Artikkelen fortsetter under annonsen

Problemene i den kinesiske økonomien er langt fra over. Det er lavt privat forbruk, svake investeringer fra utenlandske selskaper og en eiendomssektor som ligger nede for telling. Alvoret har for alvor satt inn hos myndighetene. Nå kan det true kommunistpartiets styre over Kina.

Irettesatte Xi

President Xi Jinping har overraskende meldt forfall til årets G20-møte, som avholdes i New Delhi denne uken. Det er ikke kommer noen offisiell forklaring på at han ikke vil delta i hva som tidligere er blitt sett på som en av de viktigste internasjonale arenaene for Xi. Han har alltid deltatt tidligere.

Den japanske næringslivsavisen Nikkei mener at årsaken kan skyldes innenrikspolitikk. Ifølge den erfarne Kina-korrespondenten Katsuji Nakazawa ble Xi irettesatt av eldre deltagere under Beidaihe-samlingen, hvor den kinesiske kommunistledelsen og rådgivere legger kursen for landet i august hvert år.

Les også: Kinas president vil boikotte årets viktigste toppmøte

Kilder sier til avisen at tidligere kinesiske ledere, med blant annet tidligere visepresident Zeng Qinghong i spissen, samlet seg til et møte for å bli enige om et samlet budskap til den nåværende ledelsen. Kjernen i budskapet var tydelig:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dersom den politiske, økonomiske og sosiale uroen fortsetter uten effektive mottiltak kan kommunistpartiet risikere å miste folkets støtte, og dermed true makten.

Xi svarte med å peke på de tre forgjengerne, som åpnet Kina til omverdenen og gjennomføre omfattende reformer.

– Alle problemene ble etterlatt på mine skuldre av de tre tidligere lederne. Jeg har brukt det siste tiåret på å håndtere dem, men de er fortsatt ikke løst. Er det min feil, skal Xi ha spurt, ifølge Nikkei.

Høy sparing

Nobelprisvinner Paul Krugman er tydelig i et lydessay publisert hos New York Times onsdag. Han mener at det store problemet er kineserne bruker for lite penger og sparer for mye – i gjennomsnitt 40 prosent av inntekten.

– De må lære seg å leve livet, sier han, hvor han anbefaler myndighetene å gi befolkningen penger som de kan bruke til forbruk.

Krugman, som ble tildelt Nobels minnepris i økonomi i 2008, sier at president Xi Jinping, som også er leder av kommunistpartiet, av og til høres ut som en konservativ republikaner.

– Kina er ideologisk på et merkelig sted. Det er faktisk ikke et kommunistsamfunn på noen som helst måte, sier Krugman.

Han kommer med en kraftig advarsel som ikke er til å misforstå.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Kina står overfor en økonomisk krise. De har nådd grensene for tiltakene som er igangsatt for å holde økonomien gående. Med mindre den kinesiske regjeringen er åpen for å endre kurs, styrer Kina mot et kraftig fall, sier Krugman.

For spekulanter? Ja

Eiendomssektoren har tradisjonelt utgjort nesten 30 prosent av verdiskapingen i Kina. Salget av nye leiligheter har kollapset. Myndighetene har senket egenkapitalkravet for førstegangskjøpere i storbyer og beordret de statskontrollerte bankene om å lempe på kravene for å få lån til bolig.

China Evergrande, som utløste eiendomskrisen da selskapet ikke klarte å oppfylle forpliktelsene overfor kreditorene på gjeld på over 3000 milliarder kroner, har fått gjenopptatt handelen ved Hongkong-børsen. Selskapet var suspendert i nesten 18 måneder frem til slutten av august.

På onsdag steg aksjekursen med over 65 prosent. Country Garden Holdings, som har vært problembarnet gjennom sommeren, steg med 19 prosent og aksjekursen er over 70 prosent høyere enn for et par uker siden. Sunac China endte over 60 prosent høyere på onsdag.

– Hvis du du spør meg om eiendomssektoren er et godt kjøp for investorer, er svaret nei. For spekulanter, er svaret ja. Vi vil sannsynligvis se nye kriser hos andre eiendomsutviklere innen årets slutt. Problemene i den kinesiske eiendomssektoren er ikke over, sier leder for investeringsstrategi hos KGI Asia, Kenny Wen, til Bloomberg.

Handelsstatistikkene fra Hongkong-børsen viser rekordhøy omsetning for mange av de kinesiske eiendomsselskapene. De lave aksjekursene i seg selv lokker til seg småinvestorer. China Evergrandes aksjekurs var på over 25 Hongkong-dollar i 2020. Etter onsdagens kursoppgang ligger den på rundt 60 cent.

Country Garden klarte å unngå å havne i mislighold på et obligasjonslån tidligere denne uken. Det var forfall i august, men selskapet hadde 30 dager på seg på å innfri. Det klarte de timer før fristen gikk ut. Selskapet har 1360 milliarder yuan (2000 milliarder kroner) i gjeld og forpliktelser.

Rotfestet økonomisk stagnasjon

Statskontrollerte finans- og næringslivsaviser i Kina har publisert kommentarartikler denne uken som applauderer myndighetenes tiltak for eiendomssektoren i storbyene. Securities Times oppfordret på onsdag myndighetene om å komme med lettelser i mellomstore byer.

«I dagens situasjon, hvor forholdet mellom tilbud og etterspørsel i eiendomsmarkedet er betydelig, er det ikke lenger hensiktsmessig å opprettholde de restriksjonene som ble innsatt for å begrense spekulasjon», skriver næringslivsavisen i en kommentarartikkel.

Det kinesiske eiendomsmarkedet er svært viktig for den økonomiske aktiviteten i verdens nest største økonomi.

– Vi tror ikke det kommer et plutselig sjokk eller en dramatisk svekkelse i den finansielle stabiliteten. I stedet vil dette langsom og gradvis strukturell økonomisk krise som kan strekke seg over flere år. Vi ser en dyp, rotfestet økonomisk stagnasjon som vil vare svært lenge, sier partner Nicholas Spiro hos konsulentselskapet Lauressa Advisory til Business Insider.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.