikke-eksisterende kategorier som liberale eller autoritære, sa Wang – på vegne av den kinesiske presidenten.

Kritikken var rettet mot USA, som har innført restriksjoner på eksport av avansert teknologi og produksjonsutstyr til Kina.

– De gjør alt de kan for å knuse andre land. De som utvikler seg, blir forsøkt holdt tilbake. Det samme skjer for de som kommer etter, advarte Wang.

– Stopp pressen

Xis fravær fra næringslivskonferansen utløste spørsmål fra deltagere, blant annet eksperter med lang erfaring med Kina. Næringslivskonferansen ble sett på som en mulighet for den kinesiske presidenten til å berolige internasjonale selskaper som er bekymret for utviklingen i verdens nest største økonomi.

– Er det noe galt her, spurte direktør Bonnie Glaser hos tenketanken German Marshall Fund på X/Twitter, etter at Xi ikke dukket opp.

Hun fikk svar fra blant annet Mexicos tidligere Kina-ambassadør, Jorge Guajardo.

– Dette burde være «stopp pressen»-nyheter. Et slikt uventet fravær, spesielt i et multilateralt forum, noe Kina sjelden går glipp av, er virkelig verdt å rapportere. Her er det definitivt noe som er galt, sier Guajardo.

– Uansvarlige handlinger

Mange utenlandske investorer holder seg langt unna Kina – selv etter at grensene er gjenåpnet etter å ha vært hermetisk lukket i tre år gjennom pandemien. Kina blir sett på som et mer uforutsigbart og vanskelig marked å operere i.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En rekke internasjonale konsulentselskaper har vært under etterforskning for å ha utarbeidet statistikker og analyser på vegne av kunder. Ansatte hos Mintz Group i Beijing ble anholdt tidligere i år. Nå har selskapet fått en bot på 10,7 millioner yuan (15,8 millioner kroner).

Ifølge Wall Street Journal har konsulentselskapet utført «statistisk arbeid uten tillatelse». Mintz spesialiserer seg på å utføre due diligence-arbeid for selskaper i forbindelse med inngåelse av avtaler med nye kunder, oppkjøp, fusjoner og ansettelser.

I juli begynte Kina å håndheve en ny anti-spionasjelov. Denne gir myndighetene langt mer kontroll over statistikker, data og digitale aktiviteter.

Senest i forrige uke stanset Kina å publisere detaljerte arbeidsledighetsstatistikker. Dette skjedde etter at juni-tallene viste at over en av fem kinesere under 25 år var arbeidsledige.

– Dette er etter vår mening uansvarlige handlinger. Med tanke på global tillit, forutsigbarhet og mulighet for omverdenen til å fatte veloverveide beslutninger er det av stor betydning at Kina opprettholder en viss åpenhet i publisering av data, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, på tirsdag.

USAs næringsminister Gina Raimondo reiser til Kina i neste uke.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.