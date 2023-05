Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er seks måneder siden det amerikanske selskapet OpenAI lanserte en mer avansert versjon av samtale- og tekstroboten Chat GPT. I løpet av de neste tre månedene hadde 100 millioner mennesker – den raskest voksende nye tjenesten i internettets historie. En ny versjon av Chat GPT er allerede lansert.

Begrenser Chat GPT

Samsung Electronics, som er en del av Sør-Koreas største konglomerat, har denne uken lagt ned et regelrett forbud for ansatte å bruke Chat GPT og andre generative tjenester basert på kunstig intelligens (KI). Selskapet frykter at sensitiv informasjon om selskapet vil bli delt med andre brukere.

De nye sikkerhetsrutinene ble delt med ansatte i et internmemo denne uken.

– Vi ber om at du nøye overholder sikkerhetsinstruksene. Unnlatelse kan føre til lekkasjer eller kompromittering av selskapsinformasjon. Det kan føre til disiplinære tiltak, blant annet oppsigelse av ansettelsesforholdet, skriver Samsung i det interne notatet, som er delt på sosiale medier og som Samsung bekrefter er autentisk.

Hva er OpenAI og ChatGPT? OpenAI er et de mest innflytelsesrike selskapene innenfor kunstig intelligens.

Selskapet har blant annet skapt det populære språkprogrammet ChatGTP og Dall-E, som kan generere realistiske bilder fra tekstbeskrivelser.

ChatGTP kan brukes av hvem som helst til å løse en rekke oppgaver som før krevde menneskelige evner. Man kan for eksempel bruke den til å forfatte barnebøker, programmere nettsider eller skrive eksamener som får toppkarakterer.

Selskapet ledes av programmerer og gründer Sam Altman (37). Det ble opprettet i 2015 av Altman I 2015 sammen med blant andre Peter Thiel og Elon Musk, hvor sistnevnte har trukket seg fra styret.

Selskapet skulle opprinnelig være ikke-kommersielt og åpen om hvordan teknologien deres fungerer. I 2019 bestemte likevel OpenAI for å bli kommersielle og ikke dele informasjon om selskapets teknologi.

Forbudet kommer etter at ansatte i databrikkedivisjonen i april benyttet Chat GPT for å analysere og forbedre datakode. Dataingeniørene matet kildekoden inn i KI-systemet for at det kunne identifisere feil og foreslå forbedringer.

Dette fungerte, men den opprinnelige kildekoden ble samtidig overlatt til Chat GPT for å forbedre fremtidige resultater for andre brukere. OpenAI advarer brukere om å ikke dele sensitiv informasjon med roboten.

I et annet tilfelle matet Samsung-ansatte inn notater fra interne møter og ba roboten om å lage en presentasjon. Innholdet i disse notatene kan benyttes av roboten til å forbedre sin egen kapasitet og intelligens.

– Hovedkontoret gjennomgår sikkerhetsrutiner med et mål om å lage et trygt arbeidsmiljø hvor generativ kunstig intelligens kan benyttes for å øke ansattes produktivitet og effektivitet. Inntil disse tiltakene er på plass, begrenser vi bruken av generativ kunstig intelligens, skriver selskapet i internnotatet.

– Innvirkning på kundeveksten

Det børsnoterte amerikanske selskapet Chegg, som tilbyr nettløsninger til utdannelsessektoren og studenter i likhet med norske Kahoot, opplevde et kursfall på 48,4 prosent ved New York-børsen tirsdag. Selskapet var blant vinnerne under pandemien, men har stupt med over 90 prosent på vel to år.

Selskapet opplever en dramatisk endring i løpet av svært kort tid og legger skylden på Chat GPT.

– Ved begynnelsen av året så vi ingen merkbar innvirkning fra Chat GPT på ny kundevekst. Siden mars har vi imidlertid sett en betydelig økning i interessen fra studenter. Vi tror nå at dette har en innvirkning på kundeveksten, sa konsernsjef Dan Rosensweig under resultatfremleggelsen.

Andre teknologiutdannelsesselskaper, blant annet amerikanske Duolingo, britiske Pearson og kinesiske China Yuhua Education falt med mellom 10 og 20 prosent på tirsdag.

Chegg utvikler et KI-produkt i samarbeid med OpenAI, men dette ligger frem i tid.

– Chegg planlegger å lansere en betaversjon av CheggMate denne måneden til noen få utvalgte brukere, men tidspunktet for en full lansering er uklart. Vi venter ingen meningsfull innvirkning fra CheggMate i inneværende regnskapsår og vil dukke opp tidligst i 2024, sier analytiker Brent Thill hos meglerhuset Jefferies til CNBC.

Erstattes av kunstig intelligens

Mange internasjonale storselskaper har innført restriksjoner på bruk av denne typen språkroboter, blant annet finansinstitusjonene JPMorgan, Citigroup og Deutsche Bank og internettgiganten Amazon. Forvaltningsselskapet Citadel vil forhandle frem en lisens for å bruke internt, ifølge Bloomberg.

Det franske kundeserviceselskapet Teleperformance advarte nylig om at 20 til 30 prosent av alle henvendelser kan bli automatisert i løpet av de neste tre årene ved hjelp av roboter og kunstig intelligens.

It-selskapet IBM vil innføre ansettelsesstopp på back-office-funksjoner, hvor selskapet har over 25.000 ansatte. Dette ble bekreftet under resultatfremleggelsen.

– Det er lett å se for seg at 30 prosent vil bli erstattet av kunstig intelligens og automatisering over en femårsperiode, sier konsernsjef Arvind Krishna sa til Bloomberg på tirsdag.

Teknologikjempene Meta, Alphabet (Google), Microsoft og Amazon nevnte «kunstig intelligens» 168 ganger under resultatfremleggelsene i forrige uke, ifølge Business Insider.

– Ledere og investorer, så vel som regulatorer over hele verden, kjemper med å forstå hvordan Chat GPT kan endre forretningsmodeller. Ingen vet hva som kommer neste gang eller når, sier investeringsdirektør Russ Mould hos det britiske finanstjenesteselskapet AJ Bell til Bloomberg.

