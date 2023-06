Artikkelen fortsetter under annonsen

Ledelsen i børsnoterte selskaper over hele verden krydret presentasjonene med bruk av uttrykkene «kunstig intelligens» og maskinlæring i resultatsesongen som nettopp er over. Alt fra store teknologiselskaper og finansinstitusjoner til fastfoodkjeder og anleggsselskaper har kastet seg på bølgen.

– Den nåværende stemningen minner om de første dagene av teknologiboblen. Selskaper som nevner «kunstig intelligens» i resultatpresentasjonene opplever kursoppgang. Dette lukter dotcom, sier investeringsdirektør James Penny hos Tam Asset Management til Bloomberg, og viser til at Nasdaq-indeksen falt med over 70 prosent etter dotcomkollapsen ved inngangen til 2000-tallet.

Reiser jorden rundt

Sam Altman, som har bygget opp OpenAI og blant annet Chat GPT, har vært i Israel, India, Sør-Korea og Japan. På tirsdag lander han i Singapore. Storselskaper har tatt imot ham med åpne armer.

– Vi er midt inne i en rundreise jorden rundt. Vi lærer hva folk ønsker vi skal gjøre, hvordan de bruker denne teknologien og diskutere ulike måter å regulere det på, sier han til den japanske næringslivsavisen Nikkei Weekly.

Chat GPT har tatt verden med storm siden en mer avansert versjon ble lansert i fjor høst. I vår ble en abonnementsløsning for Chat GPT lansert og det er inngått et omfattende samarbeid med Microsoft. Microsoft-kursen har steget med nesten 40 prosent siden nyttår.

Under Japan-besøket hadde Altman møter med investoren Masayoshi Son, som er konsernsjef for Softbank og i perioder vært Japans rikeste. Son har posisjonert selskapet for kunstig intelligens-investeringer.

– Vi var innom mulige områder vi kan jobbe sammen. Det er tidlige samtaler, sier Altman til Nikkei Weekly.

Son har opplevd store opp- og nedturer. Over 90 prosent av formuen forsvant under dotcomkollapsen. I siste regnskapsår tapte Softbank over 350 milliarder kroner og Softbank har redusert investeringer i oppstartssektoren. Softbank gjør seg klart til å børsnotere databrikkeselskapet Arm.

Spade-og-øks-strategi

Asiatiske teknologiselskaper i Japan, Sør-Korea og Taiwan har steget kraftig på kort tid. Samsung Electronics er nesten 40 prosent høyere siden i fjor høst. Amerikanske Nvidia er den store vinneren med en kursoppgang på 175 prosent siden nyttår.

– Den kunstig intelligens-euforien har fungert som en trigger for databrikkerallyet. Dette kommer på toppen av økte forventninger til en oppgang for sektoren i andre halvår, sier direktør Lee Chai-won hos Life Asset Management til Financial Times.

Investeringsdirektør James Penny hos Tam Asset Management trekker sammenligninger med gullrushet på den amerikanske vestkysten på midten av 1800-tallet. De smarte investorene kastet ikke bort tiden på å lete etter gull, men investerte i verktøy og støttefunksjoner.

– Jeg tror det blir en massiv bølge med KI-produkter på markedet. Vi vil vurdere det, men være veldig selektive. Vi vil være mindre opptatt av KI-selskaper og mer på de som vil anvende kunstig intelligens. Dette blir litt mer som en spade-og-øks-strategi. Det er der du finner fenomenale selskaper som støtter, sier han til Bloomberg.

– Oppsiktsvekkende

Markedet for generative kunstig intelligens-produkter som kan lage innhold som tekst, bilder og annet innhold basert på instrukser, har potensial til å vokse med 40 prosent i året. Det kan bli verdt 1300 milliarder dollar i løpet av det neste tiåret, ifølge hos Bloomberg Intelligence.

Under finansteknologikonferansen Money 20/20, som åpnet i Amsterdam på mandag, dominerer diskusjonene rundt kunstig intelligens.

– Fremgangen vi har sett med Chat GPT og GPT-4 er oppsiktsvekkende. Dette er virkelig et transformativt øyeblikk, sa Chalapathy Neti, som leder kunstig intelligens-satsingen hos det internasjonale betalingsnettverket Swift, ifølge CNBC.

Seoul-børsen i Sør-Korea har steget med nesten 20 prosent i år. Forholdet pris/bok for selskaper som inngår i Kospi-indeksen er under én. Til sammenligning er den to for Nikkei-indeksen og over fire for den amerikanske S&P 500-indeksen.

Pris/bok er en metode for å vurdere om en aksje er dyr eller billig ved å sammenligne aksjekursen med verdien av selskapets bokførte egenkapital per aksje. Høy pris/bok betyr at en aksje er overpriset.

Nikkei-indeksen har steget med nesten 30 i år og er på det høyeste nivået siden sommeren 1990 tirsdag morgen.