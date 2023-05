Artikkelen fortsetter under annonsen

Dommen i 2021 lød på tre års fengsel, hvorav to var betinget. Det ene året som var ubetinget, fikk han lov til å sone med elektronisk fotlenke.

Ankedomstolen i Paris bekreftet onsdag at ekspresidenten kan sone hjemme med elektronisk fotlenke. 68-åringen ilegges også et tre års forbud mot å inneha offentlig embete.

Anker videre

Selv insisterer ekspresidenten på at han er uskyldig. Kjennelsen vil bli anket på nytt til Cour de Cassation, Frankrikes øverste ankedomstol.

– Vi vil ta dette hele veien. Dette er bare begynnelsen, sier forsvarer Jacqueline Laffont.

Cour de Cassation kan bare vurdere lovanvendelse og mulige juridiske feil, ikke sakens faktum.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Korrupt pakt

Sarkozy var Frankrikes president fra 2007 til 2012. I 2021 ble han og en advokat dømt for å ha inngått en «korrupt pakt» med en dommer for å få tilgang til informasjon om en etterforskning.

Bevisene i saken stammet fra en hemmelig telefonlinje som ekspresidenten benyttet, og som politiet avlyttet.

I retten onsdag virket Sarkozy nervøs, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Flere saker

Sarkozy er den eneste av Frankrikes presidenter etter annen verdenskrig som er blitt dømt til fengsel.

I en annen sak er Sarkozy dømt til ett års fengsel for ulovlig valgkampfinansiering. Ankebehandlingen av denne saken finner sted i november i år.

I tillegg er Sarkozy anklaget for å ha tatt imot ulovlig valgkampfinansiering fra Libyas tidligere diktator Muammar Gaddafi før valgkampen i 2007(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.