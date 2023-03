Artikkelen fortsetter under annonsen

Den pågående Folkekongressen i den kinesiske hovedstaden er velkoreografert ned til hvor de enkelte delegatene får sitte. Dette gjelder ikke minst makteliten, som er sentrert rundt president Xi Jinping.

Kinas nye utenriksminister Qin Gang valgte å gå hardt ut mot USA under en pressekonferanse tirsdag formiddag i Beijing.

– USA påstår de ønsker å konkurrere med Kina, men at de ikke søker konflikt. I virkeligheten er målet deres å undertrykke Kina på alle måter de kan og låse de to landene inn i et nullsumspill, sa Qin.

Nullsumtenkning beskriver en tenkemåte som ofte forekommer mellom parter i konfliktsituasjoner hvor det må være en vinner og en taper. Nullsumtenkning kan føre til at en konflikt blir mer intens og vanskeligere å løse enn såkalt variabel-sum-tenkning, der begge eller alle parter kan komme bedre ut («vinn-vinn»).

Han lovpriste Kinas partnerskap med Russland og sa at de vil styrke forholdet til Russland «gitt den stadig mer spente verdenssituasjonen».

– Kina og Russland har funnet en vei basert på strategisk tillit og godt naboskap. Desto mer turbulent verden er, desto sterkere må forholdet mellom Russland og Kina bli, sa Kinas utenriksminister under den direktesendte pressekonferansen.

Omfattende omringning og undertrykkelse

President Xi Jinping vil bli gjenvalgt til fem nye år under Folkekongressen. Han forsterker makten han har i kommunistpartiet og hele det kinesiske samfunnet. Referatet fra en tale han holdt på mandag viser hvordan det kinesiske propagandaapparatet bruker sitater mot ulike målgrupper.

I den engelske oversettelsen, som ble publisert via nyhetsbyrået Xinhua, oppfordret Kinas president delegatene til å «ha mot til å kjempe mens vi står overfor dype og komplekse endringer både nasjonalt og internasjonalt».

I der kinesiskspråklige referatet, som er myntet på hjemmepublikum, brukte Xi an et langt mer direkte og konfronterende språk – rettet mot USA og vestlige land.

– Vestlige land, ledet av USA, har gjennomført en omfattende omringning og undertrykkelse av oss. Dette bringer enestående utfordringer til vårt langs utvikling, sa Xi, ifølge statlige kinesiskspråklige medier, blant annet statseide China National Radio.

Tidligere har offentlig kritikk fra Xi vært langt mer tilbakeholden og vage, og han har ofte brukt uttrykket «enkelte land» uten å navngi dem.

– Det er enten å ta skylden eller skyve ansvaret over på andre, sier forsker Shirley Martey Hargis ved tenketanken Atlantic Council til Wall Street Journal.

Utfordringer og risikoer

USA har innført restriksjoner og sanksjoner rettet mot kinesiske selskaper. Dette kommer på toppen av tariffer som begge land har ilagt import. USA har presset allierte til å ikke tillate eksport av avansert elektronikk til Kina eller det mest avanserte produksjonsutstyret.

– I den neste perioden vil risikoene og utfordringene vi står overfor bare øke i omfang og bli alvorligere, sa Xi.

Ifølge referatet fra Xis tale i kinesiske medier lovte han full støtte til privat sektor for å styrke innovasjon og spille en viktigere rolle for at Kina skal bli selvforsynt med teknologi.

Kinesiske myndigheter har øremerket nesten 1500 milliarder kroner for å utvikle en egen databrikkeindustri. Kina ligger langt bak USA, Japan, Sør-Korea og Taiwan.

Ifølge Nikkei Weekly deltar rundt 100 representanter fra kinesiske selskaper som er underlagt amerikanske sanksjoner på møtene i Folkekongressen og Det kinesiske folks politisk rådgivende konferanse (CPPCC).

– Myndighetene vil støtte teknologiplattformselskaper til å utvikle egen teknologi, produsere, skape arbeidsplasser, øke forbruket og konkurrere globalt. Kina trenger mer effektive tiltak for å støtte små- og mellomstore selskaper, sa Xi.

– Bli rik

Utgående statsminister Li Keqiang satte et vekstmål på «rundt fem prosent» under åpningen av Folkekongressen. Det har vært få detaljer på hvordan vekstmålet skal oppnås, selv om finansinstitusjoner mener det er lavere enn ventet. I fjor var veksten tre prosent.

– Det er et konservativt vekstmål med beskjeden offentlig støtte. Selv om myndighetene prioriterer å normalisere den innenlandske etterspørselen vil veksten havne på 5,5 prosent, slik vi ser det. Det lite ambisiøse vekstmålet gir rom for å gjennomføre strukturelle reformer, skriver Eugenia Victorino, som er leder for Asia-strategi hos SEB i en ny rapport.

Xi oppfordret private selskaper om å være patriotiske, men han understreket at det ikke er noe i veien mot å bli rik.

– Bli rik og ansvarlig. Bli rik og la det komme andre til gode. Bli rik og medfølende, sa Xi.