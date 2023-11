Artikkelen fortsetter under annonsen

Krisene stør i kø for kinesiske selskaper. De største eiendomsutviklerselskapene ligger nede for telling og har vært suspendert fra børshandel i flere runder. Myndighetene er i ferd med å få på plass finansløsninger for å få ferdigstilt flere millioner boenheter.

– Alvorlig insolvent

Nå er investeringsgiganten Zhongzhi havnet i en dyp krise. Dette kommer etter måneder med spekulasjoner på sosiale medier i Kina, protester fra investorer og trusler om søksmål fra selskapet mot hva de har karakterisert som «ondsinnede rykter».

Zhongzhi Enterprise Group sendte før helgen et brev til investorene hvor de bekreftet at selskapet var «alvorlig insolvent», ifølge det statseide kinesiske finansnettstedet Anjinger.

– Siden selskapets eiendeler i hovedsak består av gjeld og aksjer med en lang investeringshorisont er det komplisert å realisere disse verdiene. Den antatte verdien ved et salg nå er lav, likviditeten er brukt opp og nedskrivning av verdier er betydelig, skriver selskapet i brevet, som også Reuters og Financial Times har verifisert.

De bokførte verdiene skal ligge på 200 milliarder yuan (300 milliarder kroner) mens forpliktelser er på rundt 460 milliarder yuan (690 milliarder kroner). Dette gir en underbalanse på 390 milliarder kroner. Det er knyttet stor usikkerhet til de gjenværende bokførte verdiene og hva de består av.

Selskapet mener de vet årsaken til problemene: tidligere ansatte i ledelsen forlot selskapet etter at grunnlegger Xie Zhikun døde av hjerteinfarkt i 2021.

– Den gjenværende ledelsen løp løpsk da disse nøkkelpersonene forsvant, skriver selskapet i brevet til investorer.

Blackstone som forbilde

Zhongzhi Enterprise Group startet med kjøp og salg av tømmer i Kina på 1990-tallet. Det har senere blitt et investerings- og forvaltningsselskap og har hatt amerikanske Blackstone som forbilde. I motsetning til Blackstone, som har vært åpen rundt strategi og investeringer, har Zhongzhi vært lukket.

Selskapet har vært deleier i Zhongrong International Trust, som så sent som i 2022 forvaltet rundt 1000 milliarder kroner på vegne av rike enkeltpersoner og selskaper med overskuddslikviditet. Denne typen selskaper karakteriseres som «skyggebanker» i Kina og har minimalt med oppsyn fra regulatorer.

– Isolert sett er det ganske store beløp, men for hele forvaltningssektoren er det ikke veldig stort, sier senior kredittanalytiker Zerlina Zeng hos CredigSights til Financial Times.

Zhongzhi og Zhongrong havnet i mislighold tidligere i høst. Ifølge årsrapporten for 2022 hadde Zhongrong investert rundt en tiendedel av kapitalen i eiendomssektoren, blant annet i obligasjoner utstedt av de kriserammede eiendomsselskapene Evergrande, Shimao og Sunac China.

Det antas at denne typen trustselskaper forvalter verdier for rundt 35.000 milliarder kroner på vegne av kunder. De har sørget for finansiering for selskaper som ikke har hatt tilgang til bankfinansiering eller via de regulerte kapitalmarkedene. Investorer har fått løfter om høy avkastning.

Bekrefter politietterforskning

Politiet i hovedstaden Beijing bekreftet på søndag at det er igangsatt etterforskningsskritt mot Zhongzhi Enterprise Group. Flere personer med etternavnet Xie, som er etternavnet til grunnleggerfamilien, er under etterforskning. Flere skal være anholdt, ifølge South China Morning Post.

Den juridiske formuleringen som er brukt av politiet er tilsvarende som er brukt under etterforskning rettet mot eiendomskonglomeratet China Evergrande og selskapets grunnlegger, Hui Ka Yan (Xu Jiayin).

Politiet oppfordrer investorer om å «samarbeide aktivt i etterforskningen og beskytte egne interesser og rettigheter gjennom juridiske kanaler».

Analytikere sier til South China Morning Post at likviditetskrisen som har rammet skyggebanksektoren i Kina kan utløse risiko andre deler av finanssektoren og at dette utgjør en utfordring for den allerede svake utviklingen i verdens nest største økonomi.

