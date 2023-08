Artikkelen fortsetter under annonsen

Kongsberg Defence & Aerospace har fått en kontrakt verdt 740 millioner kroner og skal levere anti-dronesystemer til Ukraina.

Det opplyser selskapet og regjeringen mandag.

– Her ser vi resultatet av godt samarbeid mellom Forsvaret og industrien som viser evne til å tenke nytt og innovativt. Dette vil bidra til å reddet ukrainske liv, og er viktig i Ukrainas motstand mot Russlands brutale angrepskrig, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Leveransen er finansiert av det britisk-styrte International Fund for Ukraine, der Norge er en stor bidragsyter.

Leveransen består av flere CORTEX Typhon-systemer, som er utviklet for å motvirke et bredt spekter lufttrusler enten ved å gjøre fysisk skade eller på annen måte deaktivere trusselen.

– Denne leveransen vil styrke ukrainsk antidronekapasitet signifikant og bidra til å beskytte ukrainsk befolkning og infrastruktur, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace.