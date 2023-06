Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er syv måneder siden det amerikanske selskapet Open AI overrasket med å lansere språkroboten Chat GPT. I mars ble en oppgradert betalingsmodell av Chat GPT lansert. Utviklere har fått tilgang til den underliggende teknologien for å benytte den i egne produkter, og selskapet samarbeider tett med Microsoft.

Konkurrenter som Alphabet og Meta, som eier Google og Facebook, ble overrasket over hvor langt oppstartsselskapet Open AI hadde kommet. Google har siden lansert en konkurrerende kunstig intelligens-tjeneste (KI) og er i ferd med å legge inn funksjonalitet i egne løsninger og produkter.

Startskudd

Kinesiske storselskaper frykter å bli hengende etter. De har sluppet løs løsninger som har vært på det eksperimentelle stadiet og foretatt oppkjøp av oppstartsselskaper.

– Vi hørte alle startskuddet gå av. Alle teknologiselskaper, store eller små, står på den samme startlinjen med felles start. Kina ligger fortsatt tre år bak USA, men vi trenger kanskje ikke tre år på å ta dem igjen, sier den kinesiske internettentreprenøren Wang Xiaochuan til Bloomberg.

Wang solgte søketjenestetjenesten Sogou til techselskapet Tencent i 2021 for nesten 40 milliarder kroner. Etter lanseringen av Chat GPT bestemte han seg for å bli gründer igjen og har etablert Beichuan, som allerede har utviklet åpne programvareløsninger som benyttes ved kinesiske universiteter.

I USA er det inngått avtaler på 26,6 milliarder dollar i kunstig intelligens hittil i år, ifølge konsulentselskapet Preqin. I Kina ligger det på rundt fire milliarder dollar.

– Dette er en mulighet som oppstår sjeldnere enn en gang hvert tiår. Oppstartsselskaper får en mulighet til å konkurrere med gigantene, sier Wang.

Utfordrer slår Chat GPT

I Kina er Baidu en av disse gigantene. Selskapet har samme posisjon på det kinesiske markedet som Google har i vestlige markeder. Baidu har testet ut språkroboten Ernie Bot siden mars. Baidus aksjekurs har steget med over 20 prosent ved Hongkong-børsen i år.

Den nye utgaven skal ha overgått Chat GPT 4 på flere standardiserte områder, blant annet opptaksprøver til universiteter i Kina. Microsoft har utviklet flere standardiserte evalueringsmodeller for kunstig intelligens, blant annet den engelskspråklige AGIEval og kinesiske C-Eval.

– Kun tre måneder siden vi lanserte betaversjonen har den vist store forbedringer i effektivitet, funksjonalitet og ytelse. Disse forbedringene er tydelige på kreativt språk, stille spørsmål og gi svar, resonnement, programmeringskode og generell ytelse, sa Baidus teknologidirektør Haifeng Wang i en uttalelse på tirsdag.

De kinesiske teknologigigantene Alibaba og Tencent har lansert kunstig intelligens-modeller som for tiden testes ut.

Våpenkappløp

Amerikanske selskaper har en rekke fordeler, blant annet tilgang til enorme åpne databaser.

– Kinas sensurregime vil gi kinesiske Chat GPT-lignende tjenester store handikap i forhold til amerikanske konkurrenter, sier direktør Xiaomeng Lu hos analyseselskapet Eurasia Group til Bloomberg.

Kinesiske selskaper har heller ikke tilgang til de mest avanserte dataprosessorene, blant annet A100-serien fra Nvidia. Amerikanske myndigheter har nedlagt eksportforbud. Dette ventes å bli utvidet i løpet av de neste ukene, noe som gjør det vanskeligere for kinesiske selskaper.

– Det pågår et våpenkappløp innenfor kunstig intelligens både i USA og Kina. Kinesiske selskaper møter et strengere regulatorisk landskap rundt kunstig intelligens. Det gjør at de har en hånd bundet på ryggen i denne «Game of Thrones»-kampen, sier senioranalytiker Daniel Ives hos Wedbush Securities til nyhetsbyrået.

Meglerhuset mener kunstig intelligens vil utgjøre markedsmuligheter verdt 800 milliarder dollar det neste tiåret.

