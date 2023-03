Artikkelen fortsetter under annonsen

Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen åpnet over en prosent høyere mandag morgen, men det var ingen hallelujastemning å finne i signalene fra den kinesiske Folkekongressen.

Verdensbanken og IMF mener at Asia, ledet av India og Kina, skal stå for det meste av veksten i verdensøkonomien i år. Det er få detaljer.

– Lavere vekstmål enn ventet

Kinas utgående statsminister Li Keqiang la søndag frem en årsrapport til de rundt 3000 delegatene som denne uken møtes i Beijing til Folkekongressen. I løpet av vel en uke skal kommunistledelsens politikk bankes gjennom – som regel med svært få kritiske spørsmål.

Li lovte en økonomisk vekst for Kina på «rundt fem prosent» for 2023. Dette er svakere enn fjoråret, som var på «rundt 5,5 prosent». Den kinesiske økonomien fikk en vekst på tre prosent i fjor – den nest laveste årsveksten siden 1970-tallet.

– Dette er et lavere vekstmål enn ventet. Myndighetene innser at svakere internasjonal etterspørsel kan utgjøre utfordringer for den kinesiske eksportsektoren, sier sjeføkonom for Kina hos ING, Iris Pang, i et notat etter åpningen av Folkekongressen.

Investorer og analytikere forsøker å fordøye uttalelsene og signalene fra Folkekongressen. Tidligere har utspill og endringer i kommunistpartiets prioriteringer slått ut markedene – om det er eiendom, råvarer eller verdipapirer. Dette har hatt konsekvenser langt utenfor Kina, men det ventes ikke å skje i år.

– Vekstmålet ble sannsynligvis satt i desember i fjor og tar ikke hensyn til den raskere enn forventede oppgangen i økonomien i det siste, skriver et team fra ANZ, ledet av sjeføkonom for Asia, Raymond Yeung, med henvisning til at nullsmittestrategien er avviklet.

Stabilitet og reformer

Statsminister Li brukte uttrykket «stabilitet» 33 ganger i løpet av talen – det meste siden han holdt den første årstalen i 2013. Tidligere favorittuttrykk som «reformer» har falt. I 2018 og 2019 ble det brukt over 100 ganger. I helgen ble det brukt 40 ganger, ifølge Nikkei Asia.

«Energi» og «matvarer» ble nevnt oftere enn noensinne i talen. Som det meste av verden er det også høyere energi- og matvarepriser i Kina, men myndighetene har hatt mer kontroll på prisene enn i de fleste andre land. Den innenlandske produksjonen av hvete økte i Kina i fjor.

11,6 millioner unge universitetsutdannede kinesere vil innta arbeidsmarkedet i år. Dette er en ny rekord og 7,6 prosent flere enn i 2022.

– Sysselsettingen er avgjørende for sosial stabilitet i samfunnet og boligetterspørselen i byområdene de neste årene. De lover å støtte eiendomsutviklere av høy kvalitet og støtte opp rundt førstegangskjøpere og for dem som ønsker å oppgradere eksisterende bolig, skriver ANZ i rapporten.

Salget av eiendommer har falt hver eneste måned siden juni 2021 i de 30 største byene – sist med 13,3 prosent i årets to første måneder. Dette er en svakere nedgang enn i fjor. Eiendomsmarkedet står for over en fjerdedel av den økonomiske verdiskapingen i Kina.

– For øyeblikket er det en svak bedring i eiendomssektoren, men den er fortsatt svært, svært svak på nybygging. Det kommer nok til å forbli ganske svakt i år, sier sjeføkonom for Kina hos Macquarie, Larry Hu, til Financial Times.

– En fair rapport

Inflasjon ventes å ligge på tre prosent og arbeidsledigheten vil forbli stabilt på 5,5 prosent i 2023. Underskuddet på statsbudsjettet øker svakt fra 2,8 prosent til tre prosent. Dette er innenfor målene som er lagt tidligere.

Kommuner og provinser vil utstede obligasjoner på 3800 milliarder yuan (5720 milliarder kroner) – litt mindre enn ventet.

ING mener at de store offentlige infrastrukturprosjektene i Kina i år vil helle mot teknologi og bærekraftige investeringer og satsinger. Transportprosjekter som er igangsatt, vil ble fullført.

– Vanligvis vil de nøyaktige detaljene for planlagte infrastrukturprosjekter bli kunngjort et par måneder etter Folkekongressen er avsluttet. Utskiftinger av nøkkelpersoner vil kunne gi mer presise tiltak, skriver ING.

Pang hos ING tror ikke det blir problemer å innfri det overordnede vekstmålet på fem prosent for Kina, som er verdens nest største økonomi.

– Totalt er dette en fair rapport fra myndighetene. De innser styrkene og svakhetene som økonomien står overfor. Den er ikke altfor optimistisk og tar ikke i for mye for å øke veksten. Den ser mer på de langsiktige vekstutfordringene. Etter vårt syn vil det ikke være særlig utfordrende å nå disse målene, sier sjeføkonom for Kina, Iris Pang hos ING.