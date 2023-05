Artikkelen fortsetter under annonsen

Jens Stoltenberg er i kraft av jobben som Nato-sjef kanskje den aller ypperste av 127 påmeldte deltagerne på årets Bilderberg-toppmøte.

DNB-sjef Kjerstin Braathen. (Foto: Hanna Kristin Hjardar) Mer...

Aker-sjef Øyvind Eriksen. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Børge Brende, president i World Economic Forum. (Foto: Orjan F. Ellingvag) Mer...

DNB-sjef Kjerstin Braathen og Aker-sjef Øyvind Eriksen utgjør ellers den norske delegasjonen, i tillegg til tidligere utenriksminister Børge Brende, som de siste årene har holdt til i Sveits som president for World Economic Forum.

KI og krig på agendaen

Kunstig intelligens (KI), også omtalt som AI (artificial intelligence), er blant hovedtemaene under årets toppmøte. Sam Altman, toppsjefen i selskapet OpenAI, kommer omtrent rett fra høringer i Kongressen i Washington, der han erkjente farene ved bruk av KI. OpenAI står bak den nå så omtalte programvaren Chat GPT, som er blitt vårens store buzz.

Bilderberg-toppmøtet Årlig møte/konferanse for å fremme dialog mellom Europa og Nord-Amerika. Det første ble holdt i 1954 på Bilderberg hotell i Nederland.

Bilderberg har en styringskomité. Det norske medlemmet er Børge Brende, president i World Economic Forum og tidligere utenriksminister.

Rundt 150 deltagere fra politikk, næringsliv, forskning og organisasjoner. Enkelte journalister deltar, noe som er kontroversielt blant mange fordi de ikke kan rapportere fra konferansen med åpne kilder.

Arrangeres etter såkalte Chatham House-regler , oppkalt etter tenketanken Chatham House i London og som betyr at deltagerne på et møte som holdes under regelen, ikke kan referere hvem som sa hva, men kan bruke informasjonen som kommer frem. Hensikten med regelen er at diskusjonen skal være så fri som mulig.

oppkalt etter tenketanken Chatham House i London og som betyr at deltagerne på et møte som holdes under regelen, ikke kan referere hvem som sa hva, men kan bruke informasjonen som kommer frem. Hensikten med regelen er at diskusjonen skal være så fri som mulig. Arrangeres 18.–21. mai 2023 i Lisboa i Portugal. I 2022 ble konferansen arrangert i Washington.

Kunstig intelligens og krigen i Ukraina er blant hovedtemaene i 2023.

Ukrainas utenriksminister, Dmitro Kuleba, bidrar til å løfte det store sikkerhets- og utenrikspolitiske temaet i Europa, Russlands invasjon og krigen i Ukraina. Naturlig nok deltar ingen representanter for Russland i Lisboa.

Hverken USA eller EU deltar på høyeste nivå med regjeringssjefer eller utenriksministre, men på nivåene under er det et stort felt med deltagere.

Finlands avtroppende statsminister Sanna Marin, Danmarks Mette Fredriksen og Nederlands statsminister Mark Rutte er de eneste regjeringssjefene som deltar i år.

Blant næringslivstoppene dominerer selskaper innen finans, energi og teknologi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mystikk og konspirasjoner

Bilderberg-toppmøtet er en slags slanket versjon av det årlige økonomitoppmøtet i Davos, der Børge Brende også er sentral i arrangementet.

Bilderberg har fått ditto kritikk for å være en eliteklubb der de rike og mektige bestemmer, utenom de demokratisk valgte institusjonene. At møtene er lukkede og uten møteprotokoller har gitt skeptikerne ekstra vann på møllen.

Det kan være verdt å merke seg at ingen representanter for Portugals regjering deltar, selv om møtet finner sted i Lisboa. Men Nato-sjef Stoltenberg benyttet anledningen torsdag til en prat med den sosialdemokratiske statsministeren António Costa i utkanten av Bilderberg-toppmøtet.

Alt fra antiglobalister og miljøvernere til anarkister og konspiratorikere har ved tidligere anledninger demonstrert heftig under toppmøtene, men torsdag kveld hadde det ikke kommet rapporter om uro fra Lisboa.

Arrangørene har de siste årene sett seg nødt til å åpne noe opp. Deltagerlistene er nå offentlige og utvalgte representanter fra pressen får delta. Men det er fortsatt ikke mulig å sitere fra møtene, som fortsatt er lukkede.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.