Det er ti år siden Kina lanserte Belt and Road Initiative (BRI) – like etter president Xi Jinping ble innsatt i 2013. Det manglet ikke på ambisjoner. Kina skulle knytte over 100 land sammen med moderne jernbane, shipping, energi og gigantiske infrastrukturinvesteringer. Ambisjonsnivået er tonet ned.

Det er ikke spart på noe når Xi Jinping åpner Belt and Road Initiative-konferansen i Beijing på tirsdag. Det statlige nyhetsbyrået Xinhua karakteriser konferansen som den viktigste diplomatiske samlingen som arrangeres av Kina i år. Konferansen ble først bekreftet forrige uke.

Ifølge kinesiske medier er det representanter fra 140 land til stede i Beijing, blant annet en rekke regjeringssjefer og representanter for store selskaper. Russlands president Vladimir Putin ankom Beijing tirsdag morgen.

Dette er det første utenlandsbesøket utenfor tidligere Sovjetstater siden Ukraina-krigen. Observatører spør hvor velkommen Putin er.

– Kina er bekymret for at så lenge Kina og Russland plasseres i samme kategori vil de brenne broer til EU, USA og andre land. Kina ønsker å fremstå som noen alle sider kan stole på, sier direktør Ngeow Chow Bing ved Institute of China Studies ved University of Malaya til Bloomberg.

Vestlige land glimrer med sitt fravær. Ifølge den kommunisteide tabloidavisen Global Times er dette bevisst.

– Om det dreier seg om invitasjon til statsledere eller næringslivsarrangementer, er Kina mer opptatt av kvalitet og effektivitet fremfor størrelse og antall, sa en representant til avisen tidligere i høst.

«One Belt–One Road» «One Belt–One Road»-initiativet ledes av Kina, og ble lansert som «Den nye silkeveien» i 2013.

Målet er å styrke Kinas forbindelser til resten av verden.

Dette vil skje via utbygging av infrastrukturnettverk (jernbane, havner og rørledninger) fra Kina til Russland, Sentral-Asia, Sørøst-Asia, Sør-Asia, Midtøsten, de baltiske landene og Spania.

149 land har inngått avtaler.

Landene har en samlet befolkning på 4,4 milliarder mennesker – 63 prosent av verdens befolkning.

Bruttonasjonalproduktet (bnp) er på nesten 30.000 milliarder dollar – tilsvarende 29 prosent av verdens bnp. Kilde: Global Times og Center for Strategic and International Studies

Kenyas president William Ruto og Etiopias statsminister Abiy Ahmed er på plass. Det samme er Sri Lankas statsminister Ranil Wickremesinghe, Chiles president Gabriel Boric og Ungarns statsminister Viktor Orban – den eneste fra et EU-land.

– Xis budskap er klart: den eksisterende, USA-ledede verdensordenen, har ikke lyktes i å bringe hverken fred eller velstand til mange utviklingsland, og at en ny orden er nødvendig for å håndtere dagens utfordringer og forutse morgendagens problemer, sier seniorforsker Craig Singleton ved tenketanken Foundation for Defense of Democracies i Washington, D.C. til CNN.

Kinas visjon for verden

I forkant av toppmøtet har den kinesiske regjeringen publisert et omfattende dokument hvor de skisserer Kinas visjon for verden. Det er sparsomt med detaljer, men det er tydelig at Kina ønsker å spille en viktig rolle – ledet av president Xi Jinping.

– For ti år siden lanserte Xi Jinping ideen om å bygge et globale fellesskap for en delt fremtid, som svar på et spørsmål som ble stilt av verden, av historien og tiden vi lever i: I hvilken retning går menneskeheten? starter dokumentet på over 13.000 ord, publisert av det kinesiske utenriksdepartementet.

Dokumentet inneholder få konkrete forslag utover å bygge globale allianser – spesielt i utviklingsland. Det fortsetter med en lovprising av president Xi Jinping i kjent propagandastil.

– Hans forslag lyser opp veien fremover mens verden famler etter løsninger, og det representerer Kinas bidrag til globale anstrengelser for å beskytte vår felles klode og skape en bedre fremtid med velstand for alle, fortsetter det i innledningen av «A global community of shared future: China's proposals and actions».

Verdensbanken 2.0

En sentral del av Kinas ambisjoner har vært å finansiere og bygge infrastrukturprosjekter. Det er undertegnet avtaler med 149 land for å bli en del av den nye Silkveien – Belt and Road Initiative.

Prosjektverdiene ligger på rundt 1000 milliarder dollar, ifølge Green Finance & Development Center.

En ny studie fra Global Development Policy Center ved Boston University viser at kinesiske bistandsinstitusjoner hadde gitt over 330 milliarder dollar i lån til utviklingsland fra 2013 til 2021. Rapporten viser også at mange av landene har problemer med å betjene lån fra Kina.

– Kina har i realiteten skapt et alternativ til Verdensbanken. Det er ingen liten bragd og er høyt verdsatt av utviklingsland, sa direktør Kevin Gallagher ved lansering av rapporten.

Forfatterne av rapporten skriver at kinesisk bistandsfinansiering er konsentrert rundt lån til industri og infrastruktur. Verdensbanken prioriterer å bygge institusjoner. De kinesiske prosjektene, og ambisjonene, er blitt mindre enn hva de opprinnelig var.

– Låntagere har i økende grad begynt å se på Kina og Verdensbanken som komplementære institusjoner, hvor hver støtter ulike, men viktige funksjoner, skriver Global Development Policy Center i rapporten «The BRI at Ten».

