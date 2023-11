Artikkelen fortsetter under annonsen

Det internasjonale pengefondet (IMF) oppjusterte vekstprognosene for 2023 fra fem prosent til 5,4 prosent på tirsdag. Hovedårsaken er en betydelig økning i det private forbruket. For 2024 oppjusteres vekstprognosene til 4,6 prosent.

Finansinstitusjonen ING oppjusterte nylig vekstprognosene for Kina til 5,4 prosent. Nye handelsstatistikker for oktober viser et fortsatt fall i eksporten, men importen økte sammenlignet med i fjor.

– Det er fristende å analysere disse handelstallene og konkludere. Selv om vi benytter historiske tall risikeres det forvridninger på grunn av nedstengninger under pandemien. Vårt beste råd for øyeblikket er å vente til statistikker for neste måned kommer før vi dikter opp en fantasifortelling på hva som skjedde denne måneden, sier analysesjef for Asia hos ING, Robert Carnell, i en rapport.

– Verden er stor nok for USA og Kina

Etter en langvarig isfront mellom Kina og vestlige handelspartnere er det tegn til en bedring. President Xi Jinping har møtt amerikanske regjeringstopper de siste månedene. I forrige uke møtte han Californias guvernør Gavin Newsom. Denne uken var Australias statsminister i Beijing.

– Samtalene har sendt positive signaler til det internasjonale samfunnets forventninger om en bedring i forholdet mellom USA og Kina, sa visepresident Han Zheng under Bloomberg New Economy Forum i Singapore onsdag morgen.

Høyt på prioriteringslisten er å berolige utenlandske investorer. Flere nye undersøkelser viser at vestlige toppsjefer er blitt mye mer bekymret for å drive forretninger i Kina. Det har vært en rekke arrestasjoner av ansatte, pågående etterforskninger og kriser i eiendomssektoren.

– Det er forventninger fra alle om et stabilt og velfungerende forhold mellom USA og Kina. Vi er beredt til å styrke kommunikasjon og dialog med USA på alle nivåer. Vi må finne en vei til sameksistens. Verden er stor nok for at Kina og USA kan utvikle seg og ha fremgang sammen, sa Han.

Rekordhøy handel

Statsminister Li Qiang åpnet en av verdens største handelsmesser i Shanghai i helgen. Over 3000 internasjonale selskaper er til stede på China International Import Expo, blant annet over halvparten av verdens største selskaper på Fortune 500-listen.

USA forsøker å vise at de ikke har gitt opp troen.

– Vi har det største antallet bedrifter og utstillere på messen i år – flere enn noe annet land. Vi er til stede for å vise vår forpliktelse til det overordnede samarbeidet mellom USA og Kina. Vi ønsker ikke en avkobling mellom oss. Handelen mellom USA og Kina har aldri vært høyere, sa ambassadør Nicholas Burns.

Finanstopper fra hele verden har vært samlet i Hongkong. Budskapet fra Kina er ikke til å misforstå.

– Markedet er fullt av muligheter nå. Det er aldri for sent å hoppe på Kina-toget. Du kan fortsatt ri dragen til himmels, sa nestleder i Wang Jianjun i China Securities Regulatory Commission, ifølge Financial Times.

Europeiske selskaper er mer tilbakeholdne og er skuffet over utviklingen i Kina etter gjenåpningen fra pandemien for ett år siden.

– Dette var ment som et utstillingsvindu for Kinas gjenåpning og reformer. Det har vist seg å være illusjoner og innbilninger, sier Carlo D'Andrea, som leder den europeiske handelsforeningen i Shanghai til Financial Times.

– Kan bli en utfordring

Xi vil sette seg på flyet over Stillehavet til San Francisco i neste uke for å delta på møtet i Stillehavsorganisasjonen Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec). Det er planlagt et møte med president Joe Biden. Xi skal delta på en middag med amerikanske toppledere, ifølge Politico og Bloomberg.

– På svært kort sikt kan det mulige toppmøtet mellom president Biden og Xi kunne bli en katalysator og kunne gi en midlertidig bunn for det kinesiske aksjemarkedet, sier investeringsdirektør Manraj Sekhon hos Templeton Global Equity Investments til Bloomberg.

Svært mye står på spill, ifølge professor Christopher Tang ved UCLA Anderson School of Management. Han viser til krigene i Ukraina og Midtøsten og geopolitiske konflikter.

– Historisk har økonomisk handel vært en katalysator for fred. Det krever en fredelig situasjon for å opprettholde handelsforbindelser. Med de politiske skyggene som eksisterer kan det bli en utfordring for ledere å konsentrere seg om regional handel og bærekraft. Apec-toppmøtet kan bli en viktig arena for å dempe global spenning, skriver Tang i et innlegg i San Francisco Chronicle.

San Francisco har hatt viktige roller i historien. Representanter for 50 land møttes i byen våren 1945 og la grunnlaget for FN – og verdensorden etter annen verdenskrig.

Fredsmarsjene i 1969 mot Vietnamkrigen bidro til å endre amerikansk politikk, og la også grunnlaget for diplomatiske forbindelser mellom USA og Kina på 1970-tallet.

