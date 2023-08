Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi tar sikte på å gi, men antall fly og hvordan de innfases, det må vi diskutere med Ukraina og med våre allierte. Men Ukraina kan regne med at Norge gir et bidrag, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB i Ukraina.

Han ankom torsdag den ukrainske hovedstaden Kyiv, og i et møte med president Volodymyr Zelenskyj ga Støre beskjed om at Norge har planer om å donere F-16-fly.

– Grundig vurdering

Nyheten kommer etter at både Danmark og Nederland i forrige uke varslet donasjoner. Dette skjedde etter at produsentlandet USA hadde gitt klarsignal. Danmark har sagt at de vil gi 19 fly, mens Nederland så langt ikke har sagt hvor mange fly de vil gi.

– Etter at USA åpnet for at europeiske land som har F-16-fly, kan donere til Ukraina, har vi gjort en grundig vurdering av det, sier Støre.

Salg til Romania

Norge har 57 F-16-jagerfly, men er i ferd med å gå over til de nye F35-flyene. 32 av F-16- flyene er allerede solgt til Romania, og Norge planla opprinnelig å selge 12 til USA. Den sistnevnte avtalen er nå droppet, forteller Støre. Men avtalen med Romania står fast.

– Det betyr at en av våre allierte i en viktig del av Europa kan ha nytte av de flyene, sier statsministeren.

Mellom fem og ti fly

Det er ikke gitt at alle de resterende F-16-flyene Norge har, går til Ukraina.

– Detaljene og antallet må diskuteres, det handler rett og slett om hva er tilstanden til disse skrogene og om innholdet. Det må avklares før vi kan gi det antallet, sier Støre.

Han sier at det trolig er snakk om mellom fem og ti fly, og sannsynligvis nærmere fem enn ti.

De andre europeiske F-16-flyene er gitt under forutsetning av at Ukraina får lært opp egne piloter, noe som trolig tidligst kan skje til nyttår.

De andre europeiske F-16-flyene er gitt under forutsetning av at Ukraina får lært opp egne piloter, noe som trolig tidligst kan skje til nyttår.

Støre vil foreløpig ikke si noe om tidshorisonten for den norske donasjonen.