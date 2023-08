Artikkelen fortsetter under annonsen

Stian Jenssen, Nato-sjef Jens Stoltenbergs mangeårige stabssjef, skapte reaksjoner ta han tirsdag på Arendalsuka åpnet for et scenario der Ukraina ofrer territorium mot et medlemskap i Nato.

– Jeg tror at en løsning kan være at Ukraina gir opp territorium, og får et Nato-medlemskap i retur, sa Jenssen i en debatt i regi av Atlanterhavskomiteen, ifølge VG.

Han gjentok dette i et intervju med i DN-teltet i Arendal med journalist Tore Gjerstad i DN:

Stoltenbergs stabssjef om krigen i Ukraina: – Dette med territorium må bli en sentral del

Uttalelsen førte til en rask fordømmelse fra ukrainske myndigheter, som beskriver dette som en helt uakseptabel løsning.

Jenssen gikk onsdag ut og nyanserte disse uttalelsene.

– Min uttalelse om dette var en del av en større diskusjon om mulige fremtidige scenarioer i Ukraina, og jeg burde ikke sagt det på den måten. Det ble feil, sier Jenssen til VG.

Ukraina bestemmer selv

Kate Hansen Bundt, mangeårig leder av Atlanterhavskomiteen, er på linje med Jenssen og Nato her.

– Uttalelsen falt i en over to timer lang paneldiskusjon. Jeg mener den er tatt helt ut av sin sammenheng, og at det kokes konspirasjonsteorier rundt dette, sier Bundt.

Hun mener dette ikke er nye signaler fra Nato, kun et forsøk på å se litt realistisk inn i fremtiden. Hun mener heller ikke dette kan tolkes som noe ultimatum fra Nato til Ukraina.

– Dette er selvsagt helt opp til Ukraina selv, fastslår Bundt.

Hun sier den varslede sommeroffensiven fra Ukraina har vært skuffende og ikke har endret posisjonene mye. Bundt fremholder at frontene har ligget nokså fast de siste seks månedene, og at det per nå er vanskelig å se en militær løsning, og at krigen kan trekke ut i årevis.

– Utfallet av denne krigen vil avgjøres på bakken, og akkurat nå gjør ikke Ukraina det spesielt bra tross enkelt små seiere, sier hun.

Bundt sier dette er en situasjon som kan gjøre at Ukraina ser seg tjent med, eller tvunget til, å starte forhandlinger om territorium.

– Uansett er ikke forhandlinger om dette aktuelt nå, og jeg tror neppe hverken Ukraina eller Russland vil dette, sier Bundt.

Russlands tidligere president Dmitrij Medvedjev er da også ute på X og sier dette kun er aktuelt om Ukraina oppgir Kyiv og flytter hovedstaden vestover til Lviv.

A new idea for Ukraine has emerged from the North Atlantic Alliance office: Ukraine will be able to join NATO if it gives up the disputed territories.



It does look like an interesting idea. The only problem is that all of supposedly their territories are highly disputable. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 15, 2023

Tror Putin håper på Trump

Bundt mener det mest realistiske fremover er en såkalt «frossen konflikt», slik det var fra 2014 da Russland gikk inn og okkuperte en mindre del av Øst-Ukraina. Man lå da i skyttergraver og skjøt sporadisk på hverandre, uten at det var fullskala krig. Russland vet også at Ukraina ikke kan få Nato-medlemskap så lenge landet er i krig.

– Putin spekulerer nok i at Trump eller en lignende kandidat vinner presidentvalget i USA neste år, og at dette svekker og splitter Nato, og dermed støtten til Ukraina. Dette er noe som også bekymrer meg, sier Bundt.

Jenssen sa også i et intervju med DN på Arendalsuka at han tror krigen kan trekke ut i tid. Han mener fremgang på slagmarken for Ukraina er det eneste som kan presse Russland til forhandlinger.

– Man må nok se noen form for bevegelse på slagmarken og man må nok true noen sentrale russiske interesser for å endre kalkylen i Moskva. Sånn som dette nå ligger an så tror jeg vi skal forberede oss på at denne konflikten blir langvarig, ordentlig langvarig. Det er ingen tegn til politisk løsning, sa Jenssen.

Han understreket videre at Russland har militære kapasiteter til å fortsette denne krigen lenge, til tross for sanksjoner og meldinger om dårlig organisering og moral i det russiske militæret.

Bundt mener det viktigste fremover for Vesten uansett er å øke våpenhjelpen til Ukraina, samt fjerne begrensninger på bruk av våpen som leveres, for nettopp å hjelpe Ukraina til fremgang på slagmarken.