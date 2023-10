Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er nesten ett år siden Kina overraskende fjernet de fleste pandemirestriksjonene uten forvarsel – etter å ha holdt enkeltbyer nedstengt i lange perioder. Det var ventet en skikkelig rekyl i den økonomiske aktiviteten. Det har ikke skjedd.

– Monumental hendelse

Mandag og tirsdag vil president Xi Jinping lede Financial Work Conference i Beijing. Arbeidskonferansen, som avholdes en gang hvert femte år, ble utsatt i fjor på grunn av pandemien. Rundt 100 av Kinas mektigste byråkrater, lokale ledere og toppsjefer fra finansinstitusjoner er til stede.

– Konferansen kan vise seg å bli en monumental begivenhet for finanssektoren. En gjeldsbelastet eiendomssektor som truer å ryste hele finanssystemet gir en følelse av at det haster, skriver et team av økonomer fra Bloomberg Intelligence i et notat.

Les også: Kina bygger seg inn i en økonomisk krise

Arbeidskonferansen ble for første gang avholdt under finanskrisen i Asia i 1997 for å hindre spredning til Kina. Under den andre konferansen ble det nedsatt en egen bankkommisjon som tvang gjennom reformer. I 2007 ble et statlig investeringsfond etablert.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kinas to største eiendomsselskaper har kollapset under ukontrollerte ambisjoner og massiv gjeld. China Evergrande hadde gjeld og forpliktelser på over 3500 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal. Country Garden hadde rundt 2000 milliarder kroner i gjeld og forpliktelser.

– Konferansen vil primært dreie seg om gjeld. For øyeblikket er det viktigste å løse gjeldsproblemene. Kjernen ved dette er at lokale myndigheter er i ferd med å gå tom for penger. Hovedårsaken til dette er nedturen i eiendomssektoren, sier en kilde til Hongkong-avisen South China Morning Post.

– Håndtere systemrisiko

Byer og kommuner har gått sammen med blant annet eiendomsselskaper og etablert egne investeringsselskaper. Forpliktelsene ligger skjult i såkalte Local Government Financing Vehicle (LGFV). Anslagene over hvor store disse forpliktelsene er varierer.

Investeringsselskapet og fondsforvalteren Pimco mener forpliktelsene var på 55.000 milliarder yuan (85.000 milliarder kroner) i 2022 – en firedobling på ti år. Det internasjonale pengefondet (IMF) mener forpliktelsene har passert 66.000 milliarder yuan (102.000 milliarder kroner).

– Kina vil sannsynligvis i større grad holde lokale myndigheter ansvarlige for å løse eksisterende skjult gjeld og forhindre at det tas opp nye ulovlige forpliktelser, sier nestleder for tenketanken Shanghai Finance Institute til Bloomberg.

Årets møte blir sett på som et av de viktigste møtene dette tiåret og det at president Xi leder todagersmøtet sender en viktig signaleffekt.

– Jeg tror hovedmålsettingen med konferansen er å håndtere systemrisiko. Det vil si å kontrollere risikoen fra eiendomssektoren og kommunenes investeringsselskaper, og avverge at problemene her skaper systemrisiko, sier sjeføkonom Zhang Zhiwei ved Pinpoint Asset Management til South China Morning Post.

– Vil aldri lykkes

Eiendomssektoren har tradisjonelt stått for rundt en tredjedel av verdiskapingen i Kina. Aktiviteten har stupt og underleverandører, ofte småselskaper i lokalmiljøene, har tapt utestående fordringer og ikke minst oppdrag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De store teknologiselskapene er blitt vingeklippet. Alibaba, som var Asias mest verdifulle selskap, har sett børsverdien falle med over 70 prosent på tre år og aksjonærverdier på over 5500 milliarder kroner har forsvunnet. Alibaba er i ferd med å bli splittet opp i seks mindre selskaper.

Oppstartssektoren ligger nede for telling. 126 selskaper har kansellert eller suspendert planlagte børsnoteringer på Star Market i år. Dette er mer enn de siste fire årene til sammen. Star Market ble etablert for investorer som var villig til å ta høy risiko i oppstartsselskaper som går med underskudd.

– Å la regulatorer avgjøre hvilke høyteknologiselskaper skal børsnoteres er som å be en åtteåring å velge den beste teknologien for en månelanding. Det vil aldri lykkes, sier finansprofessor Chen Zhiwu ved University of Hong Kong til Financial Times.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.