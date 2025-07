KI-selskapet Open AI og det sørkoreanske teknologiselskapet Kakao har inngått et samarbeid. Det sørkoreanske selskapet posisjonerer seg i i krypto- og finansteknologisfæren. Her fra pressekonferanse med OpenAIs Sam Altman (høyre) and Kakaos konsernsjef Chung Shin-a.

Foto: Jung Yeon-Je/AFP/NTB